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Виктория Волей удари Ботев Ихтиман с 3:1 гейма в СИЛА

  • 15:57, 05.02.2023
    • https://www.marica.bg/sport/volejbol/viktoriq-voley-udari-botev-ihtiman-s-3-1-geyma-v-sila Marica.bg
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Виктория Волей победи Ботев Ихтиман с 3:1 (22:25, 25:18, 25:15, 25:19) гейма в мач от А Национална група "Б".  Двубоят се игра в зала СИЛА и продължи час и 27 минути

ВИКТОРИЯ ВОЛЕЙ: Кристиян Пейчев, Мартин Иванов, Атанас Костадинов, Радослав Янчев , Евгени Тодоров, Манол Кайков, Димитър Узунов, Стилян Георгиев, Благовест Попов, Иван Узунов, Пламен Даскалов, Стилян Иванов, Стилян Стоименов, Даниел Илиев
Треньор: Георги Димитров

БОТЕВ: Стойко Ненчев, Борислав Ботев, Стоян Мирчев, Йордан Атанасов, Борислав Вуков, Иван Георгиев, Стефан Цветанов, Белислав Стоименов, Петко Карабонев, Ангел Пелтеков, Кристиян Кошлев

Треньор: Петко Карабонев
Съдии: Велислав Станимиров, Даниел Атанасов

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За автора

Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

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