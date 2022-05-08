Фурор! Пловдивското плуване с 97 медала от "Сандански къп"
- 15:35, 08.05.2022
- 15:47, 08.05.2022
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Тридесет и пет златни и още 62 сребърни и бронзови медала спечелиха пловдивските плувци от проведения този уикенд турнир по плуване "Сандански къп".
Състезателите на ВСИ останаха на второ място в генералното класиране с актив от 16 златни, 27 сребърни и 18 бронзови отличия. Другият пловдивски тим с пълен състав - Спринт, приключи с 15 златни и по 8 сребърни и бронзови медала. Младост'91 има актив от 4 златни, а Пловдив 2019 - един бронзов (Денислав Узунов 200 м гръб).
Виктор Иванов (ВСИ), Калина Николаева (Спринт) и Кристиана Георгиева (Младост'91) завършиха с по четири златни отличия.
С три златни и един бронзов медал са Елия Даскалова и Живка Бонева (ВСИ). Александра Димитрова (Спринт) е с актив от три златни отличия.
Резултатите на пловдивските плувци:
50 м бруст
жени:
A (8 г): 3. Виктория Чакърова ВСИ 54.91, 6. Христа Гавазова ВСИ 58.22, 8. Нелия Михайлова ВСИ 1:05.15
B (9 г): 6. Никол Христозова ВСИ 53.19
C (10 г): 2. Даниела Петрова ВСИ 46.94, 7. Виктория Илиева ВСИ 52.89
D (11 г): 2. Анета Христозова ВСИ 40.63, 4. Александра Иванова ВСИ 41.97, 13. Манола Славова ВСИ 49.60, 16. Катерина Райчева ВСИ 51.07
E (14 г): 2. Рая Петрова Спринт 37.79, 4. Кристиана Калчева ВСИ 39.00, 9. Ивон Пехливанова ВСИ 45.39
G (18+ г): 1. Кристиана Георгиева Младост'91 38.89
мъже:
A (8 г.): 1. Виктор Иванов ВСИ 52.66
B (9 г): 7. Аврам Грънчарски ВСИ 52.63
C (10 г): 3. Стефан Клинчев ВСИ 46.73
200 м бътерфлай
жени:
E (14 г): 1. Живка Бонева ВСИ 2:49.74
100 м гръб
жени:
C (10 г): 1. Даниела Петрова ВСИ 1:31.06
D (11 г): 5. Емилия Димитрова ВСИ 1:20.53
E (14 г): 6. Моника Китанова Спринт 1:20.94
мъже:
C (10 г): 3. Стефан Клинчев ВСИ 1:32.73
D (11 г): 3. Никола Караколев ВСИ 1:16.44
E (14 г): 2. Виктор Ловчалиев ВСИ 1:09.26, 3. Валентин Роснев ВСИ 1:13.92, 5. Денислав Узунов Пловдив 2019 1:14.77, 8. Атанас Ангарски Спринт 1:18.03, DSQ Иван Качаков Спринт
200 м св. стил
жени:
D (11 г): 5. Андреа Георгиева ВСИ 2:34.28, 6. Анета Христозова ВСИ 2:35.31, 24. Катерина Райчева ВСИ 3:13.40
E (14 г): 8. Александра Лишева ВСИ 2:34.07, 11. Йоана Ангарска Спринт 2:38.47
F (17 г.): 1. Лиляна Георгиева Спринт 2:09.85, 3. Тиана Темелкова Спринт 2:11.57, 5. Яница Карлова Спринт 2:16.18
G (18+ г): 1. Калина Николаева Спринт 2:09.27, 2. Аександра Янакиева Спринт 2:33.24
мъже:
D (11 г): 7. Владислав Дерменджиев Спринт 2:33.19, 31. Кирил Янков ВСИ 3:04.13, 36. Никола Пашов ВСИ 3:12.66, 38. Мартин Глухарев Спринт 3:31.98
E (14 г): 7. Емил Салимов ВСИ 2:24.67, 23. Кристиан Тодоров Спринт 2:45.38
F (17 г.): 5. Владимир Димитров Спринт 2:07.70, 16. Димитър Руменлиев Спринт 2:20.28
50 м св. стил
мъже:
A (8 г): 1. Виктор Иванов ВСИ 37.79
B (9 г): 7. Аврам Грънчарски ВСИ 38.23
C (10 г): 3. Денис Искренов ВСИ 34.26
D (11 г): 11. Никола Караколев ВСИ 32.61, 35. Никола Пашов ВСИ 38.47
E (14 г): 22. Денислав Узунов Пловдив 2019 31.46, 28. Атанас Ангарски Спринт 32.35, 30. Кристиан Тодоров Спринт 32.48, 38. Даниел Самоковарев Спринт 34.27, 48. Иван Качаков Спринт 37.52
F (17 г.): 11. Георги Ангелов Спринт 28.19, 15. Димитър Руменлиев Спринт 29.08
жени:
A (8 г): 6. Нелия Михайлова ВСИ 45.34, 7. Виктория Чакърова ВСИ 45.59, 9. Христа Гавазова ВСИ 46.34
B (9 г): 8. Никол Христозова ВСИ 41.91
C (10 г): 2. Елия Даскалова ВСИ 35.29
D (11 г): 6. Андреа Георгиева ВСИ 33.10, 20. Манола Славова ВСИ 38.71, 24. Катерина Райчева ВСИ 40.13
E (14 г): 8. Ралица Илиева Спринт 31.74, 23. Йоана Ангарска Спринт 33.76, 25. Ивон Пехливанова ВСИ 34.61
400 м съчетано
E (14 г): 2. Александра Лишева ВСИ 6:02.27
G (18+ г): 1. Калина Николаева Спринт 5:08.31
100 м бруст
мъже:
C (10 г): 2. Денис Искренов ВСИ 1:39.02, 3. Стефан Клинчев ВСИ 1:41.63
D (11 г): 5. Яни Генчев ВСИ 1:39.26, 6. Кирил Кисов ВСИ 1:41.08, 9. Кирил Янков ВСИ 1:47.74, 12. Мартин Глухарев Спринт 1:54.35
E (14 г): 2. Младен Петров ВСИ 1:17.05, 5. Валентин Роснев ВСИ 1:20.82, 12. Даниел Самоковарев Спринт 1:41.44
F (17 г.): 3. Явор Стефанов Спринт 1:14.52, DNS Симеон Станоев Младост'91
100 м бруст
жени:
C (10 г): 1. Елия Даскалова ВСИ 1:41.01, 7. Виктория Илиева ВСИ 1:58.41
D (11 г): 2. Анета Христозова ВСИ 1:28.78, 6. Александра Иванова ВСИ 1:37.34, 7. Емилия Димитрова ВСИ 1:37.44
E (14 г): 1. Кристиана Калчева ВСИ 1:23.97, 4. Рая Петрова Спринт 1:29.30
F (17 г.): 1. Яница Карлова Спринт 1:19.55
4 по 100 св. стил
мъже:
6 - 8 години: 2. ВСИ 1 2:28.83
E (14 г): 3. ВСИ 3 1:57.41
D (11 г): 6. ВСИ 2 2:21.34
жени:
6 - 8 години: 3. ВСИ 1 ВСИ 2:35.14
E (14 г): 2. ВСИ 3 2:10.08
D (11 г): 2. ВСИ 2 2:13.62
50 м гръб
жени:
A (8 г): 4. Христа Гавазова ВСИ 49.77, 6. Нелия Михайлова ВСИ 52.13
B (9 г): 2. Никол Христозова ВСИ 46.22
C (10 г): 1. Елия Даскалова ВСИ 40.93, 2. Даниела Петрова ВСИ 42.46, 6. Виктория Илиева ВСИ 47.40
D (11 г): 3. Андреа Георгиева ВСИ 36.69, 6. Емилия Димитрова ВСИ 38.71
E (14 г): 2. Живка Бонева ВСИ 34.09, 7. Моника Китанова Спринт 38.06, 10. Ивон Пехливанова ВСИ 41.19, 15. Катрин Христозова Спринт 46.05
мъже:
A (8 г): 1. Виктор Иванов ВСИ 44.40
B (9 г): 3. Аврам Грънчарски ВСИ 44.39
C (10 г): 2. Стефан Клинчев ВСИ 41.00
D (11 г): 3. Никола Караколев ВСИ 35.95, 13. Яни Генчев ВСИ 40.91, 19. Никола Пашов ВСИ 43.54, 28. Мартин Глухарев Спринт 51.12
E (14 г): 2. Виктор Ловчалиев ВСИ 31.67 , 8. Емил Салимов ВСИ 34.91, 9. Денислав Узунов Пловдив 2019 35.08, 12. Атанас Ангарски Спринт 36.26, 19. Иван Качаков Спринт 43.92
F (17 г.): 3. Георги Ангелов Спринт 32.13
200 м бруст
жени:
D (11 г): 2. Анета Христозова ВСИ 3:08.03, 5. Александра Иванова ВСИ 3:21.33, 8. Манола Славова ВСИ 3:56.32
E (14 г): 1. Кристиана Калчева ВСИ 2:53.16
F (17 г.): 1. Яница Карлова Спринт 2:48.92
G (18+ г): 1. Аександра Янакиева Спринт 3:39.25
мъже:
D (11 г): 2. Кирил Кисов ВСИ 3:26.47, 3. Кирил Янков ВСИ 3:32.02, 5. Мартин Глухарев Спринт 4:00.90
E (14 г): 1. Младен Петров ВСИ 2:45.69, 2. Валентин Роснев ВСИ 2:46.34
F (17 г.): 2. Явор Стефанов Спринт 2:39.29, DNS Симеон Станоев Младост'91
100 м бътерфлай
жени:
E (14 г): 1. Живка Бонева ВСИ 1:13.02
F (17 г.): 1. Александра Димитрова Спринт 1:03.69
D (11 г): 4. Владислав Дерменджиев Спринт 1:19.72
E (14 г): 6. Христо Перилов Спринт 1:15.57
400 м св. стил
жени:
E (14 г): 1. Ралица Илиева Спринт 4:55.34, 3. Рая Петрова Спринт 5:03.21, 8. Александра Лишева ВСИ 5:23.52, 11. Йоана Ангарска Спринт 5:34.12
F (17 г.): 1. Лиляна Георгиева Спринт 4:35.27
4. Александра Димитрова Спринт 4:43.46
G (18+ г): 1. Калина Николаева Спринт 4:30.17, 2. Аександра Янакиева Спринт 6:08.15
мъже:
D (11 г): 6. Владислав Дерменджиев Спринт 5:17.20
E (14 г): 4. Виктор Ловчалиев ВСИ 4:55.23, 8. Емил Салимов ВСИ 5:09.24, 12. Даниел Самоковарев Спринт 5:25.39
F (17 г.): 6. Владимир Димитров Спринт 4:32.70
100 м св. стил
мъже:
B (9 г.): 6. Аврам Грънчарски ВСИ 1:26.51
Е (14 г): 13. Емил Салимов ВСИ 1:08.34, 23. Кристиан Тодоров Спринт 1:13.74
F (17 г.)
8. Георги Ангелов Спринт 1:01.44, 11. Димитър Руменлиев Спринт 1:03.20
жени:
B (9 г): 5. Никол Христозова ВСИ 1:31.97
C (10 г): 1. Елия Даскалова ВСИ 1:20.02, 7. Виктория Илиева ВСИ 1:34.33
D (11 г): 3. Андреа Георгиева ВСИ 1:11.20, 17. Манола Славова ВСИ 1:27.22
E (14 г): 3. Ралица Илиева Спринт 1:07.71, 7. Александра Лишева ВСИ 1:09.72, 14. Йоана Ангарска Спринт 1:13.89, 20. Ивон Пехливанова ВСИ 1:21.27, DNS Катрин Христозова Спринт
F (17 г.): 2. Тиана Темелкова Спринт 1:01.31, 3. Лиляна Георгиева Спринт 1:02.66
G (18+ г): 1. Кристиана Георгиева Младост'91 1:05.46
200 м гръб
мъже:
D (11 г): 3. Никола Караколев ВСИ 2:46.60, 9. Кирил Кисов ВСИ 3:06.60, 10. Яни Генчев ВСИ 3:09.41
E (14 г): 2. Виктор Ловчалиев ВСИ 2:30.65, 3. Денислав Узунов Пловдив 2019 2:40.75, 6. Атанас Ангарски Спринт 2:47.24
жени:
D (11 г): 2. Емилия Димитрова ВСИ 2:49.16
E (14 г): 3. Моника Китанова Спринт 2:51.31
F (17 г.): 1. Александра Димитрова Спринт 2:28.17
G (18+ г): 1. Александра Янакиева Спринт 3:28.75
4 по 50 съчетано
6 - 8 години: 2. ВСИ 1 (Аврам Грънчарски, Стефан Клинчев, Денис Искренов, Виктор Иванов) 2:45.80
E (14 г): 3. ВСИ 3 (Валентин Роснев, Младен Петров, Виктор Ловчалиев, Емир Салимов) 2:11.80
D (11 г): 5. ВСИ 2 (Никола Караколев, Кирил Кисов, Яни Генчев, Кирил Янков) 2:39.24
момичета:
6 - 8 години: 3. ВСИ 1 (Никол Христозова, Даниела Петрова, Елия Даскалова, Виктория Илиева) 3:00.78
E (14 г): 2. ВСИ 3 (Александра Лишева, Криастиана Калчева, Живка Бонева, Иван Пехливанова) 2:21.27
D (11 г): 2. ВСИ 2 (Ема Димитрова, Анета Христозова, Александра Аливонова, Андреа Георгиева) 2:27.70
50 м бътерфлай
мъже:
A (8 г): 1. Виктор Иванов ВСИ 48.77
C (10 г): 1. Денис Искренов ВСИ 38.02
E (14 г): 10. Христо Перилов Спринт 34.45, 18. Кристиан Тодоров Спринт 39.39
F (17 г.): 5. Владимир Димитров Спринт 29.96, 9. Димитър Руменлиев Спринт 32.41
жени:
D (11 г): 5. Александра Иванова ВСИ 39.32
E (14 г): 1. Живка Бонева ВСИ 32.06, 5. Моника Китанова Спринт 35.87, 7. Ралица Илиева Спринт 37.81
G (18+ г): 1. Кристиана Георгиева Младост'91 31.96
200 м съчетано
мъже:
C (10 г): 1. Денис Искренов ВСИ 3:09.54
D (11 г): 1. Владислав Дерменджиев Спринт 2:56.07, 8. Яни Генчев ВСИ 3:09.87
E (14 г): 2. Младен Петров ВСИ 2:33.71, 6. Христо Перилов Спринт 2:47.99
F (17 г.): 2. Явор Стефанов Спринт 2:25.19, DNS Симеон Станоев Младост'91
жени:
C (10 г): 2. Даниела Петрова ВСИ 3:20.91
E (14 г): 4. Кристиана Калчева ВСИ 2:53.45, DNS Рая Петрова Спринт
F (17 г.): 1. Александра Димитрова Спринт 2:30.44, 2. Яница Карлова Спринт 2:36.78, 4. Тиана Темелкова Спринт 2:41.15
G (18+ г): 1. Калина Николаева Спринт 2:27.56
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