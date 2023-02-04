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Титла и 3 пъти бронз за пловдивските класици от Личното за момчетата

  • 11:26, 04.02.2023
  • 11:34, 04.02.2023
    • https://www.marica.bg/sport/talanti/titla-i-3-pati-bronz-za-plovdivskite-klasici-ot-lichnoto-za-momchetata Marica.bg
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Една титла и три бронзови медала спечелиха пловдивските клубове Атлетик и Локомотив от Държавното лично първeнство по класическа борба за момчета, което се проведе зала "Никола Петров" в Горна Оряховица.

Във финала в категория до 35 килограма Димитър Милев спечели срещу Мариян Боянов (Септември), което му донесе златото.

МЕДАЛИСТИТЕ ОТ ПЛОВДИВ:

кат. 35 кг: 1. Димитър Милев (Атлетик)

кат. 57 кг: 3. Камен Раданов (Локомотив)

кат. 68 кг: 3. Йордан Китаровски (Атлетик)

кат. 75 кг 3. Янчо Делчев (Атлетик)

Днес започнат схватките в свободния стил, като 273 момчета от 52 клуба ще спорят за медалите.

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борба класически стил атлетик локомотив никола петров
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За автора

Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

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