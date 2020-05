Английският премиер Борис Джонсън пак изчезна

Министър-председателят на Великобритания Борис Джонсън е спрял да се появява пред публика. По данни на The Independent от 12 май той не е давал пресконференции, а за последен път е забелязан преди шест дни. Потребителите на Twitter започнаха да публикуват шеговити съобщения за мистериозно изчезналия премиер. „Виждали ли сте този човек? За последно е видян преди седмица в района на Уестминстър. Полицията призовава всички, които разполагат с информация за местонахождението му, да я запазят за себе си“, пише Have I Got News For You. Някои превърнаха Джонсън в герой от детската поредица "Къде е Уоли?". "Докато се готвите за поредната работна седмица, задайте си въпроса: Къде е Борис Skiver?", пише Couldbe Yue.

На изчезването на премиера обърна внимание и известният британски журналист Пиърс Морган. Той дори го призова да "спре да се крие". Изданието не изключва министър-председателят да е зает с новородения си син. На 29 април Джонсън стана баща за пети път, пише Блиц.