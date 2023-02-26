Мъжете на Пловдив 2019 спечелиха първото място в комплексното класиране на плувния турнир "Шаркс къп" в Бургас. Селекцията на Славяна Раденкова завърши с актив от 311 точки, Младост 91 е на четвърто място със 158 точки. ВСИ са седми с 99.

Жените на ВСИ завършиха трети в класирането с актив от 172 точки, а шампиони са Черно море със 233. Пловдив 2019 е седми със 140, а Младост 91 - 13-и с 85 точки.

В комплексното класиране Пловдив 2019 е втори с 451 точки, а шампиони са Черно море с 483. ВСИ е на четвъто място с 271 точки, а Младост 91 завършиха седми с 243.

Иначе, общо 105 (49 Пловдив 2019, 30 ВСИ, 27 Младост 91) плувци от Пловдив взеха участие в тридневната надпревара в бургаската "Парк Арена ОЗК".

Плувците на Пловдив 2019 имат най-много медали от всички участващи отбори - 43 (16 златни медала).

При 12-годишните Христо Петков (Пловдив 2019) и Мартин Усев (Младост 91) имат по четири златни медала, Анета Христозова (ВСИ) също е с четири медала - 3 златни и сребърен).

Момчетата на Пловдив 2019 са номер 1 на "Шаркс къп"

МЕДАЛИСТИТЕ ОТ ПЛОВДИВ:

Мъже, 200 м Св. стил

13-14 1. Мартин Усев Младост'91 2:07.06

Жени, 200 м Св. стил

11-12 3. Ема Димитрова ВСИ 2:29.04

13-14 1. Александра Толева Младост'91 2:16.10, 3. Анита Радулова Пловдив 2019 2:19.50

Мъже, 50 м Гръб

9-10 2. Аврам Грънчарски ВСИ 38.06, 3. Виктор Иванов ВСИ 38.66

11-12 3. Никола Караколев ВСИ 34.05

15-17 2. Петър Петров Пловдив 2019 29.40, 3. Илиян Вардинов Пловдив 2019 29.73

Жени, 50 м Гръб

11-12 1. Андреа Георгиева ВСИ 34.77

Мъже, 100 м Бруст

11-12 1. Христо Петков Пловдив 2019 1:20.04, 2. Мартин Давчев Пловдив 2019 1:22.79

13-14 2. Валентин Роснев ВСИ 1:16.03

15-17 3. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 1:10.44

18+ 1. Симеон Станоев Пловдив 2019 1:06.54

Жени, 100 м Бруст

11-12 1. Анета Христозова ВСИ 1:24.09

13-14 2. Тереза Боом Пловдив 2019 1:23.46

Мъже, 200 м Бътерфлай

13-14 1. Кристиан Тодоров Пловдив 2019 2:21.25

15-17 3. Петър Петров Пловдив 2019 2:19.97

18+ 2. Матей Резашки 26 Младост'91 2:05.18, 3. Иван Грабко Пловдив 2019 2:09.71

Жени, 200 м Бътерфлай

13-14 1. Лора Шаранкова Пловдив 2019 2:39.24, 3. Александра Лишева ВСИ 2:54.45

Жени, 50 м Бруст

11-12 1. Анета Христозова ВСИ 39.38

13-14 2. Тереза Боом Пловдив 2019 36.85

Мъже, 50 м Бруст

11-12 1. Мартин Давчев Пловдив 2019 39.07, 3. Ефе Мустафа Младост'91 40.98

13-14 3. Валентин Роснев ВСИ 35.25

Жени, 200 м Гръб

11-12 1. Ема Димитрова ВСИ 2:40.44

13-14 1. Анита Радулова Пловдив 2019 2:32.16, 3. Кристиана Калчева ВСИ 2:42.16

Мъже, 200 м Гръб

11-12 2. Борис Александров Пловдив 2019 2:38.76, 3. Никола Караколев ВСИ 2:40.58

13-14 1. Мартин Усев Младост'91 2:16.64, 2. Николай Славов Младост'91 2:23.55

15-17 2. Илиян Вардинов Пловдив 2019 2:13.80

Жени, 100 м Св. стил

11-12 2. Андреа Георгиева ВСИ 1:06.93

Мъже, 100 м Св. стил

11-12 1. Христо Петков Пловдив 2019 1:01.67

13-14 3. Грант Авагян Младост'91 1:00.71

18+ 2. Матей Резашки 26 Младост'91 53.25

Жени, 400 м Съчетано

13-14 1. Лора Шаранкова Пловдив 2019 5:33.02, 2. Александра Толева Младост'91 5:37.00

Мъже, 400 м Съчетано

15-17 2. Илиян Вардинов Пловдив 2019 4:53.66, 3. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 5:00.74 5

18+ 1. Иван Грабко Пловдив 2019 4:45.26

Жени, 50 м Св. стил

11-12 2. Анета Христозова ВСИ 30.55

15-17 2. Теодора Ряпова Младост'91 28.56

Мъже, 200 м Бруст

11-12 1. Борис Александров Пловдив 2019 3:09.01, 2. Ефе Мустафа Младост'91 3:09.02

15-17 1. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 2:30.89 5, 3. Теодор Недков Младост'91 2:34.30

18+ 1. Иван Грабко Пловдив 2019 2:21.88, 2. Матей Резашки 26 Младост'91 2:23.17

Жени, 200 м Бруст

11-12 1. Анета Христозова ВСИ 3:02.07

13-14 1. Кристиана Калчева ВСИ 2:55.59

18+ 3. Габриела Петрова Пловдив 2019 3:23.79

Мъже, 100 м Бътерфлай

11-12 1. Христо Петков Пловдив 2019 1:06.82

13-14 1. Кристиан Тодоров Пловдив 2019 1:02.24, 3. Грант Авагян Младост'91 1:07.79

Жени, 100 м Бътерфлай

11-12 2. Александра Аливонова ВСИ 1:23.30

13-14 3. Лора Шаранкова Пловдив 2019 1:10.15

Мъже, 200 м Съчетано

15-17 2. Илиян Вардинов Пловдив 2019 2:14.60, 3. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 2:18.26

Жени, 200 м Съчетано

11-12 2. Боряна Янева Пловдив 2019 2:52.94

13-14 1. Александра Толева Младост'91 2:36.88, 2. Тереза Боом Пловдив 2019 2:40.65, 3. Анита Радулова Пловдив 2019 2:40.98

Мъже, 4 x 50 м Съчетано

3. Пловдив 2019 (Кристиан Грозданов, Илиян Вардинов, Смиеон Станоев, Иван Грабко) 1:50.07

Жени, 50 м Бътерфлай

11-12 1. Боряна Янева Пловдив 2019 34.55, 2. Александра Аливонова ВСИ 34.60

Мъже, 50 м Бътерфлай

1. Христо Петков Пловдив 2019 30.03, 2. Мартин Давчев Пловдив 2019 30.94

13-14 2. Кристиан Тодоров Пловдив 2019 28.29

Жени, 400 м Св. стил

13-14 2. Александра Толева Младост'91 4:52.43

Мъже, 400 м Св. стил

13-14 1. Мартин Усев Младост'91 4:30.19

Жени, 100 м Гръб

11-12 2. Ема Димитрова ВСИ 1:16.60, 3. Андреа Георгиева ВСИ 1:17.00

13-14 3. Габриела Ряпова Младост'91 1:14.98

Мъже, 100 м Гръб

9-10 2. Аврам Грънчарски ВСИ 1:22.93

11-12 2. Борис Александров Пловдив 2019 1:14.49 и Никола Караколев ВСИ 1:14.49

13-14 1. Мартин Усев Младост'91 1:04.23, 2. Грант Авагян Младост'91 1:06.37, 3. Николай Славов Младост'91 1:06.41

15-17 2. Петър Петров Пловдив 2019 1:03.01, 3. Кристиян Грозданов Пловдив 2019 1:03.81