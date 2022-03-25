Грациите на "Тракия" с фурор на "Angels cup"

Грациите на СКХГ Тракия (Пловдив) спечелиха 64 медала и купата за най-голямо участие и призови места на турнира по художествена гимнастика "Angels cup", който приключи в София. Пловдивският клуб бе представен от 49 гимнастички във всички възрастови групи.

Класиранията на гимнастичките от СКХГ Тракия:

ДМВ до 10г. Кат. Елит

Родени 2013г. - Рая Камбурова, 1 място без уред

Родени 2012г. - Акександра Бакърова 10 място многобой, Никол Стайкова 13 място многобой

ДМВ Кат.Елит

Родени 2011г. - Кристина Долапчиева 1 място многобой, 1 място топка, 1 място бухалки, 3 място обръч; Никол Пеева 2 място многобой, 2 място топка, 2 място обръч; Деа Лескова 3 място многобой, 2 място лента, 1 място обръч; Жулиана Урумова, 5 място многобой, 3 място обръч; Мартина Ганчева, 12 място многобой, 3 място бухалки

ДСВ Кат. Елит

Родени 2009г. - Мая Пенева 1 място многобой, 1 място бухалки, 3 място лента, 3 място обръч; Радостина Бояджиева 5 място многобой, 1 място обръч; Мария Лесова 6 място многобой, 2 място топка; Мария-Никол Василева 9 място многобой; Николета Дернева 10 място многобой

Родени 2008г. - Ива Панчева 2 място многобой

Родени 2007г. - Гергана Трендафилова 5 място многобой, 8 място обръч, 7 място топка, 1 място бухалки, 1 място лента; Никол Чиплакова 3 място многобой, 5 място обръч, 6 място топка, 1 място бухалки ; Магдалена Петкова 4 място многобой, 2 място топка, 3 място бухалки, 3 място лента

Жени

Кат.Елит

Родени 2006г. - Варвара Кузягина 2 място многобой, 2 място обръч, 2 място топка, 2 място бухалки; Ваня Бутилова 3 място многобой, 3 място обръч, 3 място бухалки, 3 място лента; Марина Дошева 5 място многобой, 3 място топка; Габриела Долапчиева Приз “Мис Танцувалност", 6 място многобой

Родени 2005 и 2004г. - Снежана Колева 2 място многобой, 2 място топка, 3 място бухалки; Анелия Личева 4 място многобой

А Категория

ДМВ до 10г.

Родени 2012г. - Анна Ангелова 7 място многобой; Даниела Велчева 10 място многобой ; Теодора Дерваханян 11 място многобой; Теодора Ганчева 12 място многобой; Михаела Еленина 13 място многобой

ДМВ

Родени 2011г. - Божидара Тодорова 5 място многобой, 2 място на топка, 3 място обръч; Хриситиана Стоянова 6 многобой

Родени 2010г. - Александрина Асанова 4 място многобой, 2 място обръч, 3 място бухалки; Симона Гюлфиданова 5 място многобой, 1 място топка, 3 място лента

ДСВ

Родени 2009г. - Мариела Джамбова 7 място многобой, 2 място бухалки, 5 място лента; Михаела Варева 11 място многобой, 4 място топка, 6 място лента

Родени 2007г. - Дарина Христова 1 място многобой, 2 място обръч, 1 място лента

Жени

Родени 2006г. - Алекса Маринова 4 място многобой, 1 място обръч, 3 място бухалки

Родени 2005г. - Ивайла Дафчева 1 място многобой, 1 място топка, 1 място лента; Мариела Чалъкова 2 място многобой, 1 място обръч, 2 място лента

Родени 2004г. - Десислава Панчова 2 място многобой, 1 място топка, 1 място бухалки

Категория “Б"

ДМВ

Родени 20011г. - Сиана Лазарова 3 място на без уред

Родени 2010г. - Магдалена Петкова 1 място на бухалки

Жени

Родени 2006г. - Сияна Стоянова 1 място на обръч; Светлана Филипова 1 място на бухалки

Ансамбъл ДМВ кат.Б се класираха на 1 място

Главен треньор: Ирина Чернева

Треньори: Нина Саръсакалова, Джемиле Халилова, Анета Гайдажиева, Силвена Чернева, Десислава Игнатова, Марина Иванова

Съдии: Джемиле Халилова и Анета Гайдажиева

Балетни педагози: Катя Видева, Мария Кумчева, Ирина Панова