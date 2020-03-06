Нефтохимик взе дербито с Хебър в Пазарджик

Волейболният Нефтохимик победи Хебър в дербито на 19-и кръг на Суперлигата. В зала "Васил Левски" в Пазарджик бургазлии се наложиха с 3:1 (25:15, 22:25, 25:21, 25:17).

Момчетата на Николай Желязков са лидери в класирането със 17 победи и 50 точки. Хебър остава втори с 15 победи и 44 точки.

Хебър: Любомир Агонцев, Брадли Гънтър, Тодор Алексиев, Александър Ляфтов, Теодор Тодоров, Николай Къртев - Добромир Иванов-либеро (Стойко Ненчев, Мартин Симеонов, Денис Чавдаров) Старши треньор: Атанас Петров

Нефтохимик: Добромир Димитров, Мирослав Градинаров, Георги Петров, Денис Карягин, Николай Николов, Илия Петков - Кристиян Петров-либеро Старши треньор: Николай Желязков.

Резултати от кръг №19:

Черно море - Славия 3:0 (25:14, 25:14, 27:25)

Марек Юнион-Ивкони - Пирин Разлог 3:1 (25:23, 26:16, 23:25, 25:14)

Левски - Дунав Русе 0:3 (19:25, 22:25, 20:25)

Хебър - Нефтохимик 2010 1:3 (15:25, 25:22, 21:25, 17:25)

Монтана - Арда Кърджали 3:0 (25:13, 27:25, 25:21)

събота:

Добруджа - ЦСКА

Временно класиране:

1. Нефтохимик 19 17 2 54:17 50 точки

2. Хебър 19 15 4 50:19 44

3. Монтана 19 14 5 46:21 42

4. Добруджа 07 18 13 5 43:18 39

5. Марек Юнион-Ивкони 19 10 9 38:32 32

6. Пирин 19 9 10 35:35 28

7. Левски 19 9 10 31:39 24

9. Дунав 19 8 11 32:40 25

8. ЦСКА 18 7 11 34:41 24

10. Черно море 19 6 13 24:47 15

11 Арда 19 4 15 19:48 14

12. Славия 19 1 18 7:56 2

Снимка: LAP.bg

