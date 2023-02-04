Една титла и три бронзови медала спечелиха пловдивските клубове Атлетик и Локомотив от Държавното лично първeнство по класическа борба за момчета, което се проведе зала "Никола Петров" в Горна Оряховица.

Във финала в категория до 35 килограма Димитър Милев спечели срещу Мариян Боянов (Септември), което му донесе златото.

МЕДАЛИСТИТЕ ОТ ПЛОВДИВ:

кат. 35 кг: 1. Димитър Милев (Атлетик)

кат. 57 кг: 3. Камен Раданов (Локомотив)

кат. 68 кг: 3. Йордан Китаровски (Атлетик)

кат. 75 кг 3. Янчо Делчев (Атлетик)

Днес започнат схватките в свободния стил, като 273 момчета от 52 клуба ще спорят за медалите.