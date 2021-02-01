Нямат стигане! Локомотив е отборен шампион от НШ под 20 г.

Лекоатлетите на Локомотив Пловдив са номер 1 в отборното класиране от националния шампионат за състезатели под 20 г. в зала, който се проведе в „Асикс Арена” този уикенд.

Девойките са безспорни шампионки с актив от 56 точки, а младежите са трети с 35. Общият брой точки на Локомотив е недостижим за останалите клубове в страната.

Общо 120 клуба от цялата страна взеха участие в шампионата. 35 отбора взеха точки при девойките, а при юношите ​- 36.

От този сезон първенствата за най-голямата възраст при подрастващите, както и за мъже и жени имат и подреждане сред тимовете. Във всяка дисциплина класиралите се състезатели до осмо място трупат точки - съответно от 8 за първо място и 1 за осмото.

Класиранията на другите пловдивски клубове, Младежи: 13. Тракия-96 11, 36. Галакси 1, 36. Тракия 1, Ботев 0, Виктория-Спорт 0, Астив-2013 0, Пълдин 0, Енерджи 0; Девойки: 5. Тракия-96 26, 7. Ботев 21, 15. Енерджи 12, Галакси 0, Виктория-Спорт 0, Актив-2013 0, Пълдин 0, Тракия 0.

РЕЗУЛТАТИТЕ НА ПЛОВДИВСКИТЕ АТЛЕТИ ОТ НШ ПОД 20 Г. В "АСИКС АРЕНА"

МЛАДЕЖИ

60 м: 1. Георги Христов Славия 6.92, 2. Венелин Камбуров Локомотив 7.02, 8. Димитър Желев Локомотив 7.21, 10. Васил Кафеджийски Локомотив 7.26, 14. Ивайло Щипков СК Галакси 7.32, 27. Владимир Кирчев СК Галакси 7.56, 34. Васил Димитров АК Пълдин 7.67, 35. Петър Митев Тракия 7.69, 47. Станислав Кисев Локомотив 7.85.

200 м: 1. Венелин Камбуров Локомотив 22.50, 5. Димитър Желев Локомотив 23.47, 10. Васил Кафеджийски Локомотив 23.75, 11. Ивайло Щипков Галакси 23.78, 16. Владимир Кирчев Галакси 24.14, 17. Ивайло Андреев Галакси 24.17, 19. Пеньо Кунчев Галакси 24.22, 28. Александър Жековски АК Пълдин 25.01, 35. Васил Димитров АК Пълдин 25.55, 43. Петър Митев Тракия 26.60.

400 м: 1. Силян Пешев Атлетик Сф 49.97, 19. Стоян Стаматов Тракия 54.14.

1500 м: 1. Еркан Низам Евър-Вн 4,03,89, 8. Минчо Давидов Тракия 4,24,36, 15. Александър Попов Тракия 4,48,33.

Скок дължина: 1. Яни Стоянов АСКЛА Сливен 7.07, 4. Васил Русенов Локомотив 6.38, 8. Костадин Костов Галакси 6.13, 15. Александър Жековски АК Пълдин 5.91, 18. Ивайло Андреев Галакси 5.78, 20. Пеньо Кунчев Галакси 5.75, 22. Борислав Попгеоргиев Локомотив 5.69, и.к. Даниел Добрев СКЛА Ботев 7.78.

Троен скок: 1. Димитър Ташев АСКЛА Сливен 14.91, 3. Васил Русенов Локомотив 13.74, Костадин Костов Галакси NM.

Овчарски скок: 1. Николай Иванов Дунав 400, 3. Юлиян Минчев Тракия 96 380, 5. Ангел Бахчеванов Тракия 96 320, и.к. Алекс Любенов 500.

Гюле: 1. Тодор Петров Добрич 17.09, Костадин Кръстанов Тракия 96-NM.

ДЕВОЙКИ

60 м: 1. Изабела Соколова КЛАСА 7.61, 2. Мартина Писачева Локомотив 7.71, 3. Мила Димитрова Енерджи 7.84, 4. Пламена Чакърова СКЛА Ботев 7.88, Пламена Миткова YC CR18.5 Локомотив 7.72 DQ TR16.8, 7. Александра Коларова Локомотив 8.01, 12. Луиза Димова Локомотив 8.19, 24. Валентина Мерджанова Локомотив 8.54, 24. Виолета Савова Тракия 8.54, 34. Никол Сотирова Локомотив 8.72, 36. Николета Петкова Тракия 96 8.76, 38. Василена Гюлеметова Локомотив 8.82, 46. Симона Милева Тракия 9.19.

200 м: 1. Мартина Писачева Локомотив 25.53, 3. Мила Димитрова СКЛА Енерджи 26.22 25.91, 7. Луиза Димова Локомотив 26.95, 8. Александра Коларова Локомотив 27.09, 11. Йоана Георгиева Локомотив 27.39, 18. Евгения Ангелова Локомотив 28.18, 22. Валентина Мерджанова Локомотив 28.49, 23. Камелия Панчева Локомотив 28.82, 24. Ана-Габриела Радкова Локомотив 28.95, 28. Ваяна Синабова Локомотив 29.31, 33. Симона Милева Тракия 30.68, 36. Деница Борисова Локомотив 38.05.

400 м: 1. Христина Спасова Атлетик Сф 58.54, 15. Камелия Панчева Локомотив 64.14, 32. Ана-Габриела Радкова Локомотив 71.24.

3000 м: 1. Ясна Петрова Русе Кар 10,12,93, 15. Лидия Заирова Тракия 14,26,32.

60 м пр.: 1. Изабела Соколова КЛАСА 8.60, 4. Пламена Тосева Тракия 96 9.62, 11. Никол Сотирова Локомотив 10.70.

Скок височина: 1. Дияна Консулова Атлетика 2012-В.Търново 161, 4. Маргарита Хаджийска Тракия 96 150.

Скок дължина: 1. Петя Софийска Локомотив 5.77, 3. Пламена Чакърова СКЛА Ботев 5.65, 4. Йоана Георгиева Локомотив 5.45, 5. Надежда Враждева СКЛА Ботев 5.29, 7. Маргарита Костадинова СКЛА Ботев 5.16, 8. Евгения Ангелова Локомотив 5.14, 12. Ваяна Синабова Локомотив 4.71, Мария Маджарова Локомотив NM, Теодора Георгиева Локомотив NM.

Троен скок: 1. Пламена Миткова Локомотив 12.88, 4. Петя Софийска Локомотив 11.91, 5. Надежда Враждева СКЛА Ботев 11.72.

Овчарски скок: 1. Йова Петрова Дунав 340, 2. Ванеса Димитрова Тракия 96 260, 3. Ванеса Цветкова YC TR6.3.2 Тракия 96 240, и.к. 1088 Мария Капушева Тракия 96 340.

Гюле: 1. Михаела Благунова Хаммер-ХВ-Трявна 12.83, 5. Венелина Петкова Тракия 96 10.76.

4х400: 1. Локомотив 4,07,49.