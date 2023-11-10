Спортът по телевизията днес, 10 ноември
- 08:58, 10.11.2023
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БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛ
15:00 часа, efbet Лига, Славия - Ботев (Враца) (Диема Спорт)
17:30 часа, efbet Лига, Локомотив (Пд) - Локомотив (Сф) (Диема Спорт)
СВЕТОВЕН ФУТБОЛ
17:00 часа, Саудитска Арабия, Ал Хилал - Ал Таавон (Макс Спорт 4)
19:30 часа, Италия, Сасуоло - Салернитана (Макс Спорт 3)
19:30 часа, Втора Бундеслига, Шалке 04 - Елверсберг (Нова Спорт)
19:30 часа, Втора Бундеслига, Санкт Паули - Хановер 96 (Диема Спорт 2)
21:30 часа, Италия Серия "Б", Венеция - Кaтанзаро (Нова Спорт)
21:30 часа, Германия, Борусия Мьонхенгладбах - Волфсбург (Диема Спорт 2)
21:45 часа, Италия, Дженоа - Верона (Ринг)
22:00 часа, Англия Чемпиъншип, Блекбърн - Престън Норд Енд (Диема Спорт 3)
22:00 часа, Испания, Атлетик Билбао - Селта (Макс Спорт 4)
22:00 часа, Франция, Монпелие - Ница (Диема Спорт)
ТЕНИС
12:00 часа, Sofia Open - двойки (Диема Спорт 3)
14:00 часа, Sofia Open - двойки (Диема Спорт 3)
16:00 часа, Sofia Open - полуфинал (Диема Спорт 3)
16:30 часа, Турнир за мъже в Метц (Макс Спорт 1)
18:00 часа, Sofia Open - полуфинал (Диема Спорт 3)
ВОЛЕЙБОЛ
17:00 часа, България, Черно море - Марек (b1b TV)
19:30 часа, България, Хебър - Левски (Макс Спорт 2)
21:00 часа, Шампионска лига: Олимпиакос - Нефтохимик (Макс Спорт 1)
БАСКЕТБОЛ
21:30 часа, Евролига, Барселона - Цървена звезда (Макс Спорт 3)
22:00 часа, Евролига, Монако - АСВЕЛ (Макс Спорт 2)
БОЙНИ СПОРТОВЕ
14:30 часа, Бокс, ONE Петъчна бойна вечер в Банкок (Диема Спорт 2)
16:00 часа, Самбо: Световен шампионат в Ереван (Евроспорт 2)
ЗИМНИ СПОРТОВЕ
9:30 часа, Фигурно пързаляне: Гран при в Китай (Евроспорт 2)
11:10 часа, Фигурно пързаляне: Гран при в Китай (Евроспорт 2)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
9:00 часа, Снукър: Международен шампионат (Евроспорт 1)
22:00 часа, Колоездене на писта: Шампионска лига в Лондон (Евроспорт 1)
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