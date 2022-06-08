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Хебър привлече и един от "Тризнаците"

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Централният блокировач Николай Николов, който доскоро бе част от Нефтохимик(Бургас) е поредното новото попълнение в шампионския състав на Хебър. Навършващият след месец и половина 36 години роден национал преминава в тима от Пазарджик като свободен агент.  Освен в родния Нефтохимик Ники Николов е играл още за отборите на ЦСКА, Тоно Калипо Вибо Валентия (Италия), Шахрдари (Урмия), Пайкан (Техеран), Енисей (Красноярск, Русия, Белогорие(Белгород), Спортинг (Лисабон).

Роденият в Карнобат 206-сантиметров център е известен във волейболните среди като един от "тризнаците", наред с Валентин и Георги Братоеви, с които е в изключителни близки отношения още от детска възраст.  

Пазарджик волейбол Хебър Николай Николов
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За автора

Димитър Комсийски

Димитър Комсийски

Репортер-редактор - екип "Регион" Пазарджик

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