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Шест титли за пловдивското плуване от "Фрезколиада 23" в Пазарджик

  • 19:02, 02.07.2023
  • 19:07, 02.07.2023
    • https://www.marica.bg/sport/talanti/shest-titli-za-plovdivskoto-pluvane-ot-frezkoliada-23-v-pazardjik Marica.bg
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Шест златни, пет сребърни и осем бронзови медала спечелиха пловдивските плувци от турнира по плуване "Фрезколиада 23", който се проведе през уикенда в Пазарджик.

В конкуренцията на 259 състезатели от 17 клуба, 19-те плувци на Пловдив 2-19 спечелиха общо 6 златни, 3 сребърни и 7 бронзови медала, които им отредиха четвърто място в крайното класиране.

Другият участващ пловдивски тим - Спринт (4 момчета и 4 момичета) има 2 сребърни и бронзов медал.

С две титли от пловдивчани е Теодора Бахчеванска - на 50 м гръб и 100 бътерфлай.

Медалистите от Пловдив:

ПЛОВДИВ 2019

Златни: 50 м св стил, 11-12 г. Михаил Тарнаров 29.97, 50 м гръб, 11-12 г. Денис Искренов 39.06, 100 м бруст, 13-14 г. Никола Кисов 1:22.57, 50 м гръб, 13-14 г. Теодора Бахчеванска 37.74, 100 м бътерфлай, 13-14 г. Теодора Бахчеванска 1:26.17, 100 м бътерфлай, 9-10 г. Вида Тодороваа 1:38.84

Сребърни: 50 м св стил, 13-14 г. Никола Кисов 30.26, 50 м св стил, 11-12 г. Денис Искренов 32.38, 50 м гръб, 9-10 г. Магдалена Бурова 45.65

Бронзови: 50 м св стил, 11-12 г. Денис Мензилджиян 32.61, 50 м гръб, 11-12 г. Денис Мензилджиян 40.79, 100 м бруст, 9-10 г. Мартин Качулев 1:47.78, 100 м бътерфлай, 9-10 г. Мартин Качулев 1:51.85
50 м св стил, 9-10 г. Вида Тодорова 35.74, 50 м гръб, 9-10 г. Алис Мензилджиян 45.99, 100 м бътерфлай, 9-10 г. Магдалена Бурова 1:57.12

СПРИНТ

Сребърни: 50 м св стил, 11-12 г. Иванеса Колева 37.35, 100 м бруст, 11-12 г. Иванеса Колева 1:43.25

Бронзов: 50 м гръб, 15-17 г. Йоана Стоева 39.42

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плуване Фрезколиада 23 пазарджик пловдив 2019 спринт
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За автора

Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

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