Три отбора от Пловдив на четвъртфиналите на ДОП по тенис за мъже и жени
- 00:28, 26.10.2022
- 00:50, 26.10.2022
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На кортовете на ТК "Локомотив" Пловдив се изиграха осминафиналите на Държавното отборно първенство по тенис мъже и жени. Надпреварата е от календара на БФТенис. В състезанието участват 28 отбора при мъжете и 18 при жените.
Ето резултатите от вторник:
Мъже:
ТК „Черно море Елит" Варна – ТК „Локомотив Пловдив" 2:1
ТК „Локомотив 1929" София-2 – ТК „Хасково 2015" 2:0
ТК „ Вектор Тенис Спорт" София – ТК „Плевен 90" 2:0
ТК „Джуниър Про, Пловдив" – ТК"Галакси Спорт Бургас" 2:1
ТК „Локомотив 1929", София-1 – ТК „Локо 98" Пловдив 2:1
ТК „ Супер Спорт" Варна – ТК „Дема" София 2:0
ТК „НСА" София-1– ТК „Кристи" Дряново 2:0
ТК „НСА" София-2 – ТК"Про спорт София" 2:0
Жени:
ТК „Локомотив" Пловдив – ТК „Хепи Уин" София 2:0
ТК „Тракия" Пловдив – ТК „Черно море Елит" Варна 2:1
ТК „Дема София"-2 – ТК „Кристи" Дряново 2:0
ТК „Фаворит Пазарджик – ТК „Локомотив 1929", София 2:0
ТК „Дема" София-3 – ТК „Албена" Пловдив 1:2
ТК „Изида" Добрич – ТК „Хасково 2015" 2:0
ТК „Супер Спорт Варна" – ТК „Габрово" 2:0
ТК „15:40" София 2 – ТК „Локо 98" Пловдив 2:0.
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