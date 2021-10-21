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Разпределител на Локомотив Пловдив подписа с ЦСКА

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Игралият за последно в Локомотив Пловдив разпределител Добромир Димитров стана шестото ново попълнение на волейболния ЦСКА. Кариерата на 30-годишния доскорошен национал премина още през италианския Перуджа, румънските Волей Мунисипал (Залъу) и КСМ (Букурещ). 

Димитров е висок 197 сантиметра и е един от восоките разпределители в НВЛ. Преди да премине в Локомотив, Добромир спечели титлата с Нефтохимик през 2020 г.

Припомняме, че напълно обновеният тим на Локомотив Пловдив започва тазгодишната си кампания в Супер Волей с домакински мач срещу Славия. Двубоят е в зала СИЛА в събота от 18 часа.

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Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

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