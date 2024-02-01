Шестима пловдивски баскетболисти бяха повикани за регионален лагер за момчета (родени през 2010 г.), който ще се проведе в Пловдив в периода 10-11 февруари.

Той е за баскетболисти от региони Загоре и Родопи, като целта на подобни събития е предварителна селекция на състезателите в тази възраст преди основния лагер през месец март.

Главен треньор на кампа ще е Петър Клечков, като с него ще работят още Асен Николов (Академик Бултекс 99), Николай Колев (Берое) и Веселин Веселинов (Хебър).

Списъкът на повиканите:

Илия Хорозов (Марица Кършияка), Калоян Панайотов и Симеон Иванов (Делфин Бургас), Теодор Сталев, Андрей Белев, Ясен Топузлиев, Димитър Николов и Николай Николов (Академик Бултекс 99), Радослав Божилов (Хасково), Виктор Петков, Димитър Агупков, Алек Коларов, Егор Сидоров, Виктор Неделчев, Димитър Господинов и Ивайло Косев (Берое), Калин Личков (Хебър), Aлексиан Добрев, Димитър Мерев и Едуард Любенов (Ямбол), Ивайло Желев и Денис Митев (Сливен Баскет).