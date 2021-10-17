Осемнадесет златни, 26 сребърни и 16 бронзови медала спечелиха пловдивските плувци от международния турнир "Burgas Swimming Open", който се проведе в "Парк Арена ОЗК" в Бургас.

Общо 58 състезатели от ВСИ (25), Младост'91 (20) и Спринт (13) участват в надпреварата. Четвъртият пловдивски клуб - Пловдив 2019 не изпрати плувци.

Младост'91 има в актива си 11 златни, 11 сребърни и 8 бронзови медала и е на трето място в крайното класиране по отличия. ВСИ е на десето с 5 златни, 8 сребърни и 6 бронзови. Спринт има 2 златни, 7 сребърни и 2 бронзови медала, което им отрежда 19 място в класирането.

Резултатите на пловдивчани от последната сесия:

50 бътерфлай

момичета:

А (10 г) 1. Лили Илкова левент 35.23, 6. Александра Аливонова ВСИ 40.76

B (12 г) 1. Симона Маринова Аквазард 30.43, 4. Живка Бонева ВСИ 33.49, 11. Габриела Ряпова Младост'91 36.36

C (14 г) 1. Дария Станченко Черно море 29.97, 8. Теодора Ряпова Младост'91 33.33, 13. Моника Китанова Спринт 35.07

D (16 г) 1. Милена Христова ГДС 28.94, 2. Александра Димитрова Спринт 28.96, 16. Александра Янакиева Спринт 34.65

E (18 г) 1. Азра Янак Черно море 27.86, 3. Кристиана Георгиева Младост'91 30.37

момчета:

B (12 г) 1. Тургул Йълмъз 30.28, 17. Гюлестан Мехмедов Спринт 40.04

C (14 г) 1. Радо Нейков Добруджа 27.24, 22. Петър Христозов ВСИ 34.08, 29. Кристан Тодоров Спринт 40.22

D (16 г) 1. Иван Манолов Младост'91 25.14

E (18 г) 1. Павел Банчев Левски 24.41, 6. Николай Илиев Младост'91 29.71

100 съчетано

момичета:

А (10 г) 1. Виктория Гроздева Царевец 1:22.95, 2. Анета Христозова ВСИ 1:24.84, 10. Елия Даскалова ВСИ 1:37.60, 14. Габриела Кирева Спринт 1:45.55

B (12 г) 1. Симона Иванова Олимп 1:11.29, 3. Александра Толева Младост'91 1:15.49, 4. Живка Бонева ВСИ 1:15.97

C (14 г) 1. Мирослава Николова Левски 1:09.88, 2. Яница Карлова Младост'91 1:11.20, 13. Ива Сендова Младост'91 1:19.82, 18. Моника Китанова Спринт 1:24.70

D (16 г) 1. Александра Димитрова Спринт 1:05.82

момчета:

А (10 г) 1. Виктор Пехливанян Олимп 1:18.37, 6. Денис Искренов ВСИ 1:26.23, 8. КИрил Янков ВСИ 1:31.07, 13. Мартин Глухарев Спринт 1:38.10

B (12 г) 1. Иван Лозанов Черно море 1:10.19, 3. Валентин Роснев ВСИ 1:11.56, 6. Мартин Юсев Младост'91 1:15.25, 10. Владимир Дерменджиев Спринт 1:22.75, 21. Янеи Генчев ВСИ 1:28.37, 29. Денислав Карев ВСИ 1:36.69

C (14 г) 1. Петър Хаджииванов Царевец 1:04.62, 6. Слав Тодоров Младост'91 1:07.91, 11. Виктор Ловчалиев ВСИ 1:09.94, DSQ Петър Христозов ВСИ 1:19.17

D (16 г) 1. Алекс Стойнов Левски 58.96, 2. Симеон Станоев Младост'91 1:01.26, 27. Минко Ботев Младост'91 1:12.82, 35. ГЕорги Чорлев ВСИ 1:16.82

E (18 г) 1. Мартин Вълканов Черно море 57.88, 4. Божидар Гьондров Младост'91 1:00.36, 9. Николай Илиев Младост'91 1:06.96

50 св. стил

момичета:

А (10 г) 1. Лили Илкова Левент 32.72, 5. Анета Христозова ВСИ 33.44, 9. Андреа Георгиева ВСИ 34.00, 10. Ема Димитрова ВСИ 34.74, 15. Александра Аливонова ВСИ 36.82, 21. Елия Даскалова ВСИ 38.51, DSQ Габриела Кирева Спринт 39.38

B (12 г) 1. Симона Иванова Олимп 28.10, 6. Александра Толева Младост'91 30.69, 7. Александра Лишева ВСИ 31.32, 11. Габриела Ряпова Младост'91 32.67, 12. Любомира Попова Младост'91 32.68, 34. Габриела Карачомакова Младост'91 36.82

D (16 г) 1. Василена Георгиева Пирин 26.78, 5. Тиана Темелкова Спринт 27.33, 7. Полина Ряпова Младост'91 28.36

E (18 г) 1. Кристиана Георгиева Младост'91 28.19, 2. Станислава Велкова Младост'91 29.23

момчета:

А (10 г) 1. Даниел Бурджиев Олимп 30.99, 5. Никола Караколев ВСИ 32.99, 12. Денис Искренов ВСИ 34.98, 16. Мартин Попов Младост'91 36.41, 29. Мартин Глухарев Спринт 39.67, 30. Ефе Бустафа ВСИ 39.90

B (12 г) 1. Иван Лозанов Черно море 27.65, 8. Марлтин Юсев Младост'91 30.50, 17. Гюлестан Мехмедов Спринт 32.30, 40. Яни Генчев ВСИ 36.50, 49. Кирил Кисов ВСИ 40.46, 50. Никола Пашов ВСИ 40.61

C (14 г) 1. Радо Нейков Добруджа 24.59, 44. Емир Салимов ВСИ 31.91, 48. Кристан Тодоров Спринт 32.78

D (16 г) 1. Алекс Стойнов Олимп 23.61, 34. Минко Ботев Младост'91 29.61, 38. Георги Чорлев ВСИ 30.25

E (18 г) 1. Павел Банчев Левски 22.68, 9. Николай Илиев Младост'91 25.99

100 бътерфлай

C (14 г) 1. Радослав Тодоров Добруджя 1:00.98, 13. Петър Христозов ВСИ 1:20.26

D (16 г) 1. Иван Манолов Младост'91 54.42, 18. Владимир Димитров Спринт 1:05.57

момичета:

B (12 г) 1. Симона Маринова Аквазард 1:12.56, 4. Живка Бонева ВСИ 1:15.53

C (14 г) 1. Дария Станченко Черно море 1:06.63, 6. Моника Китанова Спринт 1:19.07

D (16 г) 1. Александра Димитрова Спринт 1:03.07

100 гръб

момичета:

А (10 г) 1. Наталяаия Мокану 1:18.56, 3. Ема Димитрова ВСИ 1:22.22, 4. Андреа Георгиева ВСИ 1:22.60, 14. Даниела Петрова ВСИ 1:34.08

B (12 г) 1. Мария Павлова ГДС 1:12.01, 4. Александра Лишева ВСИ 1:16.54, 5. Кристиана Калчева ВСИ 1:18.54, 9. Любомира Попова Младост'91 1:21.92

C (14 г) 1. Ивайла Капанакова Левент 1:07.54, 4. Теодора Ряпова Младост'91 1:11.26

D (16 г) 1. Преслава Тошева НСА 1:05.42, 2. Тиана Темелкова Спринт 1:07.02, 10. Полина Ряпова Младост'91 1:13.51

E (18 г) 1. Габриела Георгиева Лавини 1:01.63, 2. Станислава Велкова Младост'91 1:08.14

момчета:

A (10 г) 1. Виктор Гинов Бургас 1:14.24, 4. Никола Караколев ВСИ 1:19.74, 8. Мартин Попов Младост'91 1:33.75

B (12 г) 1. Радостин Кръстев Олимп 1:07.97, 11. Мартин Гаджев ВСИ 1:20.66, 24. Денислав Карев ВСИ 1:30.57, 27. Кирил Кисов ВСИ 1:32.91, 28. Никола Пашов ВСИ 1:36.79

C (14 г) 1. Бранимир Павлов Левент 1:02.12, 8. Теодор Недков Младост'91 1:10.41

D (16 г) 1. Георги Георгиев ВСИ 57.52

200 съчетано

момчета:

C (14 г) 1. Алекс Найденов Аквазард 2:17.18, 6. Явор Стефанов Спринт 2:22.36, 9. Слав Тодоров Младост'91 2:28.12, 11. Виктор Ловчалиев ВСИ 2:35.54

D (16 г) 1. Георги Янев Левски2:02.76, 4. Георги Георгиев ВСИ 2:15.98

момичета:

C (14 г) 1. Мария Живкова ЦСКА 2:29.36, 8. Ива Сендова Младост'91 2:51.29

200 бруст

момчета:

B (12 г) 1. Александър Николов Олимп 2:42.84, 2. Валентин Роснев ВСИ 2:47.72,

С (14 г) 1. Теодор Недков Младост'91 2:37.46, 2. Явор Стефанов Спринт 2:44.09, 3. Младен Петров ВСИ 2:46.30

D (16 г) 1. Симеон Станоев Младост'91 2:22.30

E (18 г) 1. Виктор Русинов Астери 2:20.69, 2. Божидар Гьондров Младост'91 2:21.50

момичета:

B (12 г) 1. Крлистиана Калчева ВСИ 2:52.40, 10. Аделина Божилова Младост'91 3:26.25

C (14 г) 1. Елиза Диамандеску2:40.51, 2. Яница Карлова Младост'91 2:46.07

400 св. стил

момичета:

C (14 г) 1. Елиза Диамандеску 4:29.67, 7. Ралица Илиева Спринт 5:02.42

D (16 г) 1. Жанет Ангелова 4:17.87, 2. Лиляна Георгиева Спринт 4:25.95, 9. Александра Янакиева Спринт 4:43.83

момчета

D (16 г) 1. Денислав Койков 3:57.68, 9. Владимир Димитров Спринт 4:21.82

4 по 50 съчетано

мъже:1. Черно море 1:42.16, 4. Младост'91 (Иван Манолов, Симеон Станоев, Божидар Гьондров, Николай Илиев) 1:49.93

жени: 1. Черно море 1:58.85, 4. Младост'91 (Станислава Велкова, Кристиана Георгиева, Теодора Ряпова, Полина Ряпова) 2:08.42