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Фурор на плувците от "Пловдив 2019" на турнира "Бриз" в Бургас

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Седем златни 10 сребърни и 5 бронзови медала спечелиха досега плувците от "Пловдив 2019" на международния турнир на клуб "Бриз", който е в памет на Иван Стойчев - Рошавия. Освен състезатели от 40 български клуба в надпреварата участват спортисти от Египет, Турция и Молдова.


Към отличията на "Пловдив 2019" (отборът е на второ място по медали досега - 22, след Молдова - 44) се прибавя и бронзът на Кристиана Георгиева от Младост 91 на 50 метра бруст - 36.02.

Класиранията на пловдивчани:

50 бруст
E (10 год): момичета: 1. Лилия Медникарова Делфин Варна 46.02, 4. Мария Русева 11 Пловдив 2019 50.69

момичета: 1. Христо Петков 11 Пловдив 2019 39.27, 2. Мартин Давчев 11 Пловдив 2019 42.68

D (12 год): момичета: 1. Ксения Роговай Молдова 36.34, 2. Мария Анастасова 09 Пловдив 2019 38.22, 4. Лора Шаранкова 10 Пловдив 2019 40.38

момчета: 1. Димитър Узунов Добруджа 37.94, 4. Боян Тончев 09 Пловдив 2019 41.72, 5. Денислав Узунов 09 Пловдив 2019 41.75

C. (14 год): момчета: 1. Александър Лесетчий Молдова 31.70, 9. Ивайло Начков 08 Пловдив 2019 38.32

A. (18 год): момичета: 1. Анастасия Басисто Молдова 32.54, 3. Кристиана Георгиева 01 Mладост'91 36.02

момчета: 1. Борис Георгиев Астери 29.89, 2. Пламен Пенков 03 Пловдив 2019 34.86

100 св. стил
E (10 год): момичета:1. Лили Илкова Левент 1:11.60, 5. Боряна Янева 11 Пловдив 2019 1:20.49

момчета: 1. Филип Михайлов Смолян 1:13.75, 3. Борис Александров 11 Пловдив 2019 1:19.55

D (12 год): момичета:1. Антония Начева Боляри 2009 1:05.62, 8. Теодора Бахчеванска 10 Пловдив 2019 1:16.73

C. (14 год): момчета: 1. Йоан Любенов Славия 55.40, 6. Кристиан Билянов 07 Пловдив 2019 1:05.47

100 гръб
D (12 год): момичета: 1. Ивайла Йонкова Викинг 2008 1:15.51, 2. Анита Радулова 10 Пловдив 2019 1:17.39, 3. Надя Рахман 09 Пловдив 2019

момчета: 1. Константин Колев Бриз 1:09.24, 2. Денислав Узунов 09 Пловдив 2019 1:13.36

C. (14 год): момичета:1. Наталия Заитева Молдова 1:04.15, 8. Александра Шаранкова 08 Пловдив 2019 1:13.74

B. (16 год): (16 год): момчета: 1. Антон Динев Бриз 59.14, 4. Антон Георгиев 05 Пловдив 2019 1:03.59

200 бътерфлай
B. (16 год): момчета: 1. Виктор Дамянов Левски 2:07.91, 2. Деян Влахов 05 Пловдив 2019 2:11.77, 8. Петър Петров 06 Пловдив 2019 2:18.95

A. (18 год): момчета: 1. Георги Колев 01 Пловдив 2019 2:04.30

4 по 50 смесено
момчета: 1. Mолдова 1:53.03, 8. Пловдив 2019 (Георги Колев, Мария Анастасова, Делян Влахов, Александра Шаранкова) 2:02.09

50 гръб
E (10 год): момичета:1. Aлександра Попова Бургас 39.52, 2. Боряна Янева 11 Пловдив 2019 42.63, 14. Мария Русева 11 Пловдив 2019 48.14

момчета: 1. Филип Михайлов Смолян 33.9, 3. Борис Александров Пловдив 2019 36.70

D (12 год): момчета: 1. Константин Колев Бриз 31.55, 2. Денислав Узунов 09 Пловдив 2019 34.45, 5. Боян Тончев 09 Пловдив 2019 38.66

100 бътерфлай
E (10 год): момчета: 1. Христо Петков 11 Пловдив 2019 1:15.41, 3.
Мартин Давчев 11 Пловдив 2019 1:20.61

D (12 год): момичета:1. Рая Въчкова Астери 1:16.22, 2. Мария Анастасова 09 Пловдив 2019 1:17.11

момчета: 1. Кристиан Тодоров 09 Пловдив 2019 1:09.56

B. (16 год): момчета: 1. Мартин Чалъков Черноморец 57.06, 4. Деян Влахов 05 Пловдив 2019 58.03, 6. Антон Георгиев 05 Пловдив 2019 1:01.45

A. (18 год): момчета: 1. Георги Колев 01 Пловдив 2019 56.65

400 св. стил
C. (14 год): момичета: 1. Ксения Бринза Молдова 4:34.44, 8. Александра Шаранкова 08 Пловдив 2019 5:13.33, 10. Анна Мария Стойновска 08 Пловдив 2019 5:26.03

момчета: 1. Кирил Кирсанов Молдова 4:08.79, 8. Кристиан Белянов 07 Пловдив 2019 4:49.70, 13. Илиян Михайлов 07 Пловдив 2019 5:04.94

200 съчетано
B. (16 год): момчета: 1. Данила Свет Молдова 2:10.82, 7. Петър Петров 06 Пловдив 2019 2:18.99

A. (18 год): момчета: 1. Пламен Пенков 03 Пловдив 2019 2:33.77

D (12 год): момичета: 1. Надя Рахман 09 Пловдив 2019 2:52, 2. Анита Радулова 10 Пловдив 2019 2:58.74, 3. Лора Шаранкова 10 Пловдив 2019 2:59.30

4 по 50 св. стил
момчета: 1. Албатрос'2001 1:40.17, 5. Пловдив 2019 (Георги Колев, Антон Георгиев, Делян Влахов, Петър Петров) 1:42.18

момичета: 1. Добруджа 1:56.83, 10. Пловдив 2019 (Александра Шаранкова, Анна Мария Стойновска, Надя Рахман, Лора Шаранкова) 2:09.56

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Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

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