Резултатите от ранната сесия на Х плувен турнир "Пловдив"

Резултатите от първата сесия на Х плувен турнир “Пловдив”, който се провежда на басейн “Младост”.

Медалистите от Пловдив:

MЛАДОСТ'91

Златни:

50 м бътерфлай, 15-17 г: Теодор Недков 26.53

50 м гръб, 15-17 г: Теодора Ряпова 31.84

50 м гръб, 13-14 г: Габриела Ряпова 32.74

Сребърни:

50 м гръб, 15-17 г: Теодор Недков 28.85

200 м бруст, 15-17 г: Николай Славов 2:45.70

200 м св. стил, 15-17 г: Теодора Ряпова 2:14.46

50 м гръб, 15-17 г: Мая Христова 33.02

50 м бътерфлай, 13-14 г: Анастасия Панайотова 33.69

Бронзови:

50 м гръб, 11-12 г: Калоян Георгиев 38.53

50 м бътерфлай, 15-17 г: Татяна Гилева 32.95

ПЛОВДИВ 2019

Златни:

200 м св. стил, 15-17 г: Калоян Драгнев 1:55.98

200 м св. стил, 13-14 г: Димитър Костов 2:06.76

50 м гръб, 13-14 г: Христо Петков 29.21

200 м бруст, 18+ г: Костадин Михайлов 2:22.73

200 м бруст, 15-17 г: Николай Кисьов 2:42.67

200 м бруст, 13-14 г: Мартин Давчев 2:36.52

50 м бътерфлай, 11-12 г: Йоан Тодоров 30.86

200 м бътерфлай, 15-17 г: Милко Панчев 2:13.22

200 м св. стил, 13-14 г: Лора Шаранкова 2:07.44

200 м св. стил, 9-10 г: Ивайла Петкова 2:58.15

50 м гръб, 11-12 г: Алис Мензилджиян 35.96

200 м бруст, 11-12 г: Антония Митева 3:10.15

50 м бътерфлай, 11-12 г: Вида Тодорова 33.74

200 м бътерфлай, 13-14 г: Анита Радулова 2:36.97

200 м бътерфлай, 11-12 г: Магдалена Бурова 3:33.76

Сребърни:

50 м гръб, 18+ г: Петър Петров 27.99

50 м бътерфлай, 15-17 г: Милко Панчев 26.54

50 м бътерфлай, 13-14 г: Мартин Давчев 28.65

200 м бътерфлай, 15-17 г: Теодор Райков 2:22.06

200 м, св. Стил, 9-10 г: Ангела Тодорова 3:05.80

Бронзови:

50 м бътерфлай, 18+ г: Симеон Станоев 27.11

200 м бътерфлай, 15-17 г: Ивелин Райков 2:23.67

50 м бътерфлай, 9-10 г: Нажла Ал-Адуани 50.27

СПРИНТ

Златни:

200 м св. Стил, 18+ г: Тиана Темелкова 2:04.93

50 м гръб, 18+ г: Александра Димитрова 28.80

200 м бруст, 15-17 г: Яница Карлова 2:40.35

50 м бътерфлай, 18+ г: Александра Димитрова 27.71

Сребърни:

200 м бруст, 11-12 г: Румен Кавков 2:57.56

ВСИ

Златни:

200 м св. стил, 11-12 г: Аврам Грънчарски 2:23.39

200 м св. стил, 9-10 г: Виктор Иванов 2:25.29

50 м гръб, 15-17 г: Виктор Ловчалиев 28.47

50 м гръб, 11-12 г: Иван Тричков 35.83

50 м гръб, 9-10 г: Виктор Иванов 34.52

200 м бруст, 11-12 г: Стефан Клинчев 2:55.01

50 м бътерфлай, 13-14 г: Ивелин Василев 28.14

50 м бътерфлай, 9-10 г: Мартин Киров 33.20

200 м св. стил, 11-12 г: Елия Даскалова 2:21.74

50 м гръб, 9-10 г: Нелия Михайлова 39.69

50 м бътерфлай, 13-14 г: Александра Аливонова 30.99

50 м бътерфлай, 9-10 г: Нелия Михайлова 40.73

200 м бътерфлай, 15-17 г: Александра Лишева 2:43.90

Сребърни:

200 м св. стил, 11-12 г: Иван Бъзев 2:26.72

50 м гръб, 13-14 г: Ивелин Василев 29.75

50 м гръб, 11-12 г: Нико Пападопов 36.60

200 м бруст, 13-14 г: Божидар Проданов 2:40.59

200 м св. стил, 13-14 г: Анета Христозова 2:09.66

200 м св. стил, 11-12 г: Виктория Илиева 2:29.83

50 м гръб, 13-14 г: Андреа Георгиева 34.30

50 м гръб, 11-12 г: Даниела Петрова 36.03

50 м гръб, 9-10 г: Виктория Чакърова 44.05

200 м бруст, 11-12 г: Даниела Петрова 3:15.61

50 м бътерфлай, 11-12 г: Виктория Илиева 34.09

Бронзови:

200 м св. стил, 11-12 г: Нико Пападопов 2:29.15

50 м гръб, 9-10 г: Емилиян Михайлов 42.53

200 м бруст, 11-12 г: Виктор Василев 2:59.94

50 м бътерфлай, 15-17 г: Виктор Ловчалиев 27.16

Freestyle 13-14 г: Ема Димитрова 2:12.86

200 м св. стил, 9-10 г: Йоана Искрова 3:08.60

50 м гръб, 11-12 г: Елена Станчева 36.40

50 м гръб, 9-10 г: Ирен Йорданова 44.22