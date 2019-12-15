Още шест медала за Пловдив от Държавното в басейн "Младост"

Три сребърни и три бронзови медала спечелиха плувците от Пловдив през втория и третия ден на държавното първенство по плуване за старша възраст на малък басейн, което се проведе в басейн "Младост".

Станислава Велкова Младост'91 спечели в първите два дни два златни - 50 и 100 гръб, на 100 при момчетата първи е съотборникът и Красимир Темелков.

Турнирът за старша възраст бе третият от поредицата зимни шампионати. Остава само този за мъже и жени идната седмица в София.

Момчета



200 м свободен стил 1. Благой Панайотов - Вихрен 1:50.39, 8. Красимир Темелков - Младост 91 - 1:57.84

100 м бруст 1. Здравко Баблаков - Боляри 1:00.42, 3. Александър Грънчаров - Младост 91 - 1:04.52, 4. Кристиан Христов - Младост 91 - 1:05.41, 9. Божидар Гьондров - Младост 91 - 1:08.54

200 м. бътерфлай 1. Иван Палигоров - Олимпия 2:07.84, 3. Иван Манолов - Младост 91 - 2:11.64, 6. Мартин Велчев - Спринт 2:14.18

4x50 м. свободен стил 1. Черно море 1:35.13, 5. Младост 91 - 1:38.64 (Александър Грънчаров, Красимир Темелков, Макс Митев, Иван Манолов)

50 м. бътерфлай 1. Павел Банчев - Левски 24.94, 10. Александър Грънчаров - Младост 91 - 26.77

400 м. бътерфлай 1. Благой Панайотов - Вихрен 3:52.49, 4. Мартин Велчев - Спринт 4:11.53

200 м. гръб 1. Михаил Александров - Черно море 2:05.20, 2. Красимир Темелков - Младост 91 - 2:08.38, 7. Георги Георгиев - ВСИ 2:15.83

100 м. съчетано 1. Здравко Баблаков - Боляри 57.12, 9. Александър Грънчаров - Младост 91 - 1:01.43

4x50 съчетано 1. Левски 1:47.20, 3. Младост 91 - 1:47.55 - (Александър Грънчаров, Красимир Темелков, Макс Митев, Иван Манолов)

Момичета

200 м. свободен стил 1. Жанет Ангелова - Акулите 2:02.64, 4. Петя Щинова - Спринт 2:12.37, 9. Мари Дишкелова - Младост 91 - 2:14.15

100 м. бруст 1. Божидара Орленко - Черно море 1:12.29

200 м. бътерфлай 1. Калина Николаева - Черно море 2:17.79, 4. Михаела Кирачена - Спринт 2:32.56

4x50 свободен стил 1. Черно море 1:49.23, 2. Младост 91 - 1:56.02 - (Мари Дишкелова, Стефани Чакърова, Тони Лалова, Станислава Велкова), 7. Спринт 1:58.91 - (Тонита Анастасова, Михаела Кирачена, Ния Стайкова, Александра Янакиева)

50 м. бътерфлай 1. Азра Янак - Черно море 28.79, 4. Стефани Чакърова - Младост 91 - 30.33

400 м. свободен стил 1. Жанет Ангелова - Акулите 4:21.68, 4. Ния Стайкова - Спринт 4:41.99, 5. Михаела Кирачена - Спринт 4:42.05, 10. Александра Янакиева - Спринт 4:48.57

200 м. гръб 1. Калина Николаева - Черно море 2:17.06, 4. Петя Щинова - Спринт 2:23.42, 5. Станислава Велкова - Младост 91 - 2:23.76, 8. Ния Стайкова - Спринт 2:28.03

100 м. съчетано 1. Божидара Орленко - Черно море 1:06.29, 5. Мари Дишкелова - Младост 91 - 1:09.65

4x50 съчетано 1. Черно море 1:59.22, 2. Младост 91 - 2:06.44 (Мари Дишкелова, Стефани Чакърова, Тони Лалова, Станислава Велкова)