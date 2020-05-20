Наката и Рагин се събират в Добруджа?

Напусналият ВК Хебър(Пазарджик) централен блокировач Венцислав Рагин е пред завръщане в Добруджа.

28-годишният волейболист, който бе блокировач №1 на световното до 23 години в Бразилия през 2013-а, вече е играл в този тим.

Там той може да се събере с бившият национален селекционер – пазарджиклията Найден Найденов, който е вариант за Добруджа.

Треньорският пост в Добрич е вакантен от близо месец.

В хода на миналия сезон бе освободен Пламен Христов, а после тимът бе поет от Петър Шопов.

Наката е гладен за волейбол, след като вече година и половина е без ангажименти.