Инцидентът е станал в непосредствена близост до летището, уточни той

Лоша координация и комуникация между хората, които трябва да водят полетите на самолета и на вертолета са вероятните причини за катастрофата във Вашингтон, станала в четвъртък сутринта. Това заяви авиожурналистът Димитър Ставрев от списание „Криле” в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„При положение че самолет и хеликоптер са се сблъскали, вероятно има пропуск на "Ръководство въздушно движение" (РВД) и траекторията им се е пресякла. В контролирана среда, при ясно време, вероятната причина за сблъсъка би трябвало да е човешка грешка”, каза Ставрев.

#BREAKING: New angle of the American Airlines plane vs. Blackhawk crash in DC



The Blackhawk sees to be almost TOTALLY dark. pic.twitter.com/C6AXBSeXjZ