Резултатите от ранната сесия на Х плувен турнир "Пловдив"
- 16:55, 09.11.2024
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Резултатите от първата сесия на Х плувен турнир “Пловдив”, който се провежда на басейн “Младост”.
Медалистите от Пловдив:
MЛАДОСТ'91
Златни:
50 м бътерфлай, 15-17 г: Теодор Недков 26.53
50 м гръб, 15-17 г: Теодора Ряпова 31.84
50 м гръб, 13-14 г: Габриела Ряпова 32.74
Сребърни:
50 м гръб, 15-17 г: Теодор Недков 28.85
200 м бруст, 15-17 г: Николай Славов 2:45.70
200 м св. стил, 15-17 г: Теодора Ряпова 2:14.46
50 м гръб, 15-17 г: Мая Христова 33.02
50 м бътерфлай, 13-14 г: Анастасия Панайотова 33.69
Бронзови:
50 м гръб, 11-12 г: Калоян Георгиев 38.53
50 м бътерфлай, 15-17 г: Татяна Гилева 32.95
ПЛОВДИВ 2019
Златни:
200 м св. стил, 15-17 г: Калоян Драгнев 1:55.98
200 м св. стил, 13-14 г: Димитър Костов 2:06.76
50 м гръб, 13-14 г: Христо Петков 29.21
200 м бруст, 18+ г: Костадин Михайлов 2:22.73
200 м бруст, 15-17 г: Николай Кисьов 2:42.67
200 м бруст, 13-14 г: Мартин Давчев 2:36.52
50 м бътерфлай, 11-12 г: Йоан Тодоров 30.86
200 м бътерфлай, 15-17 г: Милко Панчев 2:13.22
200 м св. стил, 13-14 г: Лора Шаранкова 2:07.44
200 м св. стил, 9-10 г: Ивайла Петкова 2:58.15
50 м гръб, 11-12 г: Алис Мензилджиян 35.96
200 м бруст, 11-12 г: Антония Митева 3:10.15
50 м бътерфлай, 11-12 г: Вида Тодорова 33.74
200 м бътерфлай, 13-14 г: Анита Радулова 2:36.97
200 м бътерфлай, 11-12 г: Магдалена Бурова 3:33.76
Сребърни:
50 м гръб, 18+ г: Петър Петров 27.99
50 м бътерфлай, 15-17 г: Милко Панчев 26.54
50 м бътерфлай, 13-14 г: Мартин Давчев 28.65
200 м бътерфлай, 15-17 г: Теодор Райков 2:22.06
200 м, св. Стил, 9-10 г: Ангела Тодорова 3:05.80
Бронзови:
50 м бътерфлай, 18+ г: Симеон Станоев 27.11
200 м бътерфлай, 15-17 г: Ивелин Райков 2:23.67
50 м бътерфлай, 9-10 г: Нажла Ал-Адуани 50.27
СПРИНТ
Златни:
200 м св. Стил, 18+ г: Тиана Темелкова 2:04.93
50 м гръб, 18+ г: Александра Димитрова 28.80
200 м бруст, 15-17 г: Яница Карлова 2:40.35
50 м бътерфлай, 18+ г: Александра Димитрова 27.71
Сребърни:
200 м бруст, 11-12 г: Румен Кавков 2:57.56
ВСИ
Златни:
200 м св. стил, 11-12 г: Аврам Грънчарски 2:23.39
200 м св. стил, 9-10 г: Виктор Иванов 2:25.29
50 м гръб, 15-17 г: Виктор Ловчалиев 28.47
50 м гръб, 11-12 г: Иван Тричков 35.83
50 м гръб, 9-10 г: Виктор Иванов 34.52
200 м бруст, 11-12 г: Стефан Клинчев 2:55.01
50 м бътерфлай, 13-14 г: Ивелин Василев 28.14
50 м бътерфлай, 9-10 г: Мартин Киров 33.20
200 м св. стил, 11-12 г: Елия Даскалова 2:21.74
50 м гръб, 9-10 г: Нелия Михайлова 39.69
50 м бътерфлай, 13-14 г: Александра Аливонова 30.99
50 м бътерфлай, 9-10 г: Нелия Михайлова 40.73
200 м бътерфлай, 15-17 г: Александра Лишева 2:43.90
Сребърни:
200 м св. стил, 11-12 г: Иван Бъзев 2:26.72
50 м гръб, 13-14 г: Ивелин Василев 29.75
50 м гръб, 11-12 г: Нико Пападопов 36.60
200 м бруст, 13-14 г: Божидар Проданов 2:40.59
200 м св. стил, 13-14 г: Анета Христозова 2:09.66
200 м св. стил, 11-12 г: Виктория Илиева 2:29.83
50 м гръб, 13-14 г: Андреа Георгиева 34.30
50 м гръб, 11-12 г: Даниела Петрова 36.03
50 м гръб, 9-10 г: Виктория Чакърова 44.05
200 м бруст, 11-12 г: Даниела Петрова 3:15.61
50 м бътерфлай, 11-12 г: Виктория Илиева 34.09
Бронзови:
200 м св. стил, 11-12 г: Нико Пападопов 2:29.15
50 м гръб, 9-10 г: Емилиян Михайлов 42.53
200 м бруст, 11-12 г: Виктор Василев 2:59.94
50 м бътерфлай, 15-17 г: Виктор Ловчалиев 27.16
Freestyle 13-14 г: Ема Димитрова 2:12.86
200 м св. стил, 9-10 г: Йоана Искрова 3:08.60
50 м гръб, 11-12 г: Елена Станчева 36.40
50 м гръб, 9-10 г: Ирен Йорданова 44.22