Хебър обърна Шахтьор и продължава в Шампионската лига 28.10.2021 | 19:14 https://www.marica.bg/sport/volejbol/hebar-obarna-shahtyor-i-prodaljava-v-shampionskata-liga Marica.bg Димитър Комсийски 128 прегледа 0 коментара Принтирай Снимка: marica.bg Волейболният тим на Хебър се класира за следващия кръг на Шампионската лига след успех с 3:1(25-15, 21-25, 16-25, 22-25) като гост на Шахтьор(Солигорск). Oчаквайте подробности! Пазарджик волейбол Хебър Шахтьор Шампионска лига
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