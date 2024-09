Заподозреният във връзка със стрелбата в близост до експрезидента на САЩ Доналд Тръмп е Райън Уесли Рут, 58-годишен мъж от Хаваите, съобщиха в. Ню Йорк Таймс и телевизия Фокс нюз, цитирани от Ройтерс. Агенцията отбелязва, че ФБР отказа да потвърди самоличността му.

Представители на американските органи на реда заявиха, че агентите на американската Сикрет сървис са забелязали и стреляли по въоръжен мъж в храсти близо до голфигрището на Тръмп. Той е имал автомат АК-47.

Агентите като забелязали цевта на оръжието, на между 365 и 457 метра от Тръмп, докато разчиствали дупките от потенциални заплахи преди Тръмп да играе. Те веднага влезли в сблъсък с въоръжения мъж и изстреляли поне четири патрона.

Инцидентът се случва между 13:30 ч. и 14:00 ч. местно време, добави шерифът на окръг Палм Бийч Рик Брадшоу заяви на пресконференция.

Стрелецът захвърлил автомата си, две раници и други предмети и избягал с черен джип Нисан.

По думите на шерифа един свидетел е видял стрелеца и е успял да направи снимки на колата и регистрационния ѝ номер.

"Сикрет сървис" е направила точно това, което е трябвало", подчерта Брадшоу.

#BREAKING: Officials believe the shots fired at Trump International Golf Club were intended for former President Donald Trump, according to sources familiar on the matter (CNN)



THEY TRIED TO K*LL HIM AGAIN.



HOW HAS THIS HAPPENED TWICE NOW?



Why are people able to get within… pic.twitter.com/abDj6M7yvk