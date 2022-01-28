Сребро и 2 пъти бронз за класиците от ДЛП по борба за юноши

Йордан Арнаудов загуби финала срещу Радослав Димитров (НСА) в категория до 67 кг. на Държавното първенство по борба за юноши, което приключи днес в Сливен. В същата категория другият пловдивчанин - Петър Стоянов (Атлетик) завърши на 9-о място.

В актива на Локомотив има още два бронзови медали - Стоян Шимов (82 кг) и Христомир Пиронков (87).

Класиранията на пловдивчани:

кат. 60 кг: 5 - Паруш Иванов (Локомотив)

кат. 63 кг: 7 - Стилян Дерменджиев (Локомотив), 8 - Христо Нямов (Атлетик)

кат. 67 кг: 2 - Йордан Арнаудов (Локомотив)

кат. 82 кг: 3 - Стоян Шимов (Локомотив)

кат. 87 кг: 3 - Христомир Пиронков (Локомотив)

кат. 97 кг: 5 - Ангел Поибренски (Атлетик), 5 - Арсен Асатрян (Локомотив)

кат. 130 кг: 7 - Николай Марков (Локомотив)