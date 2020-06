13 г. по-късно: Нов заподозрян за изчезването на Маделин

13 години след изчезването на британското момиченце Маделин Маккан от курорт в Португалия, полицията обяви, че има нов заподозрян, който е германец.

Според германската полиция 43-годишният мъж може да я е убил момиченцето през 2007 година, когато то изчезна, съобщи АФП.

"Във връзка с изчезването на тогава 3-годишното британско момиче Маделин Бет Маккан, прокуратурата в Брауншвайг разследва 43-годишен германски гражданин по подозрение за убийство", се казва в съобщение на федералната полиция.

На 3 май 2007 г., няколко дни преди четвъртия си рожден ден, Мади изчезва от ваканционния апартамент на семейството си в село Алгарве в Португалия, докато родителите й вечерят с приятели в близкия ресторант. Това доведе до една от най-големите издирвателни операции от този род в последните години.

Въпреки широкия спектър от заподозрени и теории за случилото се, досега никой не е осъден за нейното изчезване.

Заподозреният, чиято самоличност не се посочва от полицията, излежава „дълга присъда“ и има предишни присъди за сексуално насилие над деца, съобщи германската федерална криминална агенция. Водещият следовател Кристиан Хопе каза пред телевизия ZDF, че разследването им е накарало полицията да подозира, че мъжът е участвал в отвличането на Мадлин.

Той е живял между 1995 и 2007 г. в Алгарве, добави полицията, отправяйки апел за информация, свързана с две превозни средства, които заподозреният е използвал, както и два телефонни номера. Първият е тъмен Jaguar XJR 6 с немски регистрационни табели от град Аугсбург. Второто превозно средство е Volkswagen T3 Westfalia с португалска регистрация.

Португалската полиция приключи разследването си през 2008 г. след 14 месеца, което в един момент замеси родителите й в нейното отвличане, преди да оттегли от тях всякаква вина. Британската полиция откри собствено разследване през юли 2013 г., но разкопаването на район в Прая да Луз не даде никакъв резултат.