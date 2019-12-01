Пет титли спечелиха плувците от Пловдив на Държавното първенство по плуване за юноши и девойки младша възраст на малък басейн, което се проведе в Стара Загора през уикенда.

Симеон Станоев - Младост'91 бе безапелационен в бруста и спечели титли на 50, 100 и 200 метра. 1. Илиян Вардинов - Пловдив 2019 е първи на 200 метра гръб. В същата дисциплина при момичетата шампионка е съотборничката му Яна Кръстева.

Петър Мицин от Белмексен е с четири първи места в Стара Загора - 50 и 100 св. стил, 100 бътерфлай и 100 съчетано.

Резултатите:

момичета

50 м бътерфлай

1. Мария Митова Сандански 29.20, 3. Александра Димитрова Спринт 30.10

400 м. съчетано

1. Мария Вълчева - ЦСКА - 5:06.45, 4. Яна Кръстева - Пловдив 2019 - Plovdiv2019 - 5:25.40, 8. Габриела Стоянова - Пловдив 2019 - 5:37.56

200 м бруст

1. Тея Николова - ПСК Черно море -2:40.28, 2. Преслава Зокова - Младост 91 - 2:45.54, 5. Алисия Кичукова - Младост 91 - 2:50.63

100 м бътерфлай

1. Мария Митова - Сандански - 1:04.37, 4. Александра Димитрова - Спринт - 1:08.70

800 м свободен стил

1. Калина Захариева - Г.Д.Спорт - 9:13.91, 8. Лиляна Георгиева - Спринт - 10:01.01

50 м бруст

1. Тея Николова - ПСК Черно море - 33.16, 4. Преслава Зокова - Младост 91 - 35.65, 5. Александра Димитрова - Спринт - 35.75

100 м свободен стил

1. Василена Георгиева - Пирин - 58.75, 2. Яна Кръстева - Пловдив 2019 - 1:00.19, 9. Полина Ряпова - Младост 91 - 1:01.71

100 гръб

1. Мартина Ангелова - ЦСКА - 1:08.54, 2. Яна Кръстева - Пловдив 2019 - 1:09.00, 6. Тиана Темелкова - Младост 91 - 1:10.83

50 м гръб

1. Катерина Кирилова - Августа - 31.31, 5. Тиана Темелкова - Младост 91 - 32.59

400 м свободен стил

1. Мария Вълчева ЦСКА - 4:25.80, 8. Лиляна Георгиева - Спринт - 4:51.72

200 м. Гръб

1. Яна Кръстева - Пловдив 2019 - 2:25.58, 5. Тиана Темелкова - Младост 91 - 2:28.90

100 м. съчетано

1. Теа Николова - ПСК Черно море - 1:07.84, 2. Александра Димитрова - Спринт - 1:09.47

4x50 съчетано

1. ПСК Черно море - 2:04.04, 5. Младост 91 (Тиана Темелкова, Преслава Зокова, Полина Ряпова, Алисия Кичукова) - 2:12.52

4x50 м св. стил

1. Черно море 1:52.58, 7. Младост'91 (Полина Ряпова, Алисиа Кичукова, Даниела УзуноваТиана Темелкова) 2:01.35

200 м бътерфлай

1. Милена Христова Г. Д. Спорт 2:25.54, 10. Габрила Стоянова 2019 2:51.06

100 м бруст

1. Тея Николова Ч море 1:13.52, 7. Алисия Кичукова Младост'91 1:21.48

200 св. стил

1. Василена Георгиева Пирин 2:05.62, 6. Яна Кръстева Пловдив2019 2:12.92, 9. Полина Ряпова Младост'91 2:13.77

момчета

50 м свободен стил

1. Петър Мицин - Белмекен Пз - 24.63

400 м съчетано

1. Виктор Христов - Берое - 4:48.74, 3. Илиян Вардинов - Пловдив 2019 - 4:53.29, 6. Антон Георгиев - Пловдив 2019 - 4:58.13, 9. Петър Петров - Пловдив 2019 - 5:17.00

200 м бруст

1. Симеон Станоев - Младост 91 - 2:30.01, 3. Костадин Михайлов - Младост 91 - 2:35.89

100 м бътерфлай

1. Петър Мицин - Белмекен Пз - 59.07, 3. Деян Влахов - Пловдив 2019 - 1:01.47, 10. Стефан Костов - Делфин Пз - 1:06.31

50 м бруст

1. Симеон Станоев - Младост 91 - 31.31

100 м. бруст

1. Симеон Станоев - Младост 91 - 1:08.33, 3. Костадин Михайлов - Младост 91 - 1:11.28

100 м свободен стил

1. Петър Мицин - Белмекен Пз - 53.45

50 м. гръб

Илиян Илиев - Ирис - 28.69, 9. Илиян Вардинов -Пловдив 2019 - 30.91

200 м свободен стил

1. Ангел Стойчев - Г.Д. Спорт - 1:59.63, 9. Антон Георгиев - Пловдив 2019 - 2:06.08

100 м. гръб

1. Деян Иванов - Пирин - 1:03.55, 3. Илиян Вардинов - Пловдив 2019 - 1:03.94, 7. Стефан Костов - Делфин Пз - 1:07.32

200 м съчетано

1. Виктор Христов - Берое - 2:17.63, 5. Илиян Вардинов - Пловдив 2019 - 2:21.27, 6. Антон Георгиев - Пловдив 2019 - 2:22.02, 8. Костадин Михайлов - Младост 91 - 2:23.64, 10. Симеон Станоев - Младост 91 - 2:25.72

50 м бътерфлай

1. Илиян Илиев - Ирис 26.60, 2. Петър Мицин - Белмекен 26.68, 5. Деан Влахов - Пловдив 2019 27.88

200 м. бътерфлай

1. Виктор Христов - Берое - 2:15.36, 2. Деян Влахов - Пловдив 2019 - 2:17.64, 8. Петър Петров - Пловдив 2019 - 2:29.47

400 м свободен стил

1. Ангел Стойчев - Г.Д.Спорт - 4:12.85, 4. Антон Георгиев - Пловдив 2019 - 4:29.63

200 м. Гръб

1. Илиян Вардинов - Пловдив 2019 - 2:14.90, 6. Стефан Костов - Делфин Пз - 2:21.32

100 м. съчетано

1. Петър Мицин - Белмекен Пз - 1:02.55, 4. Симеон Станоев - Младост 91 - 1:04.50, 7. Костадин Михайлов - Младост 91 - 1:05.71

4x50 съчетано

1. Левски - 1:55.91, 3. Пловдив 2019 (Антон Георгиев, Илиян Вардинов, Деян Влахов, Иван Пачев) 1:59.98, 6. Младост 91 (Антон Арабаджиев, Симеон Станоев, Костадин Михайлов, Александър Славов) - 2:03.29

4x50 свободен стил

1. Ирис - 1:41.11, 4. Делфин Пз - (Стефан Костов, Виктор Добрев, Теодор Димитров , Теодор Дичев)