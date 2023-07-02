Шест златни, пет сребърни и осем бронзови медала спечелиха пловдивските плувци от турнира по плуване "Фрезколиада 23", който се проведе през уикенда в Пазарджик.

В конкуренцията на 259 състезатели от 17 клуба, 19-те плувци на Пловдив 2-19 спечелиха общо 6 златни, 3 сребърни и 7 бронзови медала, които им отредиха четвърто място в крайното класиране.

Другият участващ пловдивски тим - Спринт (4 момчета и 4 момичета) има 2 сребърни и бронзов медал.

С две титли от пловдивчани е Теодора Бахчеванска - на 50 м гръб и 100 бътерфлай.

Медалистите от Пловдив:

ПЛОВДИВ 2019

Златни: 50 м св стил, 11-12 г. Михаил Тарнаров 29.97, 50 м гръб, 11-12 г. Денис Искренов 39.06, 100 м бруст, 13-14 г. Никола Кисов 1:22.57, 50 м гръб, 13-14 г. Теодора Бахчеванска 37.74, 100 м бътерфлай, 13-14 г. Теодора Бахчеванска 1:26.17, 100 м бътерфлай, 9-10 г. Вида Тодороваа 1:38.84

Сребърни: 50 м св стил, 13-14 г. Никола Кисов 30.26, 50 м св стил, 11-12 г. Денис Искренов 32.38, 50 м гръб, 9-10 г. Магдалена Бурова 45.65

Бронзови: 50 м св стил, 11-12 г. Денис Мензилджиян 32.61, 50 м гръб, 11-12 г. Денис Мензилджиян 40.79, 100 м бруст, 9-10 г. Мартин Качулев 1:47.78, 100 м бътерфлай, 9-10 г. Мартин Качулев 1:51.85

50 м св стил, 9-10 г. Вида Тодорова 35.74, 50 м гръб, 9-10 г. Алис Мензилджиян 45.99, 100 м бътерфлай, 9-10 г. Магдалена Бурова 1:57.12

СПРИНТ

Сребърни: 50 м св стил, 11-12 г. Иванеса Колева 37.35, 100 м бруст, 11-12 г. Иванеса Колева 1:43.25

Бронзов: 50 м гръб, 15-17 г. Йоана Стоева 39.42