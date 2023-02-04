Титла и 3 пъти бронз за пловдивските класици от Личното за момчетата
- 11:26, 04.02.2023
- 11:34, 04.02.2023
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Една титла и три бронзови медала спечелиха пловдивските клубове Атлетик и Локомотив от Държавното лично първeнство по класическа борба за момчета, което се проведе зала "Никола Петров" в Горна Оряховица.
Във финала в категория до 35 килограма Димитър Милев спечели срещу Мариян Боянов (Септември), което му донесе златото.
МЕДАЛИСТИТЕ ОТ ПЛОВДИВ:
кат. 35 кг: 1. Димитър Милев (Атлетик)
кат. 57 кг: 3. Камен Раданов (Локомотив)
кат. 68 кг: 3. Йордан Китаровски (Атлетик)
кат. 75 кг 3. Янчо Делчев (Атлетик)
Днес започнат схватките в свободния стил, като 273 момчета от 52 клуба ще спорят за медалите.
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