България затаи дъх! Виктория пее на финала на Евровизия 2021

Тази вечер е големият финал на Евровизия 2021. Шоуто започна точно в 22 часа българско време и се излъчва на живо от Ротердам по БНТ 1.

Талантливата Виктория Георгиева е един от големите фаворити за класиране в топ 5 във финала, където ще изпълни песента “Growing Up is Getting Old” под номер 17, съобщиха от Eurovision Bulgaria.

За Виктория ще могат да гласуват зрителите в цяла Европа и българите в чужбина. Всички наши съграждани, които живеят на Стария континент и Австралия, ще мога да гласуват за България в прозореца за вот след изпълнението на всички песни. Те трябва да гледат шоуто по месните обществени телевизии и могат да гласуват само с карти от държавата, в която живеят.

Повече информация за гласуването може да се намери на BULGARIA2021.COM - платформа с информация за гласуването.