Фурор за пловдивското плуване - 71 медала от "Русалка 24"

32 златни, 24 сребърни и 15 бронзови медала спечелиха плувците от пловдивските клубове ВСИ и Пловдив 2019 от турнир "Русалка'24", провел се през уикенда в Стара Загора. Общо 271 състезатели от 23 клуба си оспорваха медалите.

Елия Даскалова и Виктория Илиева от ВСИ имат в актива си по 6 златни и бронзов медал, съотборниците им Аврам Грънчарски и Стефан Клинчев са с по 5 златни и сребърен. Даниела Петрова и Виктор Иванов донесоха в актива на ВСИ по 4 златни и 2 сребърни медала.

С най-добро постижение по точки при момичетата до 12 години е Елия Даскаова - 450 точки за 2:23.94 мин. на 200 м свободен стил.

При момчетата в същата възрастова група Денис Искренов (Пловдив 2019) е номер1 с 321 точки за 2:25.12 мин. на 200 метра свободен стил.

Медалистите от Пловдив:

ЖЕНИ

ПЛОВДИВ 2019

СРЕБРО: 50 м гръб, 11 г.: Алис Мензилджиян 37.05, 200 м бруст, 11 г.: Антолия Митева 3:23.98, 50 м бътерфлай, 11 г.: Вида Тодорова 35.33, 100 м бътерфлай, 11 г.: Вида Тодорова 1:27.26

БРОНЗ: 50 м гръб, 12 г.: Ема Гарбучева 38.60, 100 м гръб, 11 г.: Вида Тодорова 1:21.87, 100 м бруст, 11 г.: Антолия Митева 1:38.00

ВСИ

ЗЛАТО: 100 м св. стил, 12 г.: Елия Даскалова 1:06.47, 200 м св. стил, 12 г.: Елия Даскалова 2:23.94, 50 м гръб, 12 г.: Даниела Петрова 36.65, 100 м гръб, 12 г.: Елия Даскалова 1:14.83, 200 м гръб, 12 г.: Даниела Петрова 2:49.77, 50 м бруст, 12 г.: Виктория Илиева 41.33, 50 м бруст, 10 г. и по-млади: Христа Гавазова 40.85, 100 м бруст, 12 г.: Даниела Петрова 1:32.07, 200 м бруст, 12 г.: Виктория Илиева 3:12.80, 50 м бътерфлай, 12 г.: Виктория Илиева 34.34, 100 м бътерфлай, 12 г.: Виктория Илиева 1:17.89, 100 м съчетано, 12 г.: Елия Даскалова 1:15.72, жени, 4 x 50 м съчетано: ВСИ 2:22.13

СРЕБРО: 100 м св. стил, 10 г. и по-млади: Христа Гавазова 1:15.08, 50 м гръб, 12 г.: Елена Станчева 38.15, 50 м гръб, 10 г. и по-млади: Христа Гавазова 38.23, 100 м гръб, 12 г.: Даниела Петрова 1:20.02, жени, 4 x 50 м св. стил: ВСИ 2:08.49

БРОНЗ: 50 м св. стил, 10 г. и по-млади: Христа Гавазова 33.58, 50 м гръб, 10 г. и по-млади: Нелия Михайлова 39.35, 100 м гръб, 12 г.: Елена Станчева 1:24.03, 200 м гръб, 12 г.: Елена Станчева 2:59.17

МЪЖЕ

ПЛОВДИВ 2019

ЗЛАТО: 50 м св. стил, 12 г.: Денис Искренов 30.70, 200 м св. стил, 12 г.: Денис Искренов 2:25.12, 50 м бътерфлай, 12 г.: Йоан Тодоров 32.77, 100 м бътерфлай, 12 г.: Денис Искренов 1:16.92

СРЕБРО: 50 м св. стил, 12 г.: Йоан Тодоров 31.10, 50 м св. стил, 11 г.: Калоян Кънчев 34.12, 200 м св. стил, 12 г.: Йоан Тодоров 2:26.71, 50 м бътерфлай, 12 г.: Денис Искренов 33.48

БРОНЗ: 100 м бътерфлай, 12 г.: Йоан Тодоров 1:17.30

ВСИ

ЗЛАТО: 100 м св. стил, 10 г. и по млади: Виктор Иванов 1:09.54, 200 м св. стил, 11 г.: Аврам Грънчарски 2:29.27, 50 м гръб, 11 г.: Аврам Грънчарски 35.34, 50 м гръб, 10 г. и по млади: Виктор Иванов 35.87, 100 м гръб, 11 г.: Аврам Грънчарски 1:15.85, 200 м гръб, 11 г.: Аврам Грънчарски 2:41.62, 50 м бруст, 12 г.: Стефан Клинчев 39.50, 50 м бруст, 10 г. и по млади: Мартин Киров 42.37, 100 м бруст, 12 г.: Стефан Клинчев 1:22.08, 100 м бруст, 11 г.: Иван Базев 1:35.44, 200 м бруст, 12 г.: Стефан Клинчев 2:55.77, 50 м бътерфлай, 10 г. и по млади: Виктор Иванов 34.58, 100 м съчетано, 12 г.: Стефан Клинчев 1:16.10, 100 м съчетано, 11 г.: Нико Пападопов 1:18.25, мъже, 4 x 50 м съчетано ВСИ 2:19.51

СРЕБРО: 50 м св. стил, 10 г. и по млади: Виктор Иванов 32.24, 50 м гръб, 12 г.: Иван Тричков 37.83, 50 м гръб, 11 г.: Нико Пападопов 35.80, 50 м гръб, 10 г. и по млади: Мартин Киров 37.43, 100 м гръб, 11 г.: Нико Пападопов 1:20.00, 100 м бруст, 11 г.: Георги Томбаков 1:40.80, 200 м бруст, 12 г.: Виктор Василев 3:10.16, 200 м бруст, 11 г.: Нико Пападопов 3:20.59, 50 м бътерфлай, 10 г. и по млади: Мартин Киров 36.13, 100 м съчетано, 12 г.: Виктор Василев 1:22.29, мъже, 4 x 50 м св. стил ВСИ 2:07.98

БРОНЗ: 50 м св. стил, 11 г.: Иван Базев 34.44, 50 м св. стил, 10 г. и по млади: Мартин Киров 32.25, 100 м гръб, 12 г.: Иван Тричков 1:22.22, 50 м бруст, 12 г.: Иван Тричков 41.36, 50 м бруст, 11 г.: Георги Томбаков 45.34, 100 м бруст, 12 г.: Иван Тричков 1:29.96, 200 м бруст, 11 г.: Иван Базев 3:20.93