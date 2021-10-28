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Хебър обърна Шахтьор и продължава в Шампионската лига

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   Снимка: marica.bg

Волейболният тим на Хебър се класира за следващия кръг на Шампионската лига след успех с 3:1(25-15, 21-25, 16-25, 22-25) като гост на Шахтьор(Солигорск). 

Oчаквайте подробности!

 

Пазарджик волейбол Хебър Шахтьор Шампионска лига
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Димитър Комсийски

Димитър Комсийски

Репортер-редактор - екип "Регион" Пазарджик

Димитър Комсийски е магистър по икономика в УНСС. Завършил е висшето си образование през 2000 г. Той е най-дългогодишният журналист на „Пазарджишка Марица”. Работи в екипа на вестника от неговото създаване и до момента, вече над 15 години. .   Още

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