На кортовете на ТК "Локомотив" Пловдив се изиграха осминафиналите на Държавното отборно първенство по тенис мъже и жени. Надпреварата е от календара на БФТенис. В състезанието участват 28 отбора при мъжете и 18 при жените.

Ето резултатите от вторник:

Мъже:

ТК „Черно море Елит" Варна – ТК „Локомотив Пловдив" 2:1

ТК „Локомотив 1929" София-2 – ТК „Хасково 2015" 2:0

ТК „ Вектор Тенис Спорт" София – ТК „Плевен 90" 2:0

ТК „Джуниър Про, Пловдив" – ТК"Галакси Спорт Бургас" 2:1

ТК „Локомотив 1929", София-1 – ТК „Локо 98" Пловдив 2:1

ТК „ Супер Спорт" Варна – ТК „Дема" София 2:0

ТК „НСА" София-1– ТК „Кристи" Дряново 2:0

ТК „НСА" София-2 – ТК"Про спорт София" 2:0

Жени:

ТК „Локомотив" Пловдив – ТК „Хепи Уин" София 2:0

ТК „Тракия" Пловдив – ТК „Черно море Елит" Варна 2:1

ТК „Дема София"-2 – ТК „Кристи" Дряново 2:0

ТК „Фаворит Пазарджик – ТК „Локомотив 1929", София 2:0

ТК „Дема" София-3 – ТК „Албена" Пловдив 1:2

ТК „Изида" Добрич – ТК „Хасково 2015" 2:0

ТК „Супер Спорт Варна" – ТК „Габрово" 2:0

ТК „15:40" София 2 – ТК „Локо 98" Пловдив 2:0.