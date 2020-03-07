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Волейболното Локо с убедително 3:0 над Дея спорт

  • 07.03.2020 | 21:16
  • 07.03.2020 | 21:20
    • https://www.marica.bg/sport/volejbol/voleybolnoto-loko-s-ubeditelno-3-0-nad-deq-sport Marica.bg
  • Юлиян Ангелов
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Волейболистите на Локомотив Пловдив победиха Дея спорт Бургас с 3:0 (25:15, 26:24, 25:17) гейма в мач от последния кръг на Национална волейболна лига Висша лига, Източна група.

Черно-белите са втори с 8 победи и 4 загуби. Лидер е Бврое (9/3), а Виктория Волей е на трето място със 7 победи и 5 загуби.

локомотив пловдив волейбол зала Строител
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Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

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