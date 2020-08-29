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Тракия комплексно номер 1 на Държавно по кану-каяк

  • 29.08.2020 | 13:49
    • https://www.marica.bg/sport/talanti/trakiq-kompleksno-nomer-1-na-drjavno-po-kanu-kaqk Marica.bg
  • Юлиян Ангелов
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Тракия Пловдив е комплексен победител на завършилото Държавно индивидуално първенство по кану-каяк на Гребния канал в Пловдив. Пловдивчани са на върха с 1854 точки, на второ място е Асеновец с 1816 точки, а трети  - СК Чипилски с 1483 точки.

При Старшата юноши и девойки класирането е 1. Чипилски 1164 т., 2. Тракия 1136, 3 Асеновец 1079. При момчетата и ​момичетата  първи е Асеновец 737 т., 2 Тракия 718, а СК Чипилски е на 7 място с 319 точки.

Резултати:

K2 1000, момчета, Финал А:  1 Бранимир ДИМИТРОВ, Ники ПАВЛОВ ЦСКА 04:09.250, 6. Руслан ТАНЕВ, Тодор КАЦАРОВ Тракия 04:32.230, 7. Георги ВАНОВ, АТАНАСОВ Никола 19805 Асеновец 04:34.800.

C2 1000, момчета, Финал А: 1. Никола АТАНАСОВ, Каан АХМЕДОВ Асеновец 1 04:36.650, 3. Алекс ГЕОРГИЕВ, Божидар НОЖАРОВ Чипилски 04:59.120, 6. Йордан МИЛЕВ, Виктор ВЕЛКОВ Асеновец 05:19.320, 7. Ивайло ЧЕРНАШКИ, Богомил ИВАНОВ Тракия 05:24.370. 

K1 1000, момичета, Финал А: 1. Мария-Луиза ВОДЕНИЧАРОВА Левски 04:53.190, 2. Татяна КАВАРДЖИКОВА Асеновец 04:53.390, 6. Виктория ХАДЖИЙСКА Асеновец 06:13.810.

K1 1000 Юноши старша, Финал А: 1. Преслав СИМЕОНОВ Георги Демирев 03:43.080, 2. Бранимир ХРИСТОВ Чипилски 03:44.190, 6. Марин ПОПОВ Тракия 03:54.970, 8. Борислав ЕЛЕНОВ Чипилски 04:05.920
С1 1000 Юноши старша, Финал А: 1. Михаил ФЕДИШИН Чипилски 04:16.240, 3. Стелян БЛИЗНАКОВ Чипилски 04:35.960, 4. Иван МЕГЛЕНЧЕВ 04:39.170, 5. Петър БОЯДЖИЕВ Асеновец 04:43.080, 6. Салим МУСТАФА Асеновец 05:41.600.

K2 1000 Девойки старша, Финал А: 1. Йоана БЪЧВАРОВА, Ивона ЦВЕТКОВА Локомотив 04:13.650, 2. Йоана ПАНАЙОТОВА, Габриела ФИЛЕВА Тракия 04:19.130, 3. Ива МАРИНОВА, Габриела КОСТОВА Чипилски 04:22.690
K4 1000 Момчета, Финал А: 1. Симеон МЪСКОВ, Кирил ХАЛАЧЕВ, Станислав ПЕТКОВ, Тодор КАЦАРОВ Тракия 03:50.590, 6. Георги ВАНОВ, Никола АТАНАСОВ, Идо КОЛЕВ, Иван РАДИЧЕВ Асеновец 04:26.010.

тракия кану каяк пловдив гребен канал държавно индивидуално
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Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

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