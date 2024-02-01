Шестима от Пловдив на регионален камп по баскет за 13-годишни
- 12:18, 01.02.2024
- 12:27, 01.02.2024
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Шестима пловдивски баскетболисти бяха повикани за регионален лагер за момчета (родени през 2010 г.), който ще се проведе в Пловдив в периода 10-11 февруари.
Той е за баскетболисти от региони Загоре и Родопи, като целта на подобни събития е предварителна селекция на състезателите в тази възраст преди основния лагер през месец март.
Главен треньор на кампа ще е Петър Клечков, като с него ще работят още Асен Николов (Академик Бултекс 99), Николай Колев (Берое) и Веселин Веселинов (Хебър).
Списъкът на повиканите:
Илия Хорозов (Марица Кършияка), Калоян Панайотов и Симеон Иванов (Делфин Бургас), Теодор Сталев, Андрей Белев, Ясен Топузлиев, Димитър Николов и Николай Николов (Академик Бултекс 99), Радослав Божилов (Хасково), Виктор Петков, Димитър Агупков, Алек Коларов, Егор Сидоров, Виктор Неделчев, Димитър Господинов и Ивайло Косев (Берое), Калин Личков (Хебър), Aлексиан Добрев, Димитър Мерев и Едуард Любенов (Ямбол), Ивайло Желев и Денис Митев (Сливен Баскет).
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Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
tyuyt01.02.2024 | 12:41
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