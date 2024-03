106-годишна американка отпразнува рождения си ден в Дисниленд

Това съобщи People.

Една от най-възрастните жителки на Флорида - Магнолия Джаксън, сбъдна мечтата си и посети "Дисниленд" за първи път на 106-ия си рожден ден.

Джаксън се влюбила във всичко, свързано с вселената на "Дисни", преди шест месеца, когато посетила футболен мач и видяла изпълнението на Мики Маус на полувремето.

След като научили за неочакваната любов на Джаксън към "Дисни", представителите на увеселителния парк решили да организират истинска почивка за жената. Джексън била заведена в "Дисниленд", където за нея вече била подготвена платформа с балони във формата на Мики Маус, светещи цифри 106 и голяма празнична торта с поздравления и изображения на героите на Дисни.

