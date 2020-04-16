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Щерката на Ива Пранджева смени отбора във Франция

  • 16.04.2020 | 00:08
  • 16.04.2020 | 00:23
    • https://www.marica.bg/index.php/sport/volejbol/shterkata-na-iva-prandjeva-smeni-otbora-vav-franciq Marica.bg
  • Юлиян Ангелов
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Пловдивската волейболистка Никол Дулева ще играе от новия сезон във втородивизионния френски „Волейбол Роман“ (Роман сюр Изер). Там са още две бивши състезателки на Марица - Симона Николова и Елизабет Късаджикова. 

През настоящия сезон Никол (дъщеря на треньорката по лека атлетика Ива Пранджева) игра за  Нанси Вандоев.

Вижте какво прави Симона Николова във Волейбол Роман този сезон:

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Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

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