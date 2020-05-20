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Наката и Рагин се събират в Добруджа?

  • 20.05.2020 | 16:12
    • https://www.marica.bg/sport/volejbol/nakata-i-ragin-se-sabirat-v-dobrudja Marica.bg
  • Димитър Комсийски
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Напусналият ВК Хебър(Пазарджик) централен блокировач Венцислав Рагин е пред завръщане в Добруджа. 

28-годишният волейболист, който бе блокировач №1 на световното до 23 години в Бразилия през 2013-а, вече е играл в този тим. 

Там той може да се събере с бившият национален селекционер – пазарджиклията Найден Найденов, който е вариант за Добруджа. 

Треньорският пост в Добрич е вакантен от близо месец. 

В хода на миналия сезон бе освободен Пламен Христов, а после тимът бе поет от Петър Шопов. 

Наката е гладен за волейбол, след като вече година и половина е без ангажименти.

Пазарджик волейбол Венцислав Рагин Найден Найденов
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Димитър Комсийски

Димитър Комсийски

Репортер-редактор - екип "Регион" Пазарджик

Димитър Комсийски е магистър по икономика в УНСС. Завършил е висшето си образование през 2000 г. Той е най-дългогодишният журналист на „Пазарджишка Марица”. Работи в екипа на вестника от неговото създаване и до момента, вече над 15 години. .   Още

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