Виктория Волей удари Ботев Ихтиман с 3:1 гейма в СИЛА
- 15:57, 05.02.2023
- 184
- 0
Виктория Волей победи Ботев Ихтиман с 3:1 (22:25, 25:18, 25:15, 25:19) гейма в мач от А Национална група "Б". Двубоят се игра в зала СИЛА и продължи час и 27 минути
ВИКТОРИЯ ВОЛЕЙ: Кристиян Пейчев, Мартин Иванов, Атанас Костадинов, Радослав Янчев , Евгени Тодоров, Манол Кайков, Димитър Узунов, Стилян Георгиев, Благовест Попов, Иван Узунов, Пламен Даскалов, Стилян Иванов, Стилян Стоименов, Даниел Илиев
Треньор: Георги Димитров
БОТЕВ: Стойко Ненчев, Борислав Ботев, Стоян Мирчев, Йордан Атанасов, Борислав Вуков, Иван Георгиев, Стефан Цветанов, Белислав Стоименов, Петко Карабонев, Ангел Пелтеков, Кристиян Кошлев
Треньор: Петко Карабонев
Съдии: Велислав Станимиров, Даниел Атанасов
Водещи новини
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
0 коментара