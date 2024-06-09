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ВСИ е номер 1 по медали на плувен турнир "Младост"

  • 13:08, 09.06.2024
  • 13:19, 09.06.2024
    • https://www.marica.bg/sport/talanti/vsi-e-nomer-1-po-medali-na-pluven-turnir-mladost Marica.bg
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Общо 44 златни, 47 сребърни и 36 бронзови медала спечелиха пловдивските клубове от 10-и плувен турнир "Младост", организиран с помощта на Община Пловдив. В надпреварата на басейна в Спортното училище се включиха 354 състезатели от 26 родни клуба.

Тимът на ВСИ (главен треньор Мила Мелева) бе без конкуренция по медали - 20 златни, 21 сребърни, и 16 бронзови, Пловдив 2019 е втори с 16 златни, 15 сребърни и 13 бронзови. Младост'91 има в актива си 4 златни, 9 сребърни и 6 бронзови медала. Спринт приключи с 4 златни, 2 сребърни и 1 бронзов медал.

В индивидуалните надпревари с по три златни медала се отличиха състезателите на Пловдив 2019 - Христо Петков, Лора Шаранкова и Йоан Тодоров. Христо Гавазова, Анета Христозова, Виктор Иванов и Виктор Ловчалиев от ВСИ, както и Яница Карлова (Спринт) са с по два златни и сребърен медал.

Трите челни места по спечелени точки за постижения отново са за пловдивчани - първа е Лора Шаранкова (Пловдив 2019) с 624 точки за 2:09.04 минути на 200 св. стил, втора е Рая Петрова (Младост 91) с 603 точки за 2:10.52 също на 200 св. стил, а трета е Яница Карлова (Спринт) с 600 точки за 2:10-78 минути на 200 св. стил.

Медалистите от пловдивските клубове:

МЛАДОСТ'91

ЗЛАТНИ: 100 м бруст, 16-17 г.: Йоан Иванов 1:09.19, 100 м св. съчетано, 16-17 г.: Теодор Недков 1:01.25, 200 м св. стил, 16-17 г.: Рая Петрова 2:10.52, 100 м св. бътерфлай, 16-17 г.: Рая Петрова 1:08.53

СРЕБЪРНИ: 100 м св. гръб, 16-17 г.: Николай Славов 1:04.51, 50 м бруст, 16-17 г.: Йоан Иванов 31.81, 50 м св. гръб, 16-17 г.: Майя Христова 34.16, 100 м св. гръб, 16-17 г.: Майя Христова 1:12.34, 50 м бруст, 16-17 г.: Аделина Божилова 38.50, 50 м св. бътерфлай, 16-17 г.: Татяна Гилева 33.18, 50 м св. бътерфлай, 13-14 г.: Любомира Попова 32.44, 100 м св. бътерфлай, 13-14 г.: Любомира Попова 1:11.56, 100 м св. съчетано, 16-17 г.: Рая Петрова 1:09.49

БРОНЗОВИ: 200 м св. стил, 16-17 г.: Теодор Недков 2:03.38, 200 м св. стил, 13-14 г.: Стефан Стоев 2:29.17, 100 м св. гръб, 11-12 г.: Калоян Георгиев 1:25.58
100 м бруст, 13-14 г.: Ефе Мустафа 1:24.47, 100 м бруст, 16-17 г.: Аделина Божилова 1:23.83, 100 м св. съчетано, 13-14 г.: Любомира Попова 1:13.70

ПЛОВДИВ 2019

ЗЛАТНИ: 50 м св. стил, 13-14 г.: Христо Петков 26.09, 50 м св. стил, 11-12 г.: Йоан Тодоров 30.37, 200 м св. стил, 16-17 г.: Калоян Драгнев 1:59.48, 200 м св. стил, 13-14 г.: Христо Петков 2:02.53, 50 м св. бътерфлай, 13-14 г.: Мартин Давчев 28.94, 50 м св. бътерфлай, 11-12 г.: Йоан Тодоров 31.49, 100 м св. бътерфлай, 16-17 г.: Милко Панчев 1:00.57, 100 м св. бътерфлай, 11-12 г.: Йоан Тодоров 1:15.59, 100 м св. съчетано, 13-14 г.: Христо Петков 1:03.74, 100 м св. стил, 11-12 г.: Антония Митева 1:10.48, 200 м св. стил, 13-14 г.: Лора Шаранкова 2:09.04, 100 м св. гръб, 13-14 г.: Анита Радулова 1:08.57,50 м св. бътерфлай, 16-17 г.: Александра Шаранкова 32.78, 100 м св. бътерфлай, 13-14 г.: Лора Шаранкова 1:05.41, 100 м св. съчетано, 13-14 г.: Лора Шаранкова 1:07.09, 100 м св. съчетано, 11-12 г.: Антония Митева 1:20.28

СРЕБЪРНИ: 50 м св. стил, 13-14 г.: Димитър Костов 27.18, 50 м св. стил, 11-12 г.: Денис Искренов 30.59, 100 м св. стил, 13-14 г.: Денис Мензилджиян 1:00.60, 100 м св. гръб, 11-12 г.: Велизар Иванов 1:24.00, 50 м св. бътерфлай, 11-12 г.: Денис Искренов 33.61, 100 м св. бътерфлай, 13-14 г.: Димитър Костов 1:08.36, 100 м св. съчетано, 16-17 г.: Милко Панчев 1:05.07, 100 м св. съчетано, 13-14 г.: Мартин Давчев 1:07.11, 100 м св. съчетано, 11-12 г.: Денис Искренов 1:16.47, 50 м св. стил, 13-14 г.: Анита Радулова 29.25, 50 м св. стил, 11-12 г.: Антония Митева 32.20, 100 м св. стил, 13-14 г.: Анита Радулова 1:03.64, 50 м бруст, 10 г.: Деа Касабова 47.41, 50 м св. бътерфлай, 11-12 г.: Ема Гарбучева 36.28, 100 м св. съчетано, 11-12 г.: Вида Тодорова 1:22.37

БРОНЗОВИ: 100 м св. стил, 16-17 г.: Калоян Драгнев 55.63, 200 м св. стил, 11-12 г.: Мартин Качулев 2:41.32, 200 м св. гръб, 13-14 г.: Борис Александров 1:08.35, 100 м бруст, 16-17 г.: Мартин Гаджев 1:11.28, 50 м св. бътерфлай, 16-17 г.: Милко Панчев 27.70, 100 м св. бътерфлай, 16-17 г.: Теодор Райков 1:07.07, 200 м св. стил, 13-14 г.: Теодора Бахчеванска 2:28.96, 200 м св. стил, 10 г.: Деа Касабова 2:58.44, 100 м св. гръб, 16-17 г.: Александра Шаранкова 1:13.93, 50 м св. бътерфлай, 13-14 г.: Теодора Бахчеванска 32.94, 50 м св. бътерфлай, 11-12 г.: Магдалена Бурова 38.45, 100 м св. бътерфлай, 11-12 г.: Магдалена Бурова 1:40.25, 100 м св. съчетано, 16-17 г.: Александра Шаранкова 1:15.84

СПРИНТ

ЗЛАТНИ: 100 м св. стил, 13-14 г.: Владислав Дерменджиев 1:00.46, 50 м бруст, 11-12 г.: Румен Кавков 39.00, 100 м св. стил, 16-17 г.: Яница Карлова 1:00.74
100 м св. съчетано, 16-17 г.: Яница Карлова 1:07.43

СРЕБЪРНИ: 50 м св. бътерфлай, 13-14 г.: Владислав Дерменджиев 29.87, 200 м св. стил, 16-17 г.: Яница Карлова 2:10.78

БРОНЗОВ: 100 м бруст, 13-14 г.: Габриела Кирева 1:32.77

ВСИ

ЗЛАТНИ: 50 м св. стил, 10 г.: Мартин Киров 31.83, 200 м св. стил, 10 г.: Виктор Иванов 2:29.54, 50 м св. гръб, 16-17 г.: Виктор Ловчалиев 28.71, 50 м св. гръб, 11-12 г.: Аврам Грънчарски 36.84, 100 м св. гръб, 16-17 г.: Виктор Ловчалиев 1:01.76, 100 м св. гръб, 11-12 г.: Аврам Грънчарски 1:17.37, 50 м бруст, 10 г.: Мартин Киров 44.16, 100 м бруст, 13-14 г.: Божидар Проданов 1:16.71, 100 м бруст, 11-12 г.: Стефан Клинчев 1:24.47, 50 м св. бътерфлай, 10 г.: Виктор Иванов 35.01, 100 м св. съчетано, 11-12 г.: Стефан Клинчев 1:15.93, 50 м св. стил, 13-14 г.: Анета Христозова 28.34, 50 м св. стил, 10 г.: Налия Михайлова 35.48, 100 м св. стил, 13-14 г.: Анета Христозова 1:01.17, 50 м св. гръб, 13-14 г.: Ема Димитрова 33.10, 50 м св. гръб, 10 г.: Христа Гавазова 38.08, 50 м бруст, 10 г.: Христа Гавазова 40.51, 100 м бруст, 11-12 г.: Елия Даскалова 1:29.61, 50 м св. бътерфлай, 13-14 г.: Александра Аливонова 31.50, 100 м св. бътерфлай, 11-12 г.: Виктория Илиева 1:20.78

СРЕБЪРНИ: 50 м св. стил, 10 г.: Виктор Иванов 31.90, 100 м св. стил, 11-12 г.: Иван Базев 1:11.03, 200 м св. стил, 13-14 г.: Кирил Кисов 2:24.68, 200 м св. стил, 11-12 г.: Иван Бозев 2:33.83, 50 м св. гръб, 16-17 г.: Емир Салимов 30.21
50 м св. гръб, 13-14 г.: Ивелин Василев 30.17, 50 м св. гръб, 10 г.: Аспарух Конарски 41.90, 100 м св. гръб, 13-14 г.: Ивелин Василев 1:07.90, 50 м бруст, 13-14 г.: Божидар Проданов 35.73, 50 м бруст, 11-12 г.: Иван Тричков 40.22, 100 м бруст, 11-12 г.: Иван Тричков 1:28.98, 50 м св. бътерфлай, 16-17 г.: Виктор Ловчалиев 27.25, 100 м св. стил, 11-12 г.: Виктория Илиева 1:11.84, 200 м св. стил, 13-14 г.: Андреа Георгиева 2:19.66, 200 м св. стил, 10 г.: Христа Гавазова 2:39.45, 50 м св. гръб, 10 г.: Нелия Михайлова 40.80, 100 м св. гръб, 11-12 г.: Даниела Петрова 1:19.46, 50 м бруст, 11-12 г.: Даниела Петрова 41.34, 100 м бруст, 16-17 г.: Кристиана Калчева 1:22.15, 100 м св. бътерфлай, 16-17 г.: Александра Гичева 1:14.36, 100 м св. съчетано, 13-14 г.: Анета Христозова 1:10.10

БРОНЗОВИ: 50 м св. гръб, 13-14 г.: Никола Караколев 32.07, 50 м св. гръб, 11-12 г.: Теодор Димитров 40.42, 50 м св. гръб, 10 г.: Васил Алексадров 42.60, 100 м св. гръб, 16-17 г.: Емир Салимов 1:05.04, 50 м св. бътерфлай, 10 г.: Мартин Киров 36.00, 100 м св. съчетано, 13-14 г.: Ивелин Василев 1:08.09, 100 м св. съчетано, 11-12 г.: Иван Тричков 1:20.43, 50 м св. стил, 13-14 г.: Андреа Георгиева 29.72, 100 м св. стил, 13-14 г.: Андреа Георгиева 1:04.60, 100 м св. стил, 11-12 г.: Елена Станчева 1:13.25, 50 м св. гръб, 16-17 г.: Кристиана Калчева 34.23, 50 м бруст, 16-17 г.: Кристиана Калчева 39.53, 50 м бруст, 10 г.: Виктория Чакърова 48.20, 50 м св. бътерфлай, 10 г.: Нелия Михайлова 42.17, 100 м св. бътерфлай, 13-14 г.: Александра Аливонова 1:14.93, 100 м св. съчетано, 11-12 г.: Елена Станчева 1:22.83

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плуване младост пловдив вси спринт пловдив 2019 младост 91
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Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

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