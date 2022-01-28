Сребро и 2 пъти бронз за класиците от ДЛП по борба за юноши
- 28.01.2022 | 16:51
- 157 прегледа
- 0 коментара
Свързани новини
Сребро и бронз за Пловдив от Държавно по борба за жени
Класикът Йордан Арнаудов (Локо) на финал на Държавното за юноши в Сливен
Йордан Арнаудов загуби финала срещу Радослав Димитров (НСА) в категория до 67 кг. на Държавното първенство по борба за юноши, което приключи днес в Сливен. В същата категория другият пловдивчанин - Петър Стоянов (Атлетик) завърши на 9-о място.
В актива на Локомотив има още два бронзови медали - Стоян Шимов (82 кг) и Христомир Пиронков (87).
Класиранията на пловдивчани:
кат. 60 кг: 5 - Паруш Иванов (Локомотив)
кат. 63 кг: 7 - Стилян Дерменджиев (Локомотив), 8 - Христо Нямов (Атлетик)
кат. 67 кг: 2 - Йордан Арнаудов (Локомотив)
кат. 82 кг: 3 - Стоян Шимов (Локомотив)
кат. 87 кг: 3 - Христомир Пиронков (Локомотив)
кат. 97 кг: 5 - Ангел Поибренски (Атлетик), 5 - Арсен Асатрян (Локомотив)
кат. 130 кг: 7 - Николай Марков (Локомотив)
Коментари (0)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни