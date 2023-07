Апокалипсис в Индия! Десетки са загинали и ранени

Броят на загиналите от масивно свлачище в индийския щат Махаращра скочи до 27 в неделя, като най-малко 50 души все още са в неизвестност, а спасителните екипи се борят под проливния дъжд, съобщиха официални лица.

Свлачището беше предизвикано от мусонни дъждове в четвъртък, връхлитайки село в област Райгад, хълмисто и гористо място на около 100 километра от Мумбай. Спешни екипи копаят за тела под насипите от пръст и развалини.

The death toll from a landslide that devastated a village in western India has risen to 26 while grieving families wait for word about dozens still feared trapped.

Teams have been searching for survivors and victims since the disaster occurred late Wednesday in Maharashtra state,… pic.twitter.com/RafVfU56Hq