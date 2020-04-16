Щерката на Ива Пранджева смени отбора във Франция

Пловдивската волейболистка Никол Дулева ще играе от новия сезон във втородивизионния френски „Волейбол Роман“ (Роман сюр Изер). Там са още две бивши състезателки на Марица - Симона Николова и Елизабет Късаджикова.

През настоящия сезон Никол (дъщеря на треньорката по лека атлетика Ива Пранджева) игра за Нанси Вандоев.

Вижте какво прави Симона Николова във Волейбол Роман този сезон: