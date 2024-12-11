Имоко Конеляно са страхотен отор, играят на много фронтове​, но подходиха много сериозно в мача, коментира треньорът на Марица Ахметджан Ершимшек след загубата с 3:0 г​ейма.

"Атмосферата в залата беше страхотна. Не съм доволен от втория гейм, защото допуснахме леки грешки.

Като цяло си борихме добре и показахме добър волейбол. За разлика от днес имаме доста по-големи шансове срещу ДевелопРес (Жешув), спечелихме гейм в Полша и ще се опитаме да ги победим. Знаем, че и те са силни, но ние имаме нашите шансове.

Срещу Младост ще търсим задължителна победа. Да, мачът ще е различен от този в Загреб, тяхната най-добра състезателка ще играе. Аз обаче вярвам в моя отбор и моя щаб. Надявам се да се получи добър мач за нас.

На моменти бяхме добри в атака, но генерално можем много повече. И в защита беше подобно положението, но определено можем повече”, заяви Ершимшек.