Виктория Волей удари Ботев Ихтиман с 3:1 гейма в СИЛА

Виктория Волей победи Ботев Ихтиман с 3:1 (22:25, 25:18, 25:15, 25:19) гейма в мач от А Национална група "Б". Двубоят се игра в зала СИЛА и продължи час и 27 минути

ВИКТОРИЯ ВОЛЕЙ: Кристиян Пейчев, Мартин Иванов, Атанас Костадинов, Радослав Янчев , Евгени Тодоров, Манол Кайков, Димитър Узунов, Стилян Георгиев, Благовест Попов, Иван Узунов, Пламен Даскалов, Стилян Иванов, Стилян Стоименов, Даниел Илиев

Треньор: Георги Димитров

БОТЕВ: Стойко Ненчев, Борислав Ботев, Стоян Мирчев, Йордан Атанасов, Борислав Вуков, Иван Георгиев, Стефан Цветанов, Белислав Стоименов, Петко Карабонев, Ангел Пелтеков, Кристиян Кошлев

Треньор: Петко Карабонев

Съдии: Велислав Станимиров, Даниел Атанасов