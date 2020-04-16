Щерката на Ива Пранджева смени отбора във Франция
- 16.04.2020 | 00:08
- 16.04.2020 | 00:23
- Юлиян Ангелов
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Никол Дулева и Симона Николова с бронз от Beach Volley Mania
Пловдивската волейболистка Никол Дулева ще играе от новия сезон във втородивизионния френски „Волейбол Роман“ (Роман сюр Изер). Там са още две бивши състезателки на Марица - Симона Николова и Елизабет Късаджикова.
През настоящия сезон Никол (дъщеря на треньорката по лека атлетика Ива Пранджева) игра за Нанси Вандоев.
Вижте какво прави Симона Николова във Волейбол Роман този сезон:
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