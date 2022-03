Фурор на плувците от ВСИ на"Sharks Kids Cup" в Бургас

Плувците на клуб ВСИ спечелиха общо 37 медала от проведения през уикенда в Бургас турнир "Sharks Kids Cup". Участваха 430 състезатели от 29 клуба.

Общо 10 златни, 14 сребърни и 13 бронзови медала раздадени на басейн "Парк Арена" закичиха гърдите на хлапетата, водени от Мила Мелева.

Даниела Петрова и Денис Искренов са с най много от групата - по 3 златни и 1 сребърен.

Младост'91 има златен, 2 сребърни 1 бронзов медал. Третият наш клуб в Бургас - Пловдив 2019 има два сребърни и два бронзови медала. Всичките са в актива на единствения участник от отбора Анита Радулова.

Призьорите на "Sharks Kids Cup" от пловдивските клубове:

ВСИ

ЗЛАТНИ: 50м бруст B (10-11 г) Денис Искренов 12 46.35, 100м бруст B (10-11 г) Денис Искренов 12 1:39.33, 200м Съчетано B (10-11 г) Денис Искренов 12 3:03.80, 50м гръб B (10-11 г) Даниела Петрова 12 42.11, 100м гръб B (10-11 г) Даниела Петрова 12 1:29.31, 50м бруст B (10-11 г) Даниела Петрова 12 47.23, 100м бруст A (12 г) Анета Хорозова 11 1:29.03, 100м бруст B (10-11 г) Елия Даскалова 12 1:41.03, 200м бруст A (12 г) Анета Хорозова 11 3:09.73, Смесена, 4 x 50 м св. стил ВСИ 2:06.19

СРЕБЪРНИ: 200 м св. стил C (8-9 г) Мартин Качулев 13 3:16.11, 50м гръб A (12 г) Никола Караколев 11 36.05, 100м гръб A (12 г) Никола Караколев 11 1:17.95, 50м бруст A (12 г) Ивелин Василев 10 37.55, 50м бътерфлай B (10-11 г) Денис Искренов 12 37.42, 200м Съчетано A (12 г) Ивелин Василев 10 2:50.36, Мъже, 4 x 50 м св. стил ВСИ 2:09.69, Мъже, 4 x 50м Съчетано ВСИ 2:25.66, 50 м св. стил B (10-11 г) Елия Даскалова 12 35.56, 100 м св. стил B (10-11 г) Елия Даскалова 12 1:21.08, 50м бруст A (12 г) Анета Хорозова 11 41.38, 100м бруст B (10-11 г) Даниела Петрова 12 1:43.85, 100м бруст C (8-9 г) Никол Христозова 13 1:58.45, 200м Съчетано B (10-11 г) Елия Даскалова 12 3:24.08

БРОНЗОВИ: 200 м св. стил C (8-9 г) Виктор Гаджев 13 3:16.40, 50м гръб C (8-9 г) Виктор Иванов 14 42.61, 100м гръб B (10-11 г) Стефан Клинчев 12 1:31.91, 200м гръб A (12 г) (12 г) Никола Караколев 11 2:47.97, 50м бруст B (10-11 г) Стефан Клинчев 12 47.11, 100м бруст A (12 г) Ивелин Василев 10 1:25.56, 50 м св. стил C (8-9 г) Антониа Митева 13 42.87, 100 м св. стил C (8-9 г) Антония Митева 13 1:38.69, 50м гръб C (8-9 г) Никол Христозова 13 45.36, 100м гръб C (8-9 г) Никол Христозова 13 1:42.80, 200м гръб A (12 г) Ема Димитрова 11 2:45.74, Жени, 4 x 50 м св. стил ВСИ 2:16.41, Жени, 4 x 50м Съчетано ВСИ 2:37.46

МЛАДОСТ'91

ЗЛАТНИ: 50м бруст A (12 г) Габриела Ряпова 10 40.31

СРЕБЪРНИ: 100м гръб A (12 г) Любомира Попова 10 1:19.57, 200м Съчетано A (12 г) Любомира Попова 10 2:52.41

БРОНЗОВИ: 100 м св. стил A (12 г) Габриела Ряпова 10 1:09.97

ПЛОВДИВ 2019

СРЕБЪРНИ: 400 м св. стил A (12 г) Анита Радулова 10 5:10.04, 200м гръб A (12 г) Анита Радулова 10 2:38.57

БРОНЗОВИ: 200 м св. стил A (12 г) Анита Радулова 10 2:27.21, 100м бътерфлай A (12 г) Анита Радулова 10 1:22.33