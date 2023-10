АПОКАЛИПСИСЪТ ИДВА: Гигантска комета се насочи към Земята

Небесното тяло ще достигне най-близката си точка до Земята през 2024 г.

Сякаш нещата вече не изглеждат достатъчно апокалиптични, учените съобщиха, че "рогата" комета, три пъти по-голяма от Еверест, се е взривила и се движи към Земята.

Взривът е избухнал на 5 октомври от 12P/Pons-Brooks - криовулканична (или студена вулканична) комета, чийто диаметър е колосалните 30 км, или колкото малък град, съобщава Live Science. За справка, най-високата планина на Земята - Еверест, е висока около 9 км., пише Vesti.bg.

‘Devil’ comet 3 times bigger than Mount Everest explodes, now heading toward Earth https://t.co/AGTe8robwf pic.twitter.com/SsHJKCRt8x