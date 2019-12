Английски ученици направиха серенада на Мелания Тръмп

В център на "Армията на спасението" в Лондон петокласници от Бадън Пауъл Скул пяха "All I Want for Christmas is You" за Мелания Тръмп, а тя им помогна за коледната украса.

В центъра в квартал Клаптън в Източен Лондон първата дама на САЩ заедно с децата украсиха коледен венец с шишарки и жълти лентички, докато американски морски пехотинци пълнеха с подаръци празнични чували. Г-жа Тръмп явно се наслаждаваше на серенадата, с която я поздравиха учениците, а накрая подари на петокласниците коледни украшения с логото на нейната инициатива "Be Best" (Бъди отличник), предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Мелания Тръмп донесе и подаръци за празничната благотворителна кампания на центъра - бели бейзболни шапки, фризбита и футболни топки, всички с логото на нейната кампания. Докато тя беше в Клаптън, президентът Доналд Тръмп беше в съседния Уотфорд за срещата на върха на НАТО.

10-годишната Изабел Бейтс разказа пред кореспондента на АП след срещата, че двете с първата дама разговаряли за това как се посреща Коледа в САЩ и как тя украсява коледната елха. Г-ца Бейтс сподели, че била изненадана, когато г-жа Тръмп признала, че никога не била опитвала минспай (коледния британски специалитет, смес от сушени плодове с подправки.

"Мисля, че наистина е забавна. Всички очакваха да е много кисела, но тя беше наистина много мила." 9-годишната Киана Мълингс смята, че гримът на първата дама бил "малко в повече". "Правеше я да изглежда тъжна, а всъщност тя беше много весела", каза детето.