Осем титли и 9 медала за Пловдив от Държавното по плуване

Йосиф Миладинов (Младост'91) спечели четири златни медала (и един на щафета 4х100 съчетано) на държавното лично отборно първенство по плуване за юноши и девойки старша възраст на 50-метров басейн във Варна.

Миладинов подобри националния рекорд на 100 метра бътерфлай за мъже по време на държавния шампионат за тази възраст във Варна.

17-годишният талант от Пловдив, който живее в Швейцария, спечели титлата на България за старша възраст с постижение от 51.55. Световният и европейски медалист за юноши от миналата година изплува първите 50 метра за 23.82 секунди.

Йосиф коригира собствения си национален рекорд от 51.91 секунди, с който покри норматив "А" за Олимпийските игри в Токио. Постижението на Миладинов е и нов национален рекорд за старша възраст.

Пловдивският Младост'91 завърши шампионата с осем златни, 3 сребърни и 2 бронзови медала (единият при дамите - 50 м гръб Станислава Велкова), което ги нареди на второ място в класирането след хегемона Черно море (14/9/8).

С най-много отличия от шампионата приключи Жанет Ангелова (Акулите), която завоюва пет златни медала - във всички дисциплини на свободния стил. С 4 златни и 1 сребърен медал е и Калина Николова (Черно море).

На 100 м бътерфлай Азра Янак (Черно море) подобри също рекорда на 100 м бътерфлай във възрастта, триумфирайки с 1:02,59 мин. Предишното върхово постижение бе на пловдивчанката Диана Петкова - 1:02,97 мин. от 30 юни 2017 г.

Медалите на пловдивските клубове:

Младост'91 (злато-Миладинов 50 и100 св. стил, 50 и 100 бътерфлай, Кристиян Христов 50 м бруст, Божидар Гьондров 100 м бруст, Симеон Станоев 200 м бруст, 4х100 съчетано; сребро - Божидар гьондров 50 м бруст, 200 м бруст, Иван Манолов 200 м бътерфлай, 4х100 св. стил, Станислава Велкова 50 м гръб)

Пловдив 2019 (сребро - Петя Шинтова 200 гръб, 400 св. стил,; бронз - Петя Шинтова 200 съчетано)

Спринт (сребро - Александра димитрова 50 м бътерфлай; бронз - Лиляна георгиева 800 м св. стил)

ВСИ (сребро - Георги Георгиев 50 м гръб, 100 м гръб)

Резултатите от ранната сесия днес:

50 м бътерфлай

момчета: 1. Йосиф Миладинов Младост'91 24.14, 8. Иван Манолов Младост'91 27.11, 20. Александър Митов Младост'91 27.77, 22. Крум Красин Смолян 28.12, 28. Деян Влахов Пловдив 2019 28.56, 34. Теодор Дичев Делфин Пз 29.09, Димитър Кузев Делфин Пз 29.09, 37. Ангел Шопов Спринт 29.25, 39. Николай Пехливанов Пловдив 2019 29.52, 43. Стефан Кушлев Смолян 29.72, 48. Симеон Станоев Младост'91 29.87

момичета: 1. Азра Янак Черно море 27.70, 2. Александра Димитрова Спринт 29.69, 15. Станислава Велкова Младост'91 32.04, 18. Мари Дишкелова Младост'91 32.39, 23. Тонита Анастасова Спринт 33.16, 27. Ева Бакърджиева Младост'91 33.53, 32. Цветелина Начева Спринт 34.39

400 м св. стил

момчета: 1. Денислав Койков ГД Спорт 4:05.84, 22. Антон Георгиев Пловдив 2019 4:47.47

момичета: 1. Жанет Ангелова Акулите 4:25.33, 2. Петя Шинтова Пловдив 2019 4:39.26, 5. Лиляна Георгиева Спринт 4:47.78, 12. Полина Ряпова Младост'91 5:00.03, 14. Алисия Кичукова Младост'91 5:02.21, 19. Александра Янакиева Спринт 5:07.17

200 м гръб

момчета: 1. Георги Янев Левски 2:13.91, 4. Георги Георгиев ВСИ 2:16.20, 12. Стефан Костов Делфин Пз 2:24.29, 21. Константин Велев Пловдив 2019 2:31.98

момичета: 1. Калина Николаева Черно море 2:24.08, 2. Петя Шинтова Пловдив 2019 2:26.82, 7. Яна Кръстева Пловдив 2019 2:36.49, 13. Тони Лалова Младост'91 2:42.60

4х200 св. стил

момчета: 1. Черно море 8:01.39, 10. Младост'91 (Иван Манолов, Александър Митов, Кристиян Христов, Божидар Гьондров) 8:56.23, 16. Пловдив 2019 (Антон Георгиев, Константин Сивов, Деян Влахов, Николай Пехливанов) 9:16.29

момичета: 1. Черно море 8:59.55, 4. Спринт (Александра Димитрова, Тонита Анастасова, Александра Янакиева, Лиляна Георгиева) 9:33.61, 6. Младост'91 (Мари Дишкелова, Станислава Велкова, Алисия Кичукова, Полина Ряпова) 9:47.99

Медалистите ни от късната сесия в събота:

50 м гръб - 2. Георги Георгиев ВСИ 28.44; 3. Станислава Велкова Младост'91 32.34

100 м бруст - 1. Божидар Гьондров Младост'91 1:08.21

200 м бътерфлай - 2. Иван Манолов Младост'91 2:13.05

4х100 съчетано - 1. Младост'91 (Александър Митов, Йосиф Миладинов, Божидар Гьондров, Иван Манолов) 4:00.65