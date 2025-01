Група републикански конгресмени, начело с представителя от Тенеси Анди Огълс вече усилено събират подписи под законопроект, който кардинално може да промени бъдещето и политическата система в САЩ. Десните са входирали в Камарата на представителите текст, който да анулира 22-рата поправка от конституцията, която ограничава президента до два мандата в Белия дом.

В текста се казва: „Нито едно лице не може да бъде избирано на поста президент повече от три пъти, нито да бъде избирано за допълнителен мандат, след като е било избрано за два последователни мандата, и никое лице, което е заемало длъжността президент или е действало като президент, за повече от две години от мандат, за който друго лице е било избрано за президент, може да бъде избирано за длъжността президент повече от два пъти.“

Това значи, че ако законопроекта събере гласове, пътят пред трети мандат за Тръмп през 2028 година е широко отворен. Мнозина демократи и анализатори веднага обявиха, че това е опит на републиканците да опорочат един от основните принципи на щатската конституция, чрез който да си осигурят пълната власт в следващите поне 8 години. Към момента над 30 конгресмени са подкрепили предложението. При настоящата ситуация в Конгреса. републиканците имат мнозинство над демократите (218 на 213 гласа).

I just introduced a resolution to amend the 22nd Amendment to allow President Trump to seek a third term. Read the details.https://t.co/OTacpt3ggE