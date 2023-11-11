Резултати от ранната сесия на плувен турнир "Пловдив"
- 12:42, 11.11.2023
- 12:47, 11.11.2023
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МЕДАЛИСТИТЕ ОТ ПЪРВАТА СЕСИЯ НА ТУРНИР ПО ПЛУВАНЕ "ПЛОВДИВ", ПРОВЕЖДАЩ СЕ НА БАСЕЙН "МЛАДОСТ"
МЛАДОСТ'91
ЗЛАТО
200 м св. стил: Ралица Илиева 15-17 г.: Костадин Михайлов 2:00.86
200 м бруст: Ралица Илиева 15-17 г.: Йоан Иванов 2:38.84
СРЕБРО
50 м бътерфлай: Ралица Илиева 13-14 г.: Грант Авагян 28.57
БРОНЗ
200 м бруст: Ралица Илиева 13-14 г.: Николай Славов 2:47.75
ПЛОВДИВ 2019
ЗЛАТО
200 м св. стил: Ралица Илиева 13-14 г.: Кристиан Тодоров 2:09.57
200 м св. стил: Ралица Илиева 11-12 г.: Денис Мензилиджан 2:27.46
200 м бруст: Ралица Илиева 11-12 г.: Мартин Давчев 2:46.95
50 м бътерфлай: Ралица Илиева 11-12 г.: Христо Петков 28.86
200 м бътерфлай: Ралица Илиева 15-17 г.: Петър Петров 2:19.23
50 м гръб: Ралица Илиева 9-10 г.: Алис Мензилиджан 38.67
50 м бътерфлай: Ралица Илиева 13-14 г.: Лора Шаранкова 30.00
50 м бътерфлай: Ралица Илиева 9-10 г.: Вида Тодорова 38.92
СРЕБРО
200 м бруст: Ралица Илиева 15-17 г.: Ивайло Начков 2:40.91
200 м бруст: Ралица Илиева 13-14 г.: Ивелин Райков 2:47.48
50 м бътерфлай: Ралица Илиева 11-12 г.: Мартин Давчев 30.31
200 м бътерфлай: Ралица Илиева 15-17 г.: Милко Панчев 2:25.96
50 м гръб: Ралица Илиева 15-17 г.: Лора Пехливанова 32.96
50 м гръб: Ралица Илиева 13-14 г.: Анита Радулова 33.39
50 м гръб: Ралица Илиева 9-10 г.: Антония Митева 39.44
50 м бътерфлай: Ралица Илиева 15-17 г.: Александра Шаранкова 32.52
50 м бътерфлай: Ралица Илиева 13-14 г.: Теодора Бахчеванска 33.07
50 м бътерфлай: Ралица Илиева 9-10 г.: Магдалена Бурова 41.21
200 м бътерфлай: Ралица Илиева 13-14 г.: Кристиана Пенкова 2:59.93
БРОНЗ
50 м бътерфлай: Ралица Илиева 15-17 г.: Милко Панчев 28.46
200 м св. стил: Ралица Илиева 13-14 г.: Теодора Бахчеванска 2:32.88
50 м гръб: Ралица Илиева 15-17 г.: Александра Шаранкова 33.87
50 м бътерфлай: Ралица Илиева 13-14 г.: Анита Радулова 34.09
50 м бътерфлай: Ралица Илиева 9-10 г.: Антония Митева 41.81
СПРИНТ
ЗЛАТО
200 м св. стил: Ралица Илиева 15-17 г.: Ралица Илиева 2:20.17
200 м бруст: Ралица Илиева 15-17 г.: Яница Карлова 2:43.73
БРОНЗ
50 м гръб: Ралица Илиева 13-14 г.: Атанас Ангарски 31.38
ВСИ
ЗЛАТО
50 м гръб: Ралица Илиева 15-17 г.: Виктор Ловчалиев 28.69
50 м гръб: Ралица Илиева 11-12 г.: Димитър Назлъмов11 33.18
50 м гръб: Ралица Илиева 9-10 г.: Виктор Иванов 36.05
200 м бруст: Ралица Илиева 13-14 г.: Божидар Проданов 2:45.13
50 м бътерфлай: Ралица Илиева 15-17 г.: Виктор Ловчалиев 27.50
50 м бътерфлай: Ралица Илиева 9-10 г.: Виктор Иванов 35.77
200 м св. стил: : Ралица Илиева 11-12 г.: Ема Димитрова 2:21.41
50 м гръб: Ралица Илиева 11-12 г.: Андреа Георгиева 34.92
200 м бруст: Ралица Илиева 13-14 г.: Кристиана Калчева 2:55.13
200 м бруст: Ралица Илиева 11-12 г.: Анета Христозова 2:50.30
50 м бътерфлай: Ралица Илиева 11-12 г.: Александра Аливонова 32.41
200 м бътерфлай: Ралица Илиева 13-14 г.: Александра Лишева 2:52.26
СРЕБРО
50 м гръб: Ралица Илиева 13-14 г.: Ивелин Василев 30.48
50 м гръб: Ралица Илиева 9-10 г.: Аврам Грънчарски 36.56
200 м св. стил: Ралица Илиева 11-12 г.: Андреа Георгиева 2:26.74
200 м бруст: Ралица Илиева 13-14 г.: Александра Лишева 3:06.39
200 м бруст: Ралица Илиева 11-12 г.: Александра Аливонова 3:01.46
БРОНЗ
50 м гръб: Ралица Илиева 15-17 г.: Емир Салимов 30.72
50 м гръб: Ралица Илиева 11-12 г.: Иван Тричков 41.78
50 м гръб: Ралица Илиева 9-10 г.: Нико Пападопов 38.52
200 м бруст: Ралица Илиева 11-12 г.: Стефан Клинчев 3:00.22
50 м бътерфлай: Ралица Илиева 13-14 г.: Ивелин Василев 29.21
200 м св. стил: Ралица Илиева 11-12 г.: Елия Даскалова 2:33.43
50 м гръб: Ралица Илиева 9-10 г.: Христо Гавазова 40.90
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