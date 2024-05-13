Международен турнир "Младост", резултатите на пловдивските атлети:

100 м

юноши под 18 год.: 12. Мартин Софийски (Локомотив) 12,02, 14. Мартин Бекриев (Локомотив) 12,07

девойки под 18 год.: 1. Радина Величкова (Ботев) 11,83, 4. Христина Белчинова (Локомотив) 12,61, 9. Симона Парова (Локомотив) 13,04, 10. Стефани Димитрова (Локомотив) 13,07, 18. Полина Арабаджиева 2010 (Локомотив) 13,31, 35. Наталия Аврамова 2010 (Локомотив) 14,29

400 м

юноши под 18 год.: 14. Васил Понев (Енерджи) 54,42, 16. Мартин Бекриев (Локомотив) 55,07, 35. Георги Георгиев (Локомотив) 58,41

девойки под 18 год.: 2. Мария Николова (Локомотив) 59,77, 32. Наталия Аврамова 2010 (Локомотив) 73,88

110 м пр.

юноши под 18 год.: 2. Здравко Здравков (Ботев) 14,40

100 м пр.

девойки под 18 год: 1. Ива Деливерска (Енерджи) 13,84

4x100 м-девойки под 18 год.: 1. Национален отбор (Ива Деливерска, Радина Величкова) 47,76

скок дължина

юноши под 18 год.: Илиян Марков (Локомотив) NM

девойки под 18 год.: 2. Сияна Бръмбарова (Енерджи) 5,90, 3. Радина Величкова (Ботев) 5,85, 6. Полина Арабаджиева 2010 (Локомотив) 5,20, 7. Мария Николова (Локомотив) 5,13

троен скок

девойки под 18 год.: 4. Дияна Ангелова (Ботев) 11,26,6. Преслава Йорданова (Локомотив) 10,72

скок височина

девойки под 18 год.: 4. Сияна Бръмбарова (Енерджи) 1,55, 12. Виктория Романова (Локомотив) 1,45

копие

девойки под 18 год.: 3. Дария Мишовска (Тракия 96) 39,59