Пловдивските плувци спечелиха четири бронзови медала от държавното първенство по плуване за деца на 25-метров, провело се в Бургас през уикенда.

Тимът от Добрич събра най-много точки във възраст 11-12-годишни, оглави и класирането по медали с общо 20, 10 от тях златни.

В държавния шампионат взеха участие 385 състезатели от 48 клуба.

В генералното класиране втори е Локомотив (Русе) – шампион при момичетата, а тройката оформи Левски.

Купата за отборен първенец при момчетата взе бургаският Акулите.

С най-много медали и силни плувания се отличи 12-годишната състезателка на варненския Астери Лора Великова.



При момчетата Михаил Градев от Пирин (Благоевград) също взе пет титли.

Резултатите и класиранията на плувците от региона ни:

Момчета

200 метра свободен стил 1. Михаил Градев - Пирин - 2:08.53, 6. Явор Стефанов - Младост 91 - 2:17.74, 9. Калоян Драгнев - Пловдив 2019 - 2:23.33

100 м бруст 1. Радослав Тодоров - Добруджа - 1:15.57, 3. Явор Стефанов - Младост 91 - 1:19.42, 6. Радослав Димитров - Пловдив 2019 - 1:22.17, 7. Младен Петров - ВСИ - 1:22.45

50 м бруст 1. Радослав Тодоров - Добруджа - 35.05, 4. Явор Стефанов - Младост 91 - 36.30, 9. Радослав Димитров - Пловдив 2019 - 38.55

100 м свободен стил 1. Михаил Градев - Пирин - 58.74, 6. Радослав Димитров - Пловдив 2019 - 1:03.86,

200 м бруст 1. Радослав Тодоров - Добруджа - 2:44.63, 3. Явор Стефанов - Младост 91 - 2:50.69, 6. Младен Петров - ВСИ - 2:57.90, 9. Радослав Димитров - Пловдив 2019 - 3:02.48

4x50 съчетано 1. Добруджа - 2:06.09, 10. Младост 91 - 2:19.55 - Александър Христов, Марио Богданов, Слав Тодоров, Даниел Дочев

100 м съчетано 1. Михаил Градев - Пирин -1:06.63, 7. Явор Стефанов - Младост 91 - 1:13.02, 8. Радослав Димитров - Пловдив 2019 - 1:13.04

Момичета

100 м. бруст 1. Лора Великова - Астери - 1:14.53, 4. Катрин Радивчева - СКП Каменград Панагюрище - 1:20.73, 7. Лора Пехливанова - Пловдив 2019 - 1:21.41, 9. Яница Карлова - Младост 91 - 1:24.10

200 м. гръб

1. Магдалена Пепегова - Доростол - 2:28.56, 6. Мадлен Рогачева - Младост 91 - 2:37.00

50 м бруст 1. Преслава Йорданова - Добруджа - 36.23, ,3. Лора Пехливанова - Пловдив 2019 - 37.07, 6. Катрин Радивчева - СКП Каменград Панагюрище - 38.03, 8. Яница Карлова - Младост 91 - 38.63

200 м съчетано 1. Лора Великова - Астери - 2:24.97, 5. Мадлен Рогачева - Младост 91 - 2:39.17

4x50 свободен стил 1. Добруджа - 1:57.47, 8. Младост 91 - 2:06.26 - Мадлен Рогачева, Ива Сендова, Теодора Ряпова, Яница Карлова, 9. Пловдив 2019 - 2:06.69 - Виктория Христева, Ана Секуловска, Марина Стоянова, Лора Пехливанова

200 м бруст 1. Лора Великова - Астери - 2:39.36, 3. Мадлен Рогачева - Младост 91 - 2:54.44, 4. Катрин Радивчева - СКП Каменград Панагюрище - 2:55.83, 7. Яница Карлова - Младост 91 - 2:57.89

4x50 съчетано 1. Добруджа - 2:11.88, 5. Пловдив 2019 - 2:19.30 - Марина Стоянова, Лора Пехливанова, Виктория Христева, Ана Секуловска, 9. Младост 91 - 2:22.27 - Теодора Ряпова, Яница Карлова, Мадлен Рогачева, Ива Сендова

100 м съчетано 1. Лора Великова - Астери - 1:07.66, 7. Мадлен Рогачева - Младост 91 - 1:15.09