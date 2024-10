Пловдивчанин стана университетски шампион по тенис на двойки

Пловдивчанинът Алекс Ганчев спечели междууниверситетското първенство по тенис на двойки. В тандем със Саша Мейс, Ганчев донесе първа титла в историята на престижния университет Tufts. Турнирът Intercollegiate Tennis Association (ITA) Cup се проведе в Рим, щата Джорджия. Българинът и Мейс стигнаха до върха без загубен сет в цялата надпревара. Във финалния тур участваха унивеситети като John Hopkins, Emory University , University of Chicago, Carnegie Mellon University.

Алекс Ганчев е на 22 години. Студент е трета година в Tufts University в Бостън. Обявен за Freshman of the Year 2022 for NCAA Division 3.

В тениса Ганчев има множество успехи както на местно така и на международно ниво, както и победа отново на двойки срещу настоящия номер 2 в света Карлос Алкараз