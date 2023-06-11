Национален рекорд, седем златни, два сребърни и два бронзови медала спечелиха пловдивските атлети в първия ден на Националния шампионат за юноши и девойки под 18 години, който се провежда в София.

Ива Деливерска (СКЛА Енерджи Пловдив) подобри рекорда на 100 с препятствия до 18 години, спирайки хронометрите на 13,51 секунди. Припомняме, че състезателката на Любомира Бръмбарова спечели златни медали и на националното на закрито до 16 и до 18 години В бягането на 60 с преп. Ива подобри рекорда до 16 г- - 8.56 секунди.

Призовите места на пловдивчани от събота:

ЮНОШИ

100 м-юноши под 18 год.: 1. Мартин Димитров (Локомотив) 10,95, 6. Любомир Илев (Локомотив) 11,43, 7. Здравко Здравков (Ботев) 11,45

110 м пр.-юноши под 18 год.: 1. Християн Касабов Супер спорт-Варна 14,14, 5. Алексанър Евров (Тракия 96)-Пловдив 16,44

110 м пр.-юноши под 20 год.: 1. Радостин Миленов Спартак-Плевен 14,05, 3. Борислав Попгеоргиев (Локомотив) 14,62

1500 м-юноши под 18 год.: 1. Радослав Илиев Евър-Варна 4,12,31, 8. Васил Понев (Тракия) 4,50,45

4 х 100 м-юноши под 18 год.: 1. (Локомотив) 43,13, 6. (Тракия 96)-Пловдив 47,44

троен скок-юноши под 18 год.: 1. Кристиан Зафиров (Павел Павлов-Враца) 14,29, 3. Даниел Димитров (Локомотив) 13,92, 5. Иван Славов (Локомотив) 12,52

овчарски скок-юноши под 18 год.: 1. Йордан Киров (Тракия 96) 460, 4. Георги Боев (Тракия 96) 350, 5. Атанас Бошнаков (Тракия 96) 350, 6. Мирослав Ахмет (Тракия 96) 340, 7. Александър Тодоров (Тракия 96) 320

диск-юноши под 18 год.: 1. Георги Пехливанов Добрич 46,26, 4. Кирил-Константин Стойчев (Тракия 96) 39,55

ДЕВОЙКИ

100 м-девойки под 18 год.: 1. Радина Величкова (Ботев) 11,68, 8. Симона Пaрова (Локомотив) 13,19

100 м пр.-девойки под 18 год.: 1. Ива Деливерска Енерджи 13,51, 7. Виктория Димитрова Локомотив 16,50

4 х 100 м-девойки под 18 год.: 1. Ботев Пловдив 47,75, 19. (Тракия 96) 55,86

троен скок-девойки под 18 год.: 1. Петя Бозукова (Ботев) 12,29, 2. Дияна Ангелова (Ботев) 11,50, 8. Андреа Балабанова АК Пълдин 10,88, 9. Елеонора Божинова СК Галакси 10,83

овчарски скок-девойки под 18 год.:1. Ния Гергова (ЦСКА) 280 , 2. Кристияна Тодорова (Тракия 96) 280, 5. Ванеса Косова (Тракия 96) 240

диск-девойки под 18 год.: 1. Мария Габрова Атлетик-Хасково 35,37, 5. Рая Божкова (Тракия 96) 30,19, 15. Нина Бикриева (Тракия 96) 20,19