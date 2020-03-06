Следвайте ни
Пловдив
Подай сигнал Профил

Нефтохимик взе дербито с Хебър в Пазарджик

  • 06.03.2020 | 23:47
  • 06.03.2020 | 23:53
    • https://www.marica.bg/sport/volejbol/neftohimik-vze-derbito-s-hebar-v-pazardjik Marica.bg
  • Marica.bg
  • 140 прегледа
  • 0 коментара
Принтирай
viber icon

Свързани новини

Волейболният Нефтохимик победи Хебър в дербито на 19-и кръг на Суперлигата. В зала "Васил Левски" в Пазарджик бургазлии се наложиха с 3:1 (25:15, 22:25, 25:21, 25:17).

Момчетата на Николай Желязков са лидери в класирането със 17 победи и 50 точки. Хебър остава втори с 15 победи и 44 точки.

Хебър:  Любомир Агонцев, Брадли Гънтър, Тодор Алексиев, Александър Ляфтов, Теодор Тодоров, Николай Къртев - Добромир Иванов-либеро (Стойко Ненчев, Мартин Симеонов, Денис Чавдаров) Старши треньор: Атанас Петров

Нефтохимик: Добромир Димитров, Мирослав Градинаров, Георги Петров, Денис Карягин, Николай Николов, Илия Петков - Кристиян Петров-либеро Старши треньор: Николай Желязков.

Резултати от кръг №19:

Черно море - Славия 3:0 (25:14, 25:14, 27:25)

Марек Юнион-Ивкони - Пирин Разлог 3:1 (25:23, 26:16, 23:25, 25:14)

Левски - Дунав Русе 0:3 (19:25, 22:25, 20:25)

Хебър - Нефтохимик 2010 1:3 (15:25, 25:22, 21:25, 17:25)

Монтана - Арда Кърджали 3:0 (25:13, 27:25, 25:21)

събота:

Добруджа  - ЦСКА

Временно класиране:

1. Нефтохимик                   19 17 2 54:17 50 точки

2. Хебър                              19 15 4 50:19 44

3. Монтана                         19 14 5 46:21 42

4. Добруджа 07                   18 13 5 43:18 39

5. Марек Юнион-Ивкони 19 10 9 38:32 32

6. Пирин                              19 9 10 35:35 28

7. Левски                               19 9 10 31:39 24

9. Дунав                                19 8 11 32:40 25

8. ЦСКА                                 18 7 11 34:41 24

10. Черно море                    19 6 13 24:47 15

11 Арда                                  19 4 15 19:48 14

12. Славия                               19 1 18 7:56 2

Снимка: LAP.bg
 

 

волейбол хебър нвл пазарджик нефтохимик
viber icon

Още от категорията

Виж всички

Топ новини

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Последни новини

Виж всички

Препоръчани новини

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?

Резултати