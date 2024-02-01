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Шестима от Пловдив на регионален камп по баскет за 13-годишни

  • 12:18, 01.02.2024
  • 12:27, 01.02.2024
    • https://www.marica.bg/sport/talanti/shestima-ot-plovdiv-na-regionalen-kamp-po-basket-za-13-godishni Marica.bg
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Шестима пловдивски баскетболисти бяха повикани за регионален лагер за момчета (родени през 2010 г.), който ще се проведе в Пловдив в периода 10-11 февруари. 

Той е за баскетболисти от региони Загоре и Родопи, като целта на подобни събития е предварителна селекция на състезателите в тази възраст преди основния лагер през месец март.

Главен треньор на кампа ще е Петър Клечков, като с него ще работят още Асен Николов (Академик Бултекс 99), Николай Колев (Берое) и Веселин Веселинов (Хебър).

Списъкът на повиканите:

Илия Хорозов (Марица Кършияка), Калоян Панайотов и Симеон Иванов (Делфин Бургас), Теодор Сталев, Андрей Белев, Ясен Топузлиев, Димитър Николов и Николай Николов (Академик Бултекс 99), Радослав Божилов (Хасково), Виктор Петков, Димитър Агупков, Алек Коларов, Егор Сидоров, Виктор Неделчев, Димитър Господинов и Ивайло Косев (Берое), Калин Личков (Хебър), Aлексиан Добрев, Димитър Мерев и Едуард Любенов (Ямбол), Ивайло Желев и Денис Митев (Сливен Баскет).

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баскетбол камп академик бултекс 99 марица кършияка момчета
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1 коментара

За автора

Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

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Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

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1 коментар
tyuyt

tyuyt

01.02.2024 | 12:41

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