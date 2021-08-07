Един златен, два сребърни и 4 бронзови медала спечелиха пловдивските плувци в първия ден на държавното първенство по плуване за юноши и девойки старша и младша възраст, което се провежда във Варна от петък до неделя (6-9 август).

Иван Манолов Младост'91 е първи на 100 метра бътерфлай при 15-17-годишните с резултат 55.39 секунди.

Резултатите на пловдивчани от вчерашната сесия:

50 м св. стил

момичета, 13-14 години: 1. Ивона Георгиева Черно море 28.63, 14. Виктория Христева Пловдив 2019 29.96, 60. Дарина Тодорова Младост'91 33.03

15-17 години: 1. Росина Тодорова Черно море 27.12, 5. Тиана Темелкова Спринт 28.14, 13. Полина Рупова Младост'91 29.01, 21. Лиляна Георгиева Спринт 29.62, 43. Анна Тонева Пловдив 2019 31.11, 48. Божидара Илчева Младост'91 31.50, 54. Александра Янакиева Спринт 32.62, 57. Габриела Петрова Пловдив 2019 32.91

момчета, 13-14 години: 1. Радо Нейков Добруджа 25.72, 41. Слав Тодоров Младост'91 29.32, 43. Виктор Ловчалиев ВСИ 29.34, 55. Даниел Дочев Младост'91 29.72, 67. Радослав Димитров Пловдив 2019 30.18

15-17 години: 1. Петър Мицин Вихрен 23.94, 3. Иван Манолов Младост'91 24.19, 21. Георги Райкин Младост'91 25.53, 29. Константин Сивов Пловдив 2019 26.08, 35. Александър Митов Младост'91 26.26, 42. Георги Георгиев ВСИ 26.47, 77. Константин Велев Пловдив 2019 27.65, 87. Иван Пашев Пловдив 2019 28.00, 105. Георги Ангелов Спринт 28.88, 108. Антон Арабаджиев Младост'91 29.14

400 съчетано

момичета, 13-14 години: 1. Лора Великова Астери 4:59.94, 6. Рая Петрова Спринт 5:38.78, 13. Ива Сендова Младост'91 6:07.82

15-17 години: 1. Калина Николаева Черно море 4:58.18, 4. Яна Кръстева Пловдив 2019 5:25.43, 14.Габриела Стоянова Пловдив 2019 5:51.83

момчета, 13-14 години: 1. Дарен Кирилов Доростол 5:05.98, 10. Калоян Драгнев Пловдив 2019 5:32.37, 12. Кристиян Билянов Пловдив 2019 5:43.18, 15. Ивайло Начков Пловдив 2019 6:09.36, 16. Илиян Михайлов Пловдив 2019 6:14.18

15-17 години: 1. Георги Янев Левски 4:32.16, 7. Илиян Вардинов Пловдив 2019 4:51.26, 19. Деян Влахов Пловдив 2019 5:11.50, 21. Петър Петров Пловдив 2019 5:12.88

200 м бруст

момичета 13-14 години: 1. Лора Великова Астери 2:40.88, 3. Лора Пехливанова Пловдив 2019 2:47.03, 5. Яница Карлова Младост'91 2:51.50, 16. Ана Секуловска Пловдив 2019 3:06.07, 23. Анна Мария Стойновска Пловдив 2019 3:14.62, 27. Анастасия Комитова Младост'91 3:17.80, 29. Анна-Мария Николова Младост'91 3:18.55

15-17 години: 1. Мария Вълчева 2:42.23, 4. Алисия Кичукова Младост'91 2:50.14, 6. Преслава Зокова Младост'91 2:50.82, 22. Габриела Петрова Пловдив 2019 3:12.56, 23. Анна Тонева Пловдив 2019 3:19.40

момчета, 13-14 години: 1. Алексей Памуков Бриз 2:40.29, 3. Явор Стефанов Спринт 2:42.59, 4. Теодор Недков Младост'91 2:44.52, 7. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 2:48.18, 8. Пладен Петров ВСИ 2:48.94, 19. Никола Карчеджиков Пловдив 2019 2:58.69, 21. Ивайло Начков Пловдив 2019 3:00.99, 33. Божидар Бичев Младост'91 3:15.20

15-17 години: 1. Георги Янев Левски 2:20.66, 2. Симеон Станоев Младост'91 2:25.80, 3. Николай Пехливанов Пловдив 2019 2:30.02, 11. Костадин Михайлов Младост'91 2:37.50, 16. Петър Петров Пловдив 2019 2:41.52

100 м бътерфлай

момичета, 13-14 години: 1. Симона Богданова Олимпия 1:04.63, 14. Теодора Ряпова Младост'91 1:14.38, 19.Виктория Христева Пловдив 2019 1:17.51, 25. Моника Китанова Спринт 1:21.39

15-17 години: 1. Милена Христова ГДС 1:04.86, 2. Александра Димитрова Спринт 1:05.17, 16. Божидара Илчева Младост'91 1:14.19

момчета, 13-14 години: 1. Радослав Тодоров Добруджа 1:01.63, 28. Виктор Ловчалиев ВСИ 1:13.98, 31. Даниел Дочев Младост'91 1:16.13

15-17 години: 1. Иван Манолов Младост'91 55.39, 19. Деян Влахов Пловдив 2019 1:03.45, 22. Георги Райкин Младост'91 1:03.69, 37. Владимир Димитров Спринт 1:06.87, 46. Георги Ангелов Спринт 1:09.55

800 м св. стил

момичета, 13-14 години: 1. Радина Радева Астери 9:28.12, 8. Ралица Илиева Спринт 10:32.68, 12. Александра Шаранкова Пловдив 2019 10:44.09, 23. Йоана Стоева Спринт 11:25.14

15-17 години: 1. Жанет Ангелова Акулите 8:58.86, 5. Лиляна Георгиева Спринт 9:16.52, 10. Александра Янакиева Спринт 9:57.46, 15. Алисия Кичукова Младост'91 10:07.71, 22. Габриела Стоянова Пловдив 2019 10:53.52

4x100 м св. стил

момчета, 13-14 години: 1. Добруджа 3:54.93, 10. Пловдив 2019 (Мирослав Терзиев, Кристиан Билянов, Калоян Драгнев, Никола Карчеджиков) 4:17.03

15-17 години: 1. Черно море 3:37.63, 6. Младост 91 (Александър Митов, Костадин Михайлов, Георги Райкин, Иван Манолов) 3:46.66, 20. Пловдив 2019 (Деян Влахов, Петър Петров, Николай Пехливанов, Илиян Вардинов) 3:58.13