Съдят 19-годишна българка, представяла се за лекар и лекувала незаконно пациенти в Лондон.

Жената, посочена като Кревена Здравкова посетила болницата "Ийлинг" през април тази година. Тя била с "дегизирана" медицински слушалки и ръкавици и така успяла да заблуди пациентите и персонала в болницата, че е лекар.

Здравкова подложила на пациент на фалшивата медицинска помощ. Българката е впръскала неизвестно вещество чрез спринцовка в гърлото му, но по-късно станало ясно, че тя не е истински доктор. Три дни по-късно тя се върнала отново в болницата, облечена в медицинска униформа и била арестувана на място.

