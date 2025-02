Свлачища на Санторини затрудняват спасителните усилия – българи в капан на острова

Българи, които работят на Санторини не могат да напуснат гръцкия остров заради изкупени билети. Това съобщи Ради Радев, който с други 15 души се намира в селището Оя.

GREECE - BREAKING: 8 earthquakes with a magnitude of 4 or greater have struck Greece weighing the last hour.



This is Santorini where significant rockfalls have started.



Evacuations in progress



