Григор Димитров ще бъде част от поредното шоу Ultimate Tennis Showdown, което ще се проведе в германския град Франкфурт от 15-и до 17-и септември. Българинът заменя сред осемте участници руснака Даниил Медведев, който наскоро загуби финала на Откритото първенство на САЩ от Новак Джокович и е отказал участие с мотива, че това са били най-трудните му две седмици на корта във физическо отношение и тялото му се нуждае от почивка.

Григор Димитров си е избрал прякора G-Unit за участието в шоуто, като това е името на рап група, водена от 50 Cent. Това не е непозната територия за Димитров, тъй като той е участвал като титуляр във втория сезон на UTS през 2020 година.

Програмата на турнира предвижда, че през първите два дни ще има 6 мача и всички 8 тенисисти ще бъдат на корта, а за неделя са запазени двата полуфинала и финалът на турнира. Всички мачове се играят под съпровода на музика от най-актуалните диджей.

Останалите участници в турнира са Гаел "La Monf" Монфис, Диего "El Peque" Шварцман, Каспър "The Iceman" Рууд, Андрей "Rublo" Рубльов, Ян Ленард "The Thunder" Щруф, Кристофър "The Rocket" Юбанкс и Беноа "The Rebel" Пер, като всички се явяват с прякорите си.

Предишното издание на UTS е било в Лос Анджелис, а следващото е в началото на декември в Сеул.

Междувременно Григор Димитров изрази подкрепата си за новата кампания на Министерството на младежта и спорта „Спортът е за всички“. Инициативата бе стартирана вчера, като в рамките й големите имена на българския спорт в специално заснети видео материали споделят за избора им да посветят живота си на спорта, за неговата движеща сила и за пътя им към успеха като реализирани личности и спортисти.

„Спортът изгражда уникални качества у нас – учи ни на дисциплина, на труд, да играем честно. Придобиваме самочувствие и увереност. Затова се обръщам към всички българи – намерете време да спортувате, защото това е инвестиция във Вас самите“, призова министърът на младежта и спорта Димитър Илиев във видео, публикувано в профила на ММС във фейсбук.

В същия профил бе публикувано и видеото с Григор. „Никога не е късно да започнеш да спортуваш. Важно е за всеки. Вярвам в това. Защото спортът е здраве, мотивация и път към успеха“, сподели бившият номер 3 в света.