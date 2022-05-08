Фурор! Пловдивското плуване с 97 медала от "Сандански къп"

Тридесет и пет златни и още 62 сребърни и бронзови медала спечелиха пловдивските плувци от проведения този уикенд турнир по плуване "Сандански къп".

Състезателите на ВСИ останаха на второ място в генералното класиране с актив от 16 златни, 27 сребърни и 18 бронзови отличия. Другият пловдивски тим с пълен състав - Спринт, приключи с 15 златни и по 8 сребърни и бронзови медала. Младост'91 има актив от 4 златни, а Пловдив 2019 - един бронзов (Денислав Узунов 200 м гръб).

Виктор Иванов (ВСИ), Калина Николаева (Спринт) и Кристиана Георгиева (Младост'91) завършиха с по четири златни отличия.

С три златни и един бронзов медал са Елия Даскалова и Живка Бонева (ВСИ). Александра Димитрова (Спринт) е с актив от три златни отличия.

Резултатите на пловдивските плувци:

50 м бруст

жени:

A (8 г): 3. Виктория Чакърова ВСИ 54.91, 6. Христа Гавазова ВСИ 58.22, 8. Нелия Михайлова ВСИ 1:05.15

B (9 г): 6. Никол Христозова ВСИ 53.19

C (10 г): 2. Даниела Петрова ВСИ 46.94, 7. Виктория Илиева ВСИ 52.89

D (11 г): 2. Анета Христозова ВСИ 40.63, 4. Александра Иванова ВСИ 41.97, 13. Манола Славова ВСИ 49.60, 16. Катерина Райчева ВСИ 51.07

E (14 г): 2. Рая Петрова Спринт 37.79, 4. Кристиана Калчева ВСИ 39.00, 9. Ивон Пехливанова ВСИ 45.39

G (18+ г): 1. Кристиана Георгиева Младост'91 38.89

мъже:

A (8 г.): 1. Виктор Иванов ВСИ 52.66

B (9 г): 7. Аврам Грънчарски ВСИ 52.63

C (10 г): 3. Стефан Клинчев ВСИ 46.73

200 м бътерфлай

жени:

E (14 г): 1. Живка Бонева ВСИ 2:49.74

100 м гръб

жени:

C (10 г): 1. Даниела Петрова ВСИ 1:31.06

D (11 г): 5. Емилия Димитрова ВСИ 1:20.53

E (14 г): 6. Моника Китанова Спринт 1:20.94

мъже:

C (10 г): 3. Стефан Клинчев ВСИ 1:32.73

D (11 г): 3. Никола Караколев ВСИ 1:16.44

E (14 г): 2. Виктор Ловчалиев ВСИ 1:09.26, 3. Валентин Роснев ВСИ 1:13.92, 5. Денислав Узунов Пловдив 2019 1:14.77, 8. Атанас Ангарски Спринт 1:18.03, DSQ Иван Качаков Спринт

200 м св. стил

жени:

D (11 г): 5. Андреа Георгиева ВСИ 2:34.28, 6. Анета Христозова ВСИ 2:35.31, 24. Катерина Райчева ВСИ 3:13.40

E (14 г): 8. Александра Лишева ВСИ 2:34.07, 11. Йоана Ангарска Спринт 2:38.47

F (17 г.): 1. Лиляна Георгиева Спринт 2:09.85, 3. Тиана Темелкова Спринт 2:11.57, 5. Яница Карлова Спринт 2:16.18

G (18+ г): 1. Калина Николаева Спринт 2:09.27, 2. Аександра Янакиева Спринт 2:33.24

мъже:

D (11 г): 7. Владислав Дерменджиев Спринт 2:33.19, 31. Кирил Янков ВСИ 3:04.13, 36. Никола Пашов ВСИ 3:12.66, 38. Мартин Глухарев Спринт 3:31.98

E (14 г): 7. Емил Салимов ВСИ 2:24.67, 23. Кристиан Тодоров Спринт 2:45.38

F (17 г.): 5. Владимир Димитров Спринт 2:07.70, 16. Димитър Руменлиев Спринт 2:20.28

50 м св. стил

мъже:

A (8 г): 1. Виктор Иванов ВСИ 37.79

B (9 г): 7. Аврам Грънчарски ВСИ 38.23

C (10 г): 3. Денис Искренов ВСИ 34.26

D (11 г): 11. Никола Караколев ВСИ 32.61, 35. Никола Пашов ВСИ 38.47

E (14 г): 22. Денислав Узунов Пловдив 2019 31.46, 28. Атанас Ангарски Спринт 32.35, 30. Кристиан Тодоров Спринт 32.48, 38. Даниел Самоковарев Спринт 34.27, 48. Иван Качаков Спринт 37.52

F (17 г.): 11. Георги Ангелов Спринт 28.19, 15. Димитър Руменлиев Спринт 29.08

жени:

A (8 г): 6. Нелия Михайлова ВСИ 45.34, 7. Виктория Чакърова ВСИ 45.59, 9. Христа Гавазова ВСИ 46.34

B (9 г): 8. Никол Христозова ВСИ 41.91

C (10 г): 2. Елия Даскалова ВСИ 35.29

D (11 г): 6. Андреа Георгиева ВСИ 33.10, 20. Манола Славова ВСИ 38.71, 24. Катерина Райчева ВСИ 40.13

E (14 г): 8. Ралица Илиева Спринт 31.74, 23. Йоана Ангарска Спринт 33.76, 25. Ивон Пехливанова ВСИ 34.61

400 м съчетано

E (14 г): 2. Александра Лишева ВСИ 6:02.27

G (18+ г): 1. Калина Николаева Спринт 5:08.31

100 м бруст

мъже:

C (10 г): 2. Денис Искренов ВСИ 1:39.02, 3. Стефан Клинчев ВСИ 1:41.63

D (11 г): 5. Яни Генчев ВСИ 1:39.26, 6. Кирил Кисов ВСИ 1:41.08, 9. Кирил Янков ВСИ 1:47.74, 12. Мартин Глухарев Спринт 1:54.35

E (14 г): 2. Младен Петров ВСИ 1:17.05, 5. Валентин Роснев ВСИ 1:20.82, 12. Даниел Самоковарев Спринт 1:41.44

F (17 г.): 3. Явор Стефанов Спринт 1:14.52, DNS Симеон Станоев Младост'91

100 м бруст

жени:

C (10 г): 1. Елия Даскалова ВСИ 1:41.01, 7. Виктория Илиева ВСИ 1:58.41

D (11 г): 2. Анета Христозова ВСИ 1:28.78, 6. Александра Иванова ВСИ 1:37.34, 7. Емилия Димитрова ВСИ 1:37.44

E (14 г): 1. Кристиана Калчева ВСИ 1:23.97, 4. Рая Петрова Спринт 1:29.30

F (17 г.): 1. Яница Карлова Спринт 1:19.55

4 по 100 св. стил

мъже:

6 - 8 години: 2. ВСИ 1 2:28.83

E (14 г): 3. ВСИ 3 1:57.41

D (11 г): 6. ВСИ 2 2:21.34

жени:

6 - 8 години: 3. ВСИ 1 ВСИ 2:35.14

E (14 г): 2. ВСИ 3 2:10.08

D (11 г): 2. ВСИ 2 2:13.62

50 м гръб

жени:

A (8 г): 4. Христа Гавазова ВСИ 49.77, 6. Нелия Михайлова ВСИ 52.13

B (9 г): 2. Никол Христозова ВСИ 46.22

C (10 г): 1. Елия Даскалова ВСИ 40.93, 2. Даниела Петрова ВСИ 42.46, 6. Виктория Илиева ВСИ 47.40

D (11 г): 3. Андреа Георгиева ВСИ 36.69, 6. Емилия Димитрова ВСИ 38.71

E (14 г): 2. Живка Бонева ВСИ 34.09, 7. Моника Китанова Спринт 38.06, 10. Ивон Пехливанова ВСИ 41.19, 15. Катрин Христозова Спринт 46.05

мъже:

A (8 г): 1. Виктор Иванов ВСИ 44.40

B (9 г): 3. Аврам Грънчарски ВСИ 44.39

C (10 г): 2. Стефан Клинчев ВСИ 41.00

D (11 г): 3. Никола Караколев ВСИ 35.95, 13. Яни Генчев ВСИ 40.91, 19. Никола Пашов ВСИ 43.54, 28. Мартин Глухарев Спринт 51.12

E (14 г): 2. Виктор Ловчалиев ВСИ 31.67 , 8. Емил Салимов ВСИ 34.91, 9. Денислав Узунов Пловдив 2019 35.08, 12. Атанас Ангарски Спринт 36.26, 19. Иван Качаков Спринт 43.92

F (17 г.): 3. Георги Ангелов Спринт 32.13

200 м бруст

жени:

D (11 г): 2. Анета Христозова ВСИ 3:08.03, 5. Александра Иванова ВСИ 3:21.33, 8. Манола Славова ВСИ 3:56.32

E (14 г): 1. Кристиана Калчева ВСИ 2:53.16

F (17 г.): 1. Яница Карлова Спринт 2:48.92

G (18+ г): 1. Аександра Янакиева Спринт 3:39.25

мъже:

D (11 г): 2. Кирил Кисов ВСИ 3:26.47, 3. Кирил Янков ВСИ 3:32.02, 5. Мартин Глухарев Спринт 4:00.90

E (14 г): 1. Младен Петров ВСИ 2:45.69, 2. Валентин Роснев ВСИ 2:46.34

F (17 г.): 2. Явор Стефанов Спринт 2:39.29, DNS Симеон Станоев Младост'91

100 м бътерфлай

жени:

E (14 г): 1. Живка Бонева ВСИ 1:13.02

F (17 г.): 1. Александра Димитрова Спринт 1:03.69

D (11 г): 4. Владислав Дерменджиев Спринт 1:19.72

E (14 г): 6. Христо Перилов Спринт 1:15.57

400 м св. стил

жени:

E (14 г): 1. Ралица Илиева Спринт 4:55.34, 3. Рая Петрова Спринт 5:03.21, 8. Александра Лишева ВСИ 5:23.52, 11. Йоана Ангарска Спринт 5:34.12

F (17 г.): 1. Лиляна Георгиева Спринт 4:35.27

4. Александра Димитрова Спринт 4:43.46

G (18+ г): 1. Калина Николаева Спринт 4:30.17, 2. Аександра Янакиева Спринт 6:08.15

мъже:

D (11 г): 6. Владислав Дерменджиев Спринт 5:17.20

E (14 г): 4. Виктор Ловчалиев ВСИ 4:55.23, 8. Емил Салимов ВСИ 5:09.24, 12. Даниел Самоковарев Спринт 5:25.39

F (17 г.): 6. Владимир Димитров Спринт 4:32.70

100 м св. стил

мъже:

B (9 г.): 6. Аврам Грънчарски ВСИ 1:26.51

Е (14 г): 13. Емил Салимов ВСИ 1:08.34, 23. Кристиан Тодоров Спринт 1:13.74

F (17 г.)

8. Георги Ангелов Спринт 1:01.44, 11. Димитър Руменлиев Спринт 1:03.20

жени:

B (9 г): 5. Никол Христозова ВСИ 1:31.97

C (10 г): 1. Елия Даскалова ВСИ 1:20.02, 7. Виктория Илиева ВСИ 1:34.33

D (11 г): 3. Андреа Георгиева ВСИ 1:11.20, 17. Манола Славова ВСИ 1:27.22

E (14 г): 3. Ралица Илиева Спринт 1:07.71, 7. Александра Лишева ВСИ 1:09.72, 14. Йоана Ангарска Спринт 1:13.89, 20. Ивон Пехливанова ВСИ 1:21.27, DNS Катрин Христозова Спринт

F (17 г.): 2. Тиана Темелкова Спринт 1:01.31, 3. Лиляна Георгиева Спринт 1:02.66

G (18+ г): 1. Кристиана Георгиева Младост'91 1:05.46

200 м гръб

мъже:

D (11 г): 3. Никола Караколев ВСИ 2:46.60, 9. Кирил Кисов ВСИ 3:06.60, 10. Яни Генчев ВСИ 3:09.41

E (14 г): 2. Виктор Ловчалиев ВСИ 2:30.65, 3. Денислав Узунов Пловдив 2019 2:40.75, 6. Атанас Ангарски Спринт 2:47.24

жени:

D (11 г): 2. Емилия Димитрова ВСИ 2:49.16

E (14 г): 3. Моника Китанова Спринт 2:51.31

F (17 г.): 1. Александра Димитрова Спринт 2:28.17

G (18+ г): 1. Александра Янакиева Спринт 3:28.75

4 по 50 съчетано

6 - 8 години: 2. ВСИ 1 (Аврам Грънчарски, Стефан Клинчев, Денис Искренов, Виктор Иванов) 2:45.80

E (14 г): 3. ВСИ 3 (Валентин Роснев, Младен Петров, Виктор Ловчалиев, Емир Салимов) 2:11.80

D (11 г): 5. ВСИ 2 (Никола Караколев, Кирил Кисов, Яни Генчев, Кирил Янков) 2:39.24

момичета:

6 - 8 години: 3. ВСИ 1 (Никол Христозова, Даниела Петрова, Елия Даскалова, Виктория Илиева) 3:00.78

E (14 г): 2. ВСИ 3 (Александра Лишева, Криастиана Калчева, Живка Бонева, Иван Пехливанова) 2:21.27

D (11 г): 2. ВСИ 2 (Ема Димитрова, Анета Христозова, Александра Аливонова, Андреа Георгиева) 2:27.70

50 м бътерфлай

мъже:

A (8 г): 1. Виктор Иванов ВСИ 48.77

C (10 г): 1. Денис Искренов ВСИ 38.02

E (14 г): 10. Христо Перилов Спринт 34.45, 18. Кристиан Тодоров Спринт 39.39

F (17 г.): 5. Владимир Димитров Спринт 29.96, 9. Димитър Руменлиев Спринт 32.41

жени:

D (11 г): 5. Александра Иванова ВСИ 39.32

E (14 г): 1. Живка Бонева ВСИ 32.06, 5. Моника Китанова Спринт 35.87, 7. Ралица Илиева Спринт 37.81

G (18+ г): 1. Кристиана Георгиева Младост'91 31.96

200 м съчетано

мъже:

C (10 г): 1. Денис Искренов ВСИ 3:09.54

D (11 г): 1. Владислав Дерменджиев Спринт 2:56.07, 8. Яни Генчев ВСИ 3:09.87

E (14 г): 2. Младен Петров ВСИ 2:33.71, 6. Христо Перилов Спринт 2:47.99

F (17 г.): 2. Явор Стефанов Спринт 2:25.19, DNS Симеон Станоев Младост'91

жени:

C (10 г): 2. Даниела Петрова ВСИ 3:20.91

E (14 г): 4. Кристиана Калчева ВСИ 2:53.45, DNS Рая Петрова Спринт

F (17 г.): 1. Александра Димитрова Спринт 2:30.44, 2. Яница Карлова Спринт 2:36.78, 4. Тиана Темелкова Спринт 2:41.15

G (18+ г): 1. Калина Николаева Спринт 2:27.56