Волейболното Локо с убедително 3:0 над Дея спорт
- 07.03.2020 | 21:16
- 07.03.2020 | 21:20
- Юлиян Ангелов
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Локо удари Виктория Волей в дерби с пет гейма
Волейболистите на Локомотив Пловдив победиха Дея спорт Бургас с 3:0 (25:15, 26:24, 25:17) гейма в мач от последния кръг на Национална волейболна лига Висша лига, Източна група.
Черно-белите са втори с 8 победи и 4 загуби. Лидер е Бврое (9/3), а Виктория Волей е на трето място със 7 победи и 5 загуби.
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