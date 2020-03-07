Волейболното Локо с убедително 3:0 над Дея спорт

Волейболистите на Локомотив Пловдив победиха Дея спорт Бургас с 3:0 (25:15, 26:24, 25:17) гейма в мач от последния кръг на Национална волейболна лига Висша лига, Източна група.

Черно-белите са втори с 8 победи и 4 загуби. Лидер е Бврое (9/3), а Виктория Волей е на трето място със 7 победи и 5 загуби.