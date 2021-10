Общо 24 златни, 23 сребърни и 12 бронзови медала спечелиха плувците на трите пловдивски клуба - Младост'91, ВСИ и Пловдив 2019, от проведения през уикендеа турнир "Руси Русев" на 25-метровия басейн в Стара Загора. От четвъртия пловдивски клуб, Спринт, не пратиха състезатели.

Плувците на Младост'91 спечелиха първо място по медали с общо 31 (19 златни, 6 сребърни и 6 бронзови). ВСИ е на 10-то място с 4/5/3, а Пловдив 2019 - на 17-то с актив от (1/12/3).

Симеон Станоев (Младост'91) е с четири златни медала, съотборникът му Иван Манолов и Валентин Роснев (ВСИ) също са с 4 медала, но 3 златни и 1 сребърен. Кристиана Георгиева (Младост'91) е най-добре прествавилата се наша дама с 3 златни и 1 бронзов.

Резултатите на пловдивските плувци:

50 св. стил

D (12 г.)

1. Христо Джонгалов Белмекен 27.79, 6. Денислав Узунов Пловдив 2019 31.16, 7. Никола Костадинов Пловдив 2019 31.60, 8. Христо Георгиев Пловдив 2019 31.67, 22. Никола Райчев Пловдив 2019

C (14 г.)

1. Георги Стефанов Левски 26.24, 15. Калоян Драгнев Пловдив 2019 29.95, 28. Кристиян Папазян Младост'91 34.49

B (16 г.

1. Иван Манолов Младост'91 24.07

D (12 г.)

1. Антониа Начева Боляри 28.94, 7. Габриела Ряпова Младост'91 32.34, 15. Ивон Пехливанова ВСИ 33.95, 18. Силвия Гарти Пловдив 2019 35.55, 24. Десислава Чувалова Пловдив 2019 41.25, 26. Анастасия Атанасова Пловдив 2019 42.66

C (14 г.)

1. Свилена Братоева Левски 28.98, 5. Александра Шаранкова Пловдив 2019 30.35

B (16 г.)

1. Йоана Бояджиева Олимпия 27.94, 12. Божидара Илчева Младост'91 31.53, 14. Даниела Узунова Младост'91 31.77

A (18 г.)

1. Кристиана Георгиева Младост'91 28.17



100 бруст

D (12 г.)

1. Валентин Роснев ВСИ 1:18.88, 5. Ивелин Василев ВСИ 1:27.21, 7. Никола Кисов Пловдив 2019 1:28.17

C (14 г.)

1. Теодор Недков Младост'91 1:13.17, 2. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 1:13.78

B (16 г.)

1. Симеон Станоев Младост'91 1:04.78, 2. Николай Пехливанов Пловдив 2019 1:07.79

A (18 г.)

1. Александър Грънчаров Младост'91 1:06.50

D (12 г.)

1. Габриела Величкова Левски 1:20.67, 2. Кристиана Калчева ВСИ 1:21.49, 7. Лора Шаранкова Пловдив 2019 1:33.64

C (14 г.)

1. Катрин Радичева Каменград 1:14.49, 2. Лора Пехливанова Пловдив 2019 1:16.33

B (16 г.)

1. Преслава Зокова Младост'91 1:14.49, 4. Алисия Кичукова Младост'91 1:19.43



50 гръб

D (12 г.)

1. Антон Марков Пирин 31.73, 2. Кристиан Тодоров Пловдив 2019 32.35, 6. Николай Славов Младост'91 34.57, 7. Денислав Узунов Пловдив 2019 34.72, 11. Ивелин Василев ВСИ 36.89

C (14 г.)

1. Васил Тушев Вихрен 30.38, 3. Виктор Ловчалиев ВСИ 31.48

D (12 г.)

1. Елица Овчарова Чепинец 32.17, 6. Анита Радулова Пловдив 2019 37.38, 7. Любомира Попова Младост'91 37.78, 9. Ивон Пехливанова ВСИ 41.75, 10. Силвия Гарти Пловдив 2019 42.60, 13. Десислава Чувалова Пловдив 2019 46.86

C (14 г.)

1. Дарина Ракова Смолян 31.51, 7. Александра Шаранкова Пловдив 2019 33.86

A (18 г.)

1. Станислава Велкова Младост'91 31.26

400 св. стил

C (14 г.)

1. Бранимир Павлов Левент 4:25.41, 2. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 4:46.33, 6. Калоян Драгнев Пловдив 2019 5:02.69

D (12 г.)

1. Александра Толева Младост'91 5:04.40, 3. Александра Лишева ВСИ 5:20.86, 4. Анита Радулова Пловдив 2019 5:32.73

C (14 г.)

1. Десислава Белова Черноморец 4:39.66, 3. Ива Сендова Младост'91 5:05.89

B (16 г.)

1. Йоана Бояджиева Олимпия 4:25.57, 6. Алисия Кичукова Младост'91 4:56.09

100 бътерфлай

D (12 г.)

1. Димитър Докузов Пирин 1:07.54, 4. Никола Костадинов Пловдив 2019 1:15.65

C (14 г.)

1. Борислав Димитров 1:03.53, DSQ Кристиан Папазян Младост'91 1:22.75

B (16 г.)

1. Иван Манолов Младост'91 54.89

D (12 г.)

1. Симона Маринова Аквазард 1:10.88, 2. Живка Бонева ВСИ 1:15.24, 6. Кристиана Пенкова Пловдив 2019 1:25.47

B (16 г.)

1. Мартина Ангелова ЦСКА 1:07.56, 4. Божидара Илчева Младост'91 1:14.29

A (18 г.)

1. Кристиана Георгиева Младост'91 1:11.91

400 съчетано

C (14 г.)

1. Ива Сендова Младост'91 6:01.20

4 по 50 смесена

жени: 1. Олимпия 1:44.75, 7. Младост'91 (Симеон Станоев, Кристина Георгиева 1:, Алисия Кичукова, Иван Манолов) 48.12, 11. Пловдив 2019 (Мирослав Терзиев, Александра Шаранкова, Лора Пехливанова, Николай Пехливанов) 1:54.16

50 бътерфлай

D (12 г.)

1. Виктор Ангелова Левент 30.71, 2. Кристиан Тодоров Пловдив 2019 31.24, 5. Никола Костадинов Пловдив 2019 33.44, 8. Никола Кисов Пловдив 2019 34.85

C (14 г.)

1. Борислав Димитров ЦСКА 28.81, 8. Виктор Ловчалиев ВСИ 31.35 333, 14. Кристиан Папазян Младост'91 36.34

B (16 г.)

1. Иван Манолов Младост'91 25.44 624

A (18 г.)

1. Боян Найденов Олимпия 26.49, 4. Александър Грънчаров Младост'91 28.77

D (12 г.)

1. Симона Маринова Аквазард 30.97, 3. Живка Бонева ВСИ 32.96

B (16 г.)

1. Симона Панагонова ЦСКА 32.13, 6. Божидара Илчева Младост'91 33.55, 7. Даниела Узунова Младост'91 36.18

A (18 г.)

1. Кристиана Георгиева Младост'91 30.84, 2. Станислава Велкова Младост'91 31.27

200 св стил

D (12 г.)

1. Димитър Докузов Пирин 2:09.55, 8. Христо Георгиев Пловдив 2019 2:32.45, 19. Ивелин Василев ВСИ 2:42.63, 27. Никола Райчев Пловдив 2019 2:52.30

C (14 г.)

1. Михаил Найденов Олимпия 2:09.48, 3. Калоян Драгнев Пловдив 2019 2:16.79

D (12 г.)

1. Никол Колева Траяна 2:18.32, 3. Александра Толева Младост'91 2:24.60, 6. Александра Лишева ВСИ 2:33.85, 8. Кристиана Пенкова Пловдив 2019 2:38.99, 20. Ивон Пехливанова ВСИ 2:49.98, 28. Силвия Гарти Пловдив 2019 3:01.86, 35. Десислава Чувалова Пловдив 2019 3:20.94, 37. Анастасия Атанасова Пловдив 2019 3:21.61

C (14 г.)

1. Мария Живкова ЦСКА 2:12.43, 4. Ива Сендова Младост'91 2:25.83

200 бруст

D (12 г.)

1. Валентин Роснев ВСИ 2:50.69, 4. Никола Кисов Пловдив 2019 2:59.44

C (14 г.)

1. Теодор Недков Младост'91 2:37.24, 2. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 2:38.95

B (16 г.)

1. Симеон Станоев Младост'91 2:22.86, 2. Николай Пехливанов Пловдив 2019 2:26.56

D (12 г.)

1. Кристиана Калчева ВСИ 2:50.81, 4. Лора Шаранкова Пловдив 2019 3:14.99

C (14 г.)

1. Катрин Радичева Каменград 2:40.12, 2. Лора Пехливанова Пловдив 2019 2:48.01

B (16 г.)

1. Мария Вълчева ЦСКА 2:40.40, 2. Преслава Зокова Младост'91 2:43.69, 3. Алисия Кичукова Младост'91 2:49.22

100 гръб

D (12 г.)

1. Антон Марков Пирин 1:11.09, 2. Николай Славов Младост'91 1:13.06, 4. Денислав Узунов Пловдив 2019 1:13.38

C (14 г.)

1. Бранимир Павлов Левент 1:03.02, 6. Виктор Ловчалиев ВСИ 1:09.21

D (12 г.)

1. Елица Овчарова Чепинец 1:10.02, 4. Живка Бонева ВСИ 1:14.92, 7. Анита Радулова Пловдив 2019 1:19.75, 8. Любомира Попова Младост'91 1:19.97

C (14 г.)

1. Ивайла Капанакова Левент 1:07.17, 5. Александра Шаранкова Пловдив 2019 1:14.27

A (18 г.)

1. Венелина Михнева НСА 1:07.53, 2. Станислава Велкова Младост'91 1:08.66

200 съчетано

D (12 г.)

1. Христо Джонгалов Белмекен 2:32.37, 2. Кристиан Тодоров Пловдив 2019 2:35.31, 6. Никола Костадинов Пловдив 2019 2:55.59

B (16 г.)

1. Десислава Данова Левент 2:27.36, 4. Алисия Кичукова Младост'91 2:37.17

4 по 50 св стил

мъже: 1. Траяна 1:40.06, 5. Младост'91 Симеон Станоев, Теодор Недков, Александър Грънчаров, Иван Манолов) 1:43.10, 9. Пловдив 2019 (Христо Георгиев, Кристиан Тодоров, Мирослав Терзиев, Николай Пехливанов) 1:55.32

жени: 1. Левски 1:54.43, 6. Младост'91 (Кристиана Георгиева, Божидара Илчева, Алисия Кичукова, Станислава Велкова) 1:58.94, 10. Пловдив 2019 (Лора Пехливанова, Анита Радулава, Лора Шаранкова, Александра Шаранкова) 2:09.70

50 бруст

D (12 г.)

1. Валентин Роснев ВСИ 36.77, 4. Ивелин Василев ВСИ 39.68, 5. Никола Кисов Пловдив 2019 40.03, 11. Никола Райчев Пловдив 2019 46.02

C (14 г.)

1. Теодор Недков Младост'91 33.69

B (16 г.)

1. Симеон Станоев Младост'91 29.97

D (12 г.)

1. Габриела Величкова Левски 36.42, 2. Кристиана Калчева ВСИ 37.96, 5. Лора Шаранкова Пловдив 2019 41.46, 6. Александра Лишева ВСИ 41.62, 7. Габриела Ряпова Младост'91 41.91, 10. Ивон Пехливанова ВСИ 44.81, 17. Анастасия Атанасова Пловдив 2019 52.64

C (14 г.)

1. Катрин Радичева Каменград 35.05, 2. Лора Пехливанова Пловдив 2019 35.86

B (16 г.)

1. Мария Вълчева ЦСКА 35.20, 2. Преслава Зокова Младост'91 35.29

A (18 г.)

1. Петя Боянова Левент 34.69, 3. Кристиана Георгиева Младост'91 36.53

D (12 г.)

1. Димитър Докузов Пирин 58.89, 6. Николай Славов Младост'91 1:06.71, 9. Христо Георгиев Пловдив 2019 1:10.08, 26. Никола Райчев Пловдив 2019 1:20.41

C

1. Антоний Митрев Вихрен 58.93, 25. Кристиан Папазян Младост'91 1:15.61

D (12 г.)

1. Никол Колева Траяна 1:03.77, 4. Aлександра Лишева ВСИ 1:10.00, 5. Габриела Ряпова Младост'91 1:12.98, 9. Кристиана Пенкова Пловдив 2019 1:14.29, 17. Силвия Гарти Пловдив 2019 1:24.05

C (14 г.)

1. Мария Живкова ЦСАК 1:01.28, 8. Ива Сендова Младост'91 1:08.06

B (16 г.)

1. Йоана Бояджиева Олимпия 59.71, 7. Божидара Илчева Младост'91 1:07.80, 9. Даниела Узунова Младост'91 1:11.52

200 гръб

D (12 г.)

1. Антон Марков Пирин 2:28.96, 2. Денислав Узунов Пловдив 2019 2:35.53, 3. Николай Славов Младост'91 2:35.92

C (14 г.)

1. Бранимир Павлов Левент 2:15.88, 5. Виктор Ловчалиев ВСИ 2:26.98

D (12 г.)

1. Елица Овчарова Чепинец 2:28.15, 2. Кристиана Калчева ВСИ 2:44.22, 3. Анита Радулова Пловдив 2019 2:44.64

C (14 г.)

1. Дарина Ракова Смолян 2:23.85, 5. Александра Шаранкова Пловдив 2019 2:40.13

A (18 г.)

1. Станислава Велкова Младост'91 2:31.05

200 бътерфлай

B (16 г.)

1. Виктор Христов Олимпия 2:04.18, 2. Иван Манолов Младост'91 2:05.40

100 съчетано

D (12 г.)

1. Кристиан Тодоров Пловдив 2019 1:13.49, 2. Валентин Роснев ВСИ 1:14.14, 7. Христо Гоергиев Пловдив 2019 1:20.50

C (14 г.)

1. Георги Стефанов Левски 1:06.01, 3. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 1:07.75, 6. Теодор Недков Младост'91 1:10.73, 8. Калоян Драгнев Пловдив 2019 1:13.07

B (16 г.)

1. Симеон Станоев Младост'91 1:00.57

D (12 г.)

1. Лора Янкова Левски 1:14.38, 3. Александра Толева Младост'91 1:15.39, 4. Живка Бонева ВСИ 1:15.98, 7. Лора Шаранкова Пловдив 2019 1:21.16, 8. Кристиана Пенкова Пловдив 2019 1:22.45, 10. Любомира Попова Младост'91 1:23.50

C (14 г.)

1. Мирослава Николова Левски 1:09.63, 9. Лора Пехливанова Пловдив 2019 1:14.86

B (16 г.)

1. Десислава Данова Левент 1:08.21, 6. Преслава Зокова Младост'91 1:13.70, 11. Даниела Узунова Младост'91 1:23.27

4 по 50 съчетано

мъже: 1. Траяна 1:51.81, 6. Пловдив 2019 (Денислав Узунов, Мирослав Терзиев, Кристиан Тодоров, Калоян Драгнев) 2:10.44

жени: 1. ЦСКА 2:07.15, 4. Младост'91 (Станислава Велкова, Преслава Зокова, Кристиана Георгиева, Алисия Кичукова) 2:09.12, 6. Пловдив 2019 (Александра Шаранкова, Лора Пехливанова, Кристиана Пенкова, Анита Радулова) 2:19.00