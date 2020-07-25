Две първи места и две втори спечелиха пловдивските състезатели от първия ден на държавното лично отборно първенство по плуване за юноши и девойки младша на 50-метров басейн, което се провежда в Благоевград.

Преслава Зокова Младост'91 спечели на 200 метра бруст с време 2:51.47 минути, а Илиян Варадинов Пловдив 2019 на 400 метра съчетано с време 4:57.36.

Резултати от първия ден:

момичета

50 м св. стил - 1. М. Жекова Черно море 28.82, 40. Анна Тонева Пловдив 2019 32.14, 77. Гергана Пенчева Пловдив 2019 42.06

400 м съчетано

1. Л. Великова Астери 5:13.73, 2. Мадлен Рогачева Младост'91 5:33.49, 11. Габриела Стоянова Пловдив 2019 5:50.47

200 м бруст - 1. Преслава Зокова Младост'91 2:51.47, 6. Яница Карлова Младост'91 2:59.61

100 м бътерфлай - 1. Д. Станченко Черно море 1:09.05, 20. Габриела Стоянова Пловдив 2019 1:18.58

800 м св. стил - 1. Калина Захариева ГД Спорт 9:13.90, 4. Тиана Темелкова Спринт 10:21.43

момчета

50 м св. стил - 1. K. Михайлов Левски 25.64, 23. Maрио Богданов Младост'91 28.31, 45. Радослав Димитров Пловдив 2019 29.59, 81. Илия Керечиев Младост'91 32.36, 86. Йоан Козарев Спринт 32.78, Борислав Коцев Делфин Пз 32.80, 88. Петър Петров Делфин Пз 33.13, 96. Божидар Бичев Младост'91 34.63, 98. Петър Мавров Делфин Пз 34.85

400 м съчетано - 1. Илиян Варадинов Пловдив 2019 4:57.36, 26. Илиян Михайлов Пловдив 2019 7:07.97

„50 м св. стил - 1. Л. Личев Боляри 2009 2:36.10, 2. Костадин Михайлов Младост'91 2:36.81, 12. Явор Стефанов Спринт 2:57.32, 17. Теодор Недков Младост'91 3:06.26, 29. Божидар Бичев Младост'91 3:22.16

100 м бътерфлай - 1. K. Михайлов Левски 1:01.09, 17. Tрифон Пайнайотов Делфин Пз 1:10.86

4 х 100 св. стил - 1. Олимп 4:01.02, 8. Младост'91 (Антон Арабаджиев, Слав Тодоров, Марио Богданов, Костадин Михайлов) 4:16.87, 13. Пловдив 2019 (Илиян Варадинов, Радослав Димитров, Петър Петров, Борис Иванов) 4:19.99, 29. Спринт (Явор Стефанов, Йоан Козарев, Димитър Руменлиев, Владимир Димитров) 4:57.73

Снимка: Ивелин Солаков