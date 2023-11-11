Резултати от ранната сесия на плувен турнир "Пловдив"

МЕДАЛИСТИТЕ ОТ ПЪРВАТА СЕСИЯ НА ТУРНИР ПО ПЛУВАНЕ "ПЛОВДИВ", ПРОВЕЖДАЩ СЕ НА БАСЕЙН "МЛАДОСТ"

МЛАДОСТ'91

ЗЛАТО

200 м св. стил: Ралица Илиева 15-17 г.: Костадин Михайлов 2:00.86

200 м бруст: Ралица Илиева 15-17 г.: Йоан Иванов 2:38.84

СРЕБРО

50 м бътерфлай: Ралица Илиева 13-14 г.: Грант Авагян 28.57

БРОНЗ

200 м бруст: Ралица Илиева 13-14 г.: Николай Славов 2:47.75

ПЛОВДИВ 2019

ЗЛАТО

200 м св. стил: Ралица Илиева 13-14 г.: Кристиан Тодоров 2:09.57

200 м св. стил: Ралица Илиева 11-12 г.: Денис Мензилиджан 2:27.46

200 м бруст: Ралица Илиева 11-12 г.: Мартин Давчев 2:46.95

50 м бътерфлай: Ралица Илиева 11-12 г.: Христо Петков 28.86

200 м бътерфлай: Ралица Илиева 15-17 г.: Петър Петров 2:19.23

50 м гръб: Ралица Илиева 9-10 г.: Алис Мензилиджан 38.67

50 м бътерфлай: Ралица Илиева 13-14 г.: Лора Шаранкова 30.00

50 м бътерфлай: Ралица Илиева 9-10 г.: Вида Тодорова 38.92

СРЕБРО

200 м бруст: Ралица Илиева 15-17 г.: Ивайло Начков 2:40.91

200 м бруст: Ралица Илиева 13-14 г.: Ивелин Райков 2:47.48

50 м бътерфлай: Ралица Илиева 11-12 г.: Мартин Давчев 30.31

200 м бътерфлай: Ралица Илиева 15-17 г.: Милко Панчев 2:25.96

50 м гръб: Ралица Илиева 15-17 г.: Лора Пехливанова 32.96

50 м гръб: Ралица Илиева 13-14 г.: Анита Радулова 33.39

50 м гръб: Ралица Илиева 9-10 г.: Антония Митева 39.44

50 м бътерфлай: Ралица Илиева 15-17 г.: Александра Шаранкова 32.52

50 м бътерфлай: Ралица Илиева 13-14 г.: Теодора Бахчеванска 33.07

50 м бътерфлай: Ралица Илиева 9-10 г.: Магдалена Бурова 41.21

200 м бътерфлай: Ралица Илиева 13-14 г.: Кристиана Пенкова 2:59.93

БРОНЗ

50 м бътерфлай: Ралица Илиева 15-17 г.: Милко Панчев 28.46

200 м св. стил: Ралица Илиева 13-14 г.: Теодора Бахчеванска 2:32.88

50 м гръб: Ралица Илиева 15-17 г.: Александра Шаранкова 33.87

50 м бътерфлай: Ралица Илиева 13-14 г.: Анита Радулова 34.09

50 м бътерфлай: Ралица Илиева 9-10 г.: Антония Митева 41.81

СПРИНТ

ЗЛАТО

200 м св. стил: Ралица Илиева 15-17 г.: Ралица Илиева 2:20.17

200 м бруст: Ралица Илиева 15-17 г.: Яница Карлова 2:43.73

БРОНЗ

50 м гръб: Ралица Илиева 13-14 г.: Атанас Ангарски 31.38

ВСИ

ЗЛАТО

50 м гръб: Ралица Илиева 15-17 г.: Виктор Ловчалиев 28.69

50 м гръб: Ралица Илиева 11-12 г.: Димитър Назлъмов11 33.18

50 м гръб: Ралица Илиева 9-10 г.: Виктор Иванов 36.05

200 м бруст: Ралица Илиева 13-14 г.: Божидар Проданов 2:45.13

50 м бътерфлай: Ралица Илиева 15-17 г.: Виктор Ловчалиев 27.50

50 м бътерфлай: Ралица Илиева 9-10 г.: Виктор Иванов 35.77

200 м св. стил: : Ралица Илиева 11-12 г.: Ема Димитрова 2:21.41

50 м гръб: Ралица Илиева 11-12 г.: Андреа Георгиева 34.92

200 м бруст: Ралица Илиева 13-14 г.: Кристиана Калчева 2:55.13

200 м бруст: Ралица Илиева 11-12 г.: Анета Христозова 2:50.30

50 м бътерфлай: Ралица Илиева 11-12 г.: Александра Аливонова 32.41

200 м бътерфлай: Ралица Илиева 13-14 г.: Александра Лишева 2:52.26

СРЕБРО

50 м гръб: Ралица Илиева 13-14 г.: Ивелин Василев 30.48

50 м гръб: Ралица Илиева 9-10 г.: Аврам Грънчарски 36.56

200 м св. стил: Ралица Илиева 11-12 г.: Андреа Георгиева 2:26.74

200 м бруст: Ралица Илиева 13-14 г.: Александра Лишева 3:06.39

200 м бруст: Ралица Илиева 11-12 г.: Александра Аливонова 3:01.46

БРОНЗ

50 м гръб: Ралица Илиева 15-17 г.: Емир Салимов 30.72

50 м гръб: Ралица Илиева 11-12 г.: Иван Тричков 41.78

50 м гръб: Ралица Илиева 9-10 г.: Нико Пападопов 38.52

200 м бруст: Ралица Илиева 11-12 г.: Стефан Клинчев 3:00.22

50 м бътерфлай: Ралица Илиева 13-14 г.: Ивелин Василев 29.21

200 м св. стил: Ралица Илиева 11-12 г.: Елия Даскалова 2:33.43

50 м гръб: Ралица Илиева 9-10 г.: Христо Гавазова 40.90