Разпределител на Локомотив Пловдив подписа с ЦСКА
- 21.10.2021 | 11:50
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Игралият за последно в Локомотив Пловдив разпределител Добромир Димитров стана шестото ново попълнение на волейболния ЦСКА. Кариерата на 30-годишния доскорошен национал премина още през италианския Перуджа, румънските Волей Мунисипал (Залъу) и КСМ (Букурещ).
Димитров е висок 197 сантиметра и е един от восоките разпределители в НВЛ. Преди да премине в Локомотив, Добромир спечели титлата с Нефтохимик през 2020 г.
Припомняме, че напълно обновеният тим на Локомотив Пловдив започва тазгодишната си кампания в Супер Волей с домакински мач срещу Славия. Двубоят е в зала СИЛА в събота от 18 часа.
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